Eliana Guercio se quebró en llanto al recordar su conflicto con Ximena Capristo: “Hubo un ensañamiento fuerte conmigo”

La modelo recordó el sufrimiento que atravesó por su pelea con la panelista

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Eliana Guercio recordó el conflicto que mantuvo con Ximena Capristo durante una temporada teatral y afirmó que atravesó un período de hostigamiento que la llevó a alejarse de los escenarios. En una charla con Andy Kusnetzoff, la modelo sostuvo que las versiones sobre el origen de la pelea cambiaron con el tiempo, aunque para ella la situación tuvo consecuencias personales y laborales.

Todo comenzó en PH Podemos Hablar (Telefe) cuando el conductor planteó: “Con Capristo también te peleaste”. Ante la consult, Guercio relató: “Todos los días es una versión nueva de por qué nos peleamos. Un día nos peleamos por un cartel, que en todo caso ella se peleó conmigo. O sea, yo la pasé horrible. Con situaciones de tu compañera que se enojó porque llegamos a Mar del Plata y la que encabezaba era yo. O sea, una estupidez total. Y la pasé horrible, de verdad, la pasé horrible, muy, muy feo”.

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Acto seguido, la invitada recordó cómo se trataba la polémica en los medios y cuánto la afectaba: “Era un hostigamiento en televisión, en todo. Yo no volví al teatro, no porque me hubiesen echado, como ella seguía mintiendo en el programa donde trabaja, sino por el hostigamiento que yo estaba viviendo, por la vida que me hacía vivir ella en el teatro. Me sentí muy presionada desde el acoso y era muy duro para mí. Quizás para otros, como yo escuché, es una estupidez. Para mí todo lo que yo estaba viviendo en ese momento era muy fuerte”.

Kusnetzoff señaló que las discusiones públicas pueden ser interpretadas como parte del espectáculo, pero marcó una diferencia cuando una de las personas involucradas sufre las consecuencias. “Lo que pasa es que hay una parte que es el show, que uno puede decir ‘es show la pelea’, y a mí... Yo te lo pregunto porque hay una parte donde ya no tiene nada de show y es alguien que la está pasando muy mal”, planteó.

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Eliana Guercio recordó su conflicto con Ximena Capristo y afirmó que sufrió hostigamiento durante una temporada teatral

Guercio ratificó que sintió un trato persistente en su contra y vinculó la exposición televisiva con la continuidad del conflicto dentro de la obra. “Conmigo hubo un ensañamiento fuerte y era un tema que medía mucho en la televisión. Entonces, eran todos los días móviles, dos, tres horas, diciendo barbaridades de mí, con mucha, mucha saña. Y dentro también del teatro lo mismo. Era una tortura para mí”, concluyó.

Un mes antes de esa entrevista, Eliana había abordado el tema sobre el enfrentamiento con Ximena Capristo en un audio que envió a Yanina Latorre para SQP, por América TV. Allí relató que la convivencia laboral durante una temporada en Mar del Plata la afectó de tal manera que tuvo pensamientos suicidas.

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“No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de mie... que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme”, expresó la esposa de Gustavo Conti en el mensaje que se emitió al aire.

Este segmento del programa de televisión 'LAM' presenta a Ximena Capristo como invitada en el estudio. Se aborda la acusación de Eliana Guercio contra Capristo, incluyendo declaraciones sobre un intento de suicidio relacionado con una "vida de mierda" que le habría provocado. El video muestra imágenes de archivo del programa 'SQP' y la reacción de Capristo en el panel, donde un presentador y otros panelistas participan en la discusión sobre el conflicto. Es una cobertura de noticia de espectáculos.

Tras escuchar el audio, Capristo aseguró que desconocía que Guercio hubiera atravesado esa situación. “¿Qué? Nunca supe eso. Es muy grave, es muy fuerte”, respondió en el estudio.

La exintegrante de Gran Hermano vinculó la disputa con el lugar que ocuparon sus nombres en la marquesina y sostuvo que se trataba de una diferencia menor. “Que se relaje. Fue una pavada de un cartel, de ahí a querer tirarte de un piso 28 me parece súper grave, que el problema no era yo y lo estaba canalizando en mí”, afirmó.

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El conflicto se remonta a 2006, cuando ambas integraban el elenco de Pasajeros de la risa en el teatro Tronador de Mar del Plata, encabezado por Jorge Corona. La discusión se originó por la ubicación de sus nombres en la marquesina, entre el lado izquierdo y el derecho. Capristo la definió como “una boludez” y sostuvo que lograron resolverla entre ellas. Guercio, en cambio, afirmó en el mismo audio: “Me hizo la vida imposible en el teatro. Me hizo mucho daño”.