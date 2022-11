La tierna dedicatoria de Ferrán Torres a la hija de Luis Enrique tras anotar en la goleada de España contra Costa Rica

El beso a las cámaras de Ferrán y una imagen junto a Sira

La selección de España no tuvo piedad con Costa Rica en la primera fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, goleó 7-0 en el estadio Al-Thumama y los tantos del equipo de Luis Enrique tuvieron un festejo especial. Ferrán Torres convirtió dos, el tercero y el cuarto de La Roja. Y el delantero del Barcelona, en pareja con Sira, hija del entrenador, no se olvidó de ella y lo demostró ante las cámaras.

El punta ex Valencia y Manchester City, de 22 años, se acercó hasta las cámaras y lanzó un beso, direccionado hacia su novia, que viajó a Doha para acompañar a su padre y su enamorado en la aventura de intentar ganar la Copa del Mundo, tal como sucedió en Sudáfrica 2010. En el cuarto, que llegó tras una mediavuelta, Ferrán también dibujó con sus manos una S, la inicial de su pareja, que recibió el mensaje ante los ojos del mundo.

Llevan un año juntos: en septiembre el lazo cumplió su primer año. En España se transformó en una unión celebrity, perseguida por las cámaras y los paparazzis. Ellos se lo toman como algo natural. Incluso se han dejado fotografiar en innumerables ocasiones, hasta en vacaciones en Ibiza, a bordo de un yate. De más está decir, Ferrán (por quien el City de Guardiola llegó a pagar 55 millones de euros) se ganó el lugar en el listado por nivel y no por vinculación familiar. De todas formas, la relación llegó inevitablemente a las preguntas en las ruedas de prensa y entrevistas.

Qatar 2022 - España Vs Costa Rica - Dedicatoria De Ferran Torres A Sira Martínez

En medio de una de sus transmisiones en Twitch, un seguidor le preguntó a Luis Enrique quién era el “técnico en el campo” de España. “Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza”, respondió con gracia el entrenador. “No es más presión, el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que llevarlo de forma natural, es simplemente eso y lo estamos llevando muy bien”, supo decir Torres en conferencia, ante la consulta sobre si los lazos representaban una presión extra.

Al atacante también le reportó algunos momentos incómodos. Como hace unos días, cuando el Kun Agüero realizó un stream con varios jugadores de la selección de España y lo tomó de punto, precisamente, por el mediático noviazgo. “Escuchame, no quiero mandarme una cagada. ¿Vos estás con la hija de Luis? ¿De qué te reís?”, lanzó el dardo el ex delantero de la selección argentina. Entre risas cómplices con Busquets, Ferran Torres respondió: “Sí, es verdad”. A lo que el Kun, sorprendido, contestó: “Ahh bueno, no sé, pensé que era... yo vi una foto y... escuchá, tu suegro está stremeando...”. De inmediato, el joven jugador español lo interrumpió: “Bueno, te dejo con Busi (Busquets)”. Y abandonó la habitación antes de que el argentino continuara indagando en el tema.

Pero el ex punta de la selección argentina no lo perdonó. Y fue a fondo, aún en su ausencia. Retomó el diálogo esta vez con Rodri, otro integrante de la selección de España. “Lo va a escuchar el míster, que ahora está metido en el mundo este”, atinó a decir el actual volante del Mancheste City, también visiblemente incómodo. Poco le importó esto al Agüero quien suele mostrarse con total soltura y sin pelos en la lengua ante cada intervención online. “Qué querés que haga yo, no es mi culpa boludo. Aparte la gente lo dijo”, cerró el tema.

Más allá de los coltazos de la relación, sigue viento en popa. Y se transformó en el romance más encumbrado del Mundial Qatar 2022.

