La emotiva arenga de Lionel Messi antes de la final de la Copa América contra Brasil

Miniserie documental que sigue los 45 días previos a la participación de la selección argentina en la Copa América de Brasil 2021

El 10 de julio de 2021 la selección argentina saltó al campo de juego del Maracaná para hacer historia. El elenco comandado por Lionel Messi venció a Brasil 1 a 0 y conquistó la Copa América por primera vez en 28 años para romper así lo que parecía ser un maleficio en el que estaba inmerso el combinado nacional. Ahora, la plataforma Netflix anunció el estreno de un documental que repasa el camino hacia la gloria.

Sean eternos fue bautizada la mini serie en la que se puede observar el detrás de escena de la Scaloneta y en su primer adelanto se vio a un Messi como pocas veces. “Siempre tenía en la cabeza el porqué. ¿Por qué no se me dio?. Una de todas las que tuvimos aunque sea”, comienza relatando el capitán de la Albiceleste en el tráiler publicado este martes, a un día del estreno.

“Me había golpeado y vuelto a levantar. Me había vuelto a caer y así y todo tenía en la cabeza que se me iba a dar”, declara emocionado el Diez que asegura: “Siempre tuve una cuenta pendiente conmigo y con mi país”. Si eso era cierto, esa cuenta quedó saldada para siempre con ese triunfo ante Brasil.

Entre los que participaron del documental que estará disponible a partir del 3 de noviembre está todo el plantel de la selección argentina de aquel certamen, el entrenador, Lionel Scaloni, e incluso ex compañeros de Messi en el Barcelona como Xavi Hernández y Neymar, quien sigue compartiendo vestuario con La Pulga en el París Saint-Germain (PSG).

Además, en las redes sociales se filtró un momento emocionante que le puso la piel de gallina a los usuarios: la arenga previa a la final. Antes de saltar al campo de juego del Maracaná, el capitán juntó a todo el equipo e improvisó un discurso épico que llenó de orgullo a sus compañeros y creó un clima único en el vestuario. Con sus palabras, Leo hizo un repaso por todo lo que había sucedido durante aquel certamen, desde la mudanza de sede de la Argentina a Brasil, el aislamiento por el COVID-19, el sacrificio realizado por todos y la unión que se había generado en el grupo.

Después de haber perdido cuatro finales con la Argentina, Messi consiguió levantar la Copa América 2021 (Reuetrs)

“Ya sabemos lo que es Argentina, lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de eso, hoy quiero darles las gracias muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo vio un ratito no más y ¿todo por qué? por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina, para disfrutarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que bancó siempre a la Argentina. Lo último, y con esto termino: no existen las casualidades. ¿Saben qué? esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, exclamó el capitán en una arenga que podrá verse completa en la serie que se estrenará este 3 de noviembre.

Tras ese discurso, los jugadores salieron al campo de juego y vencieron a Brasil 1 a 0 con el gol de Ángel Di María, otro de los protagonistas del documental que se emocionó al explicar que este trofeo vale más que cualquiera de los otros que consiguió con Benfica, Real Madrid o PSG.

Sean eternos repasa de manera única el camino de la selección argentina en la Copa América 2021 que le permitió al combinado nacional conformar un grupo que hoy es sostén de la Scaloneta y que además les dio lugar a nuevos héroes del equipo, como Dibu Martínez, quien fue titular por una lesión de Franco Armani y nunca más dejó el arco. A 18 días para el inicio del Mundial, esta miniserie parece ser una escala obligatoria antes de Qatar para todos los fanáticos.

