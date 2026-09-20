República Dominicana

República Dominicana: La agenda de Luis Abinader en la ONU incluirá un Diálogo de Alto Nivel sobre inteligencia artificial y acuerdos bilaterales

El jefe de Estado dominicano prevé sostener encuentros con líderes y sectores privados, firmar suscripciones de convenios y abrir nuevas relaciones diplomáticas, además de dialogar sobre democracia, cooperación iberoamericana y la situación de Haití

Luis Abinader viajará a Nueva York para encabezar la participación de la República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Abinader viajará a Nueva York para encabezar la participación de la República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este domingo a Nueva York para encabezar la participación del país en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde expondrá el miércoles sus prioridades internacionales y mantendrá reuniones sobre cooperación, desarrollo, inteligencia artificial, comercio e inversión.

El encuentro multilateral estará presidido por Khalilur Rahman, representante de Bangladesh, y se desarrollará bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

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Abinader estará acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. La agenda busca reforzar los vínculos dominicanos con otros Estados, organismos internacionales y actores vinculados al desarrollo nacional.

La intervención presidencial y los encuentros de alto nivel

La alocución del mandatario ante la Asamblea General está prevista para el miércoles después del mediodía. Ese foro reúne a jefes de Estado y de Gobierno para presentar las posiciones de sus países frente a desafíos internacionales.

Un día antes, Abinader asistirá a la apertura del Debate General, que contará entre sus primeras intervenciones con la del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, además de las representaciones de Brasil y Estados Unidos.

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FOTO DE ARCHIVO:El presidente dominicano asistirá a la apertura del Debate General de la ONU, donde hablarán António Guterres y las delegaciones de Brasil y Estados Unidos. REUTERS/Carlo Allegri
FOTO DE ARCHIVO:El presidente dominicano asistirá a la apertura del Debate General de la ONU, donde hablarán António Guterres y las delegaciones de Brasil y Estados Unidos. REUTERS/Carlo Allegri

También se espera la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, al comienzo de los debates. Durante esa jornada, el jefe de Estado dominicano celebrará reuniones bilaterales y acercamientos de alto nivel.

El programa del martes incluye una actividad vinculada a Meta 2036 y una recepción oficial junto a Arbaje. La Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas congrega a dirigentes mundiales para debatir sobre paz, desarrollo sostenible, dignidad, igualdad y cooperación colectiva.

Abinader entregará el primer pasaporte biométrico durante su estadía en Nueva York. Además, visitará The People’s Theatre Project: Centro Cultural Inmigrante y participará del acto “Index Somos Todos”, dedicado a distinguir a dominicanos destacados en el exterior.

El presidente también participará en la Iniciativa Escudo de las Américas y en la Cumbre Anual de Concordia 2026. En ese último espacio intervendrá en el debate sobre la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en el continente.

La agenda contempla reuniones con empresarios iberoamericanos del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica y del Adam Smith Center for Economic Freedom. También incluye un Diálogo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, suscripciones de acuerdos, nuevas relaciones diplomáticas y encuentros bilaterales.

Un reconocimiento de Americas Society y actividades con la diáspora

El miércoles, Abinader recibirá la Gold Insigne de Americas Society, una distinción que lo convertirá en el primer mandatario dominicano en obtener ese reconocimiento. La entrega se realizará durante una cena organizada en el marco de la Semana de Alto Nivel.

Americas Society otorgará a Luis Abinader la Gold Insigne, un reconocimiento que recibirá por primera vez un mandatario dominicano.(Foto cortesía Presidencia de la República)
Americas Society otorgará a Luis Abinader la Gold Insigne, un reconocimiento que recibirá por primera vez un mandatario dominicano.(Foto cortesía Presidencia de la República)

El jueves continuará con reuniones institucionales y actividades dirigidas a fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana. La jornada tendrá un acto con la comunidad del país, un almuerzo empresarial, un encuentro con jóvenes de Nueva York y una cena con representantes del sector privado.

El viernes, el mandatario participará de un desayuno con los presidentes de las seccionales del Partido Revolucionario Moderno. Después mantendrá una reunión privada y recibirá un reconocimiento de la William Paterson University.

La última parte de la visita incluirá un homenaje a José Francisco Peña Gómez, con el que concluirá la agenda presidencial en Estados Unidos. Durante su permanencia en la ciudad, Abinader también sostendrá encuentros con sectores sociales dominicanos.

El canciller Víctor Bisonó desarrollará, por su parte, reuniones con sus homólogos y representantes de distintos países. Sus objetivos serán fortalecer las relaciones diplomáticas, identificar áreas de cooperación y dar seguimiento a los asuntos de interés para la República Dominicana.

La delegación dominicana participará en espacios de diálogo sobre democracia, desarrollo, inteligencia artificial, comercio, inversión, minerales críticos, cooperación iberoamericana y la situación de Haití.

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