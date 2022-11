Luis Enrique emocionado con goleada: “Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso”

Luis Enrique felicita a Carlos Soler, autor del sexto gol ante Costa Rica. (Reuters/Peter Cziborra)

España debutó con una goleada 7-0 ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022 y por diferencia de gol se convirtió en el líder del Grupo E. El gran nivel mostrado por la ‘roja’ mereció los elogios de su entrenador, Luis Enrique, quien calificó de “soberbio” el partido disputado por sus jugadores en el Estadio Al Thumama.

“Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo ante un rival correoso, que sabíamos iba a generar problemas, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón y en la finalización. Con la misma idea futbolística que acompaña a la selección desde hace meses y diría años”, declaró a RTVE.

“Nuestro único objetivo en este partido, igual que en los demás que vienen, es el de dominar continuamente el juego y para eso hay que tener el balón. Estructurarnos y posicionarnos de una manera adecuada para que el rival se vaya aburriendo y vaya encontrando poco sitio para participar. Hoy los jugadores, los 16 que han participado, han estado soberbios, pero todavía tenemos margen de mejora”, agregó el seleccionador.

El resultado obtenido este 23 de noviembre se convierte en la mayor victoria, en cuanto a diferencia de goles se refiere, en las participaciones de España en las Copas del Mundo. El 7-0 ante el conjunto ‘tico’ supera al triunfo por 6-1 ante Bulgaria en Francia 1998 también en fase de grupos. Luis Enrique estuvo presente en dicho partido, pero como futbolista.

Los protagonistas de la categórica goleada ante Costa Rica fueron Dani Olmo, Marco Asensio, Ferrán Torres (autor de un doblete), Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata. Estos seis seleccionados se hicieron presentes en el marcador.

Sobre la diversidad de anotadores en la primera fecha del Mundial Qatar 2022, el ‘Míster’ trató de ser cauto pero recordó las críticas de la prensa. “Siempre he leído que había falta de gol. Igual no tenemos una referencia goleadora clara, pero tenemos muchos jugadores que hacen gol. El elogio debilita y en eso no vamos a caer”.

Dani Olmo anotó el primer tanto de España en el Mundial Qatar 2022. (Reuters/Carl Recine)

Lo que viene en el Grupo E

El próximo partido que disputará la selección española será ante Alemania, que viene de caer ante Japón por 2-1, y el director técnico de la ‘roja’ advierte que su equipo no saldrá a “especular” contra los de Hansi Flick.

“La cabeza es importante. Parecíamos marcianos por tener un psicólogo, pero se ha visto que el equipo está preparado. Este equipo no se va a relajar y va a jugar contra Alemania sin especular. Nos pueden ganar porque son una potencia, pero iremos a buscar la victoria y no cambiaremos nuestra forma de jugar”.

Luis Enrique también se refirió al otro cotejo disputado en el Grupo E de Qatar 2022, donde Japón se impuso ante el campeón de Brasil 2014 con tantos de Ritsu Doan y Takuma Asano. Ilkay Gundogan había adelantado para los germanos.

“Ha sido una sorpresa la victoria de Japón sobre Alemania, pero en este Mundial se están viendo estos resultados porque casi todos los países tienen un juego dinámico, bueno e intenso. Y Japón lo ha demostrado”.

El próximo rival de España será la Alemania de Hansi Flick. (Reuters/Kai Pfaffenbach)

