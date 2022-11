¿Cuántas veces ha clasificado México a un mundial?

Reuters

La Selección Mexicana ya se alista para debutar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El tricolor participará en la vigesimosegunda edición del torneo de mayor relevancia del balompié mundial, en donde buscará hacer historia de la mano de Gerardo Martino como entrenador y de figuras como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Hirving Lozano o Edson Álvarez.

El objetivo está puesto en el anhelado quinto partido/cuartos de final, una instancia que el combinado mexicano ya conoce, pero a la cual no puede acceder desde que lo lograron en el torneo en que fueron anfitriones: México 1986 (antes ya lo habían logrado también recibiendo el torneo en casa, México 1970, pero fue el cuarto partido). No obstante, antes deberá superar la fase de grupos en un complicado sector que comparte con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Así, la competición en tierras qataríes significará la decimoséptima vez que el equipo azteca intente conquistar el trofeo de campeón. De hecho, llega a Qatar 2022 como una de la selecciones con más asistencias a la justa mundialista después de Brasil (21), Alemania (19), Italia (18), Argentina (17) y en el cierre del top 5, México (16). Es decir, sólo se ha perdido cinco ediciones a lo largo de la historia y está próximo a elevar esa cifra.

(Foto: Twitter/miseleccionmx)

¿Cuáles son los mundiales a los que México ha ido?

Todo comenzó en Uruguay 1930, la primera edición de una Copa del Mundo. El certamen contó con la participación de apenas 13 seleccionados, entre ellos México, que asistió como invitado y que, de manera anecdótica, contó con un caótico arribo pues se dio mediante un largo viaje a través de barco. Saliendo del puerto de Veracruz con dirección a La Habana, después subieron a Nueva York y finalmente tomar el rumbo hacia Montevideo, en un travesía que duró semanas.

Con Juan Luque de Serrallonga como el primer entrenador, la Selección Mexicana jugó un total de tres partidos con saldo negativo en todos: primero, cayó ante Francia por 4-1; en el segundo, Chile goleó 3-0, y finalmente Argentina le propinó un 6-3. El combinado nacional estaba conformado por nombres como Rafael Garza Gutiérrez, Juan Carreño Lara (primer goleador en un Mundial para México), Hilario López García y Óscar Bonfiglio.

Tuvieron que pasar 20 años para que el Tri volviera a disputar una justa mundialista tras la edición uruguaya. En Italia 1934 y Francia 1938 no se pudo clasificar, sumado a que las dos ediciones siguientes se suspendieron tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial (las que se hubieran disputado en 1942 y 1946). Por ello, fue hasta Brasil 1950 que tuvo su segunda participación y al igual que la anterior vez, perdió sus tres partidos (ante Brasil, Yugoslavia y Suiza).

Chile vs México, partido de la Copa Mundial de Uruguay 1930. Foto: Montevideo Antiguo

A partir de ese campeonato, México ligó cinco asistencias más al participar en Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1968 y México 1970. A excepción de certamen en casa, en todos se quedó en la primera fase. Sin embargo, es de destacar que en Suecia se consiguió el primer punto de toda la historia (1-1 vs Gales) y en Chile la primera victoria (3-1 vs Checoslovaquia).

Como anfitriones de la edición que vio triunfar a la Brasil de Pelé, el conjunto azteca accedió a los cuartos de final donde fue eliminado por Italia. Después de esta seguidilla de participaciones, el equipo se quedó fuera de Alemania 1974, pero volvió de forma pronta pues se clasificó para Argentina 1978. Su participación en Sudamérica volvió a tener un balance de tres derrotas.

Para España 1982, el Tri volvió a perderse la Copa del Mundo. No obstante, cuatro años después se convertiría en el primer país de la historia en alberga el torneo por segunda ocasión luego de sustituir a Colombia, sede elegida en primera instancia que no pudo cumplir de última instancia con los requerimientos de la FIFA.

México 1986 no decepcionó. En esta edición quedaron registrados varios momentos icónicos del deporte: el Partido de Siglo, el Gol más bello de los Mundiales, la Mano de Dios y el Gol del Siglo y por supuesto, la coronación de Diego Armando Maradona en la cancha del Estadio Azteca. Además, como anfitriones, los aztecas lograron acceder a un quinto partido, la única ocasión hasta ahora.

Copa Mundial de México 1970. Foto: FIFA

“Los cachirules” y era reciente

Después del éxito conseguido como sede y como competidor, la Selección Mexicana viviría uno de los escándalos más grandes de su historia cuatros después cuando la FIFA le suspendió de Italia 1990. El fútbol mexicano recuerda el bochornoso episodio como “Los cachirules” debido a que cuatro jugadores fueron registrados como menos de 20 años para poder jugar el premundial de la categoría en 1988 con actas falsas. El hecho fue descubierto por una investigación periodística que finalmente dejó al país sin poder participar en cualquier competición por dos años.

Desde entonces y con la vergonzosa macha en la trayectoria del balompié nacional, el combinado azteca no ha vuelto a perderse una Copa del Mundo. Desde Estados Unidos 1994 tiene siete torneos participando de manera consecutiva (hasta Rusia 2018) y serán ocho con Qatar 2022. En todas las veces México ha conseguido avanzar de la fase de grupos, no obstante, no ha logrado pasar de los octavos de final. Un dato que se ha metido en lo más profundo de la idiosincrasia de cualquier aficionado azteca al fútbol.

En este periodo, el cuadro mexicano ha conseguido importantes y destacado resultados. En 1998 empató 2-2 con los Países Bajos de Van der Sar y Bergkamp; en 2002 empató 1-1 contra la Italia de Buffon, Cannavaro, Maldini y Totti, por mencionar algunas estrellas; en 2010 vencieron 2-0 a la Francia de Lloris, Ribéry y Abidal; en 2014 empataron 0-0 ante la anfitriona Brasil con Neymar y Marcelo en sus líneas, y por último, en 2018 doblegaron 1-0 a la entonces campeona del mundo Alemania.

Alemania vs México en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Foto: FIFA

