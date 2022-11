Carlos Tevez habló sobre la posibilidad de dirigir a Independiente

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Rosario Central (Telam)

Esta semana Carlos Tevez anunció su salida de Rosario Central en una conferencia de prensa en la que explicó que los conflictos políticos del club desembocaron en su renuncia, pese a que su intención era continuar. De inmediato, su apellido se vinculó con otros clubes del fútbol argentino y uno de ellos fue nada menos que Independiente por las declaraciones de su flamante presidente, Fabián Doman.

“Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo”, comentó el dirigente en diálogo con Sacá del Medio de Radio Continental y agregó: “Todo el mundo me pregunta por Tevez porque no tenemos DT. Nunca hablé con él. No lo teníamos como posible candidato”.

Es que Independiente había apuntado a la contratación de Ricardo Gareca, pero finalmente no consiguió cerrar al ex entrenador de la selección de Perú y, según trascendió en las últimas horas, tampoco pudo concretar el arribo de Gustavo Quinteros. Ante esto, el nombre de Tevez circuló en las últimas horas en Avellaneda y quien se refirió al asunto fue nada menos que el propio Carlitos.

“No hay nada de cierto de la posibilidad de arribar a Independiente”, sentenció el Apache en una charla con el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports Radio (103.1 FM). Pero, también aclaró que jamás hubiese imaginado ser entrenador del Canalla y así fue: “Rosario Central me dejó una enseñanza muy grande. No tengo más que palabras de agradecimiento. Ojalá nos volvamos a cruzar”.

Una de las primeras decisiones de Fabian Doman en Independiente fue la de acordar la salida de Julio Falcioni

Tevez estuvo 24 partidos al frente del club santafesino y cosechó 6 triunfos (incluido el clásico ante Newell’s), 11 empates y 7 derrotas. “Yo me prepare para ser director técnico. Hicimos un proyecto, de un selectivo de juveniles. En Rosario Central no se pudo hacer”, analizó sobre su ciclo y remarcó: “Lo mejor que tuve como entrenador fue la identidad”.

Ahora, el ex jugador del Manchester United, City y Juventus, entre otros grandes clubes, se encuentra a la espera de recibir una oferta y no mintió al reconocer que sería un orgullo recibir un llamado de Juan Román Riquelme: “Dirigir a Boca sería un sueño, obvio”. Pero, también reconoció que Hugo Ibarra está haciendo un gran trabajo y por ahora es difícil que lo convoquen. Es por eso que aún agurada algún llamado para seguir su carrera en el fútbol local.

