La emoción de Messi al recordar el título de la Copa América: “Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera”

Lionel Messi logró su primer título con la selección argentina después de haber perdido sus cuatro finales anteriores

El reciente estreno del documental Sean eternos: campeones de américa trajo al presente la coronación de la selección argentina en la última Copa América celebrada en Brasil y la miniserie producida por Netflix dejó ver la intensa emoción de Lionel Messi después de observar distintas imágenes de su primer título a nivel nacional en la mayor.

Uno de los tres capítulos que posee el documento fílmico se concentra en el encuentro que jugó el conjunto Albiceleste frente a Venezuela por la anteúltima de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido disputado el 25 de marzo de 2022, que concluyó en goleada por 3-0 para el campeón sudamericano, fue la despedida de la Scaloneta con el público argentino que asistió a la Bombonera en la previa a la Copa del Mundo.

Después de los goles de Nicolás González, Ángel Dí María y del propio Messi, los futbolistas se quedaron varios minutos dentro del césped para recorrer los cuatro costados del estadio de Boca Juniors. En el documental se muestra parte de esa recorrida y una imagen del futbolista del París Saint-Germain (PSG) de espaldas a la cámara saludando a los hinchas.

Ese extracto que dura menos de 10 segundos finaliza para dar ingreso a uno de los protagonistas de este documental. Uno de los fragmentos de la entrevista que le hicieron a Messi para esta serie lo muestra profundamente emocionado, mientras observa distintas imágenes de la coronación frente a Brasil y el festejo del trofeo en la Argentina a través de una tablet que reposaba en sus manos.

“No sé...”, balbuceó el referente de la Albiceleste antes de quedarse sin palabras. Tras un repaso de todas las finales perdidas con el seleccionado y el camino de ese equipo durante la Copa América, el exjugador del Barcelona cedió ante la importancia de este festejo: “Creo que fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva”.

Allí se puede ver a un Messi totalmente emocionado, incluso al borde del llanto, en una muestra clara de lo que fue para él esa consagración en el Maracaná después de tantos años de frustraciones y finales perdidas.

Miniserie documental que sigue los 45 días previos a la participación de la selección argentina en la Copa América de Brasil 2021

Estos fragmentos del documental que se estrenó este jueves se suman a los primeros que se habían conocido dentro del tráiler de presentación con una desconocida arenga del capitán en los minutos previos a disputar la final de este certamen.

“Ya sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de eso, hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo vio un ratito no más y ¿todo por qué? por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina, para disfrutarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que bancó siempre a la Argentina. Lo último, y con esto termino: no existen las casualidades. ¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, exclamó el capitán en una arenga que ya se puede ver completa en Netflix.

