El descargo de Edwin Cardona sobre su futuro en Racing: “No puedo dejar de pasar por alto que se siga manchando mi nombre”

Edwin Cardona durante un partido de Racing ante Melgar por Copa Sudamericana 2022 (Getty Images)

Edwin Cardona se cansó de los rumores que lo alejan de Racing y rompió el silencio mediante una fuerte publicación en su cuenta de Instagram aclarando cuál fue la decisión que tomaron los directivos del club respecto a sus situación actual.

El mediocampista colombiano, marginado por el entrenador Fernando Gago luego de haber dado positivo en un control de alcoholemia el pasado 12 de octubre, informó que tiene vacaciones hasta el 30 de noviembre otorgadas por el club y que nadie le comunicó oficialmente que su ciclo en la Academia estaba terminado.

“He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia y a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones que han sido noticia en los medios de manera errónea”, indicó el ex Boca Juniors en su descargo público.

El futbolista de 29 años reconoció sus equivocaciones, hizo un mea culpa y continuó con su texto: “Como futbolista debo aceptar cada uno de mis errores y las consecuencias que estos han traído; por eso primero le pido perdón a Dios, a mi familia y a las personas que han creído en mí durante toda mi carrera futbolística. Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas”.

El posteo de Edwin Cardona donde aclara su situación en Racing

Lo que le molestó a Cardona fueron algunas publicaciones que daban cuenta que había retirado sus pertenencias del predio de entrenamiento de Racing: “El día de hoy, como es de conocimiento, se inició una cadena de noticias manifestando lo siguiente: “EDWIN CARDONA DECIDIÓ RETIRAR SUS PERTENENCIAS Y NO PRESENTARSE MÁS A ENTRENAR”.

“Lo anterior es información falsa, ya que el día 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Futbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año; hasta ahí utilizando el mismo lenguaje de comunicación que con mis demás compañeros”, continuó el colombiano.

El talentoso mediocampista que no tuvo la continuidad esperada en Racing, luego expresó: “Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, sin entender porqué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del Estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre”.

La carta que Racing le dio a Edwin Cardona otorgándole las vacaciones del período 2022

Por último, Cardona sentenció: “Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales y más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo, han sido decisiones ajenas a mí. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación. Abrazo y bendiciones”.

La carta de los dirigentes de Racing a Edwin Cardona

