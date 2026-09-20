Cuba

Régimen cubano despliega operativo policial para impedir la asistencia de activistas y periodistas a un evento de la Embajada de EE. UU.

Las medidas represivas, recopiladas por la organización Cubalex, tuvieron como objetivo principal evitar su participación en el encuentro diplomático “Noches americanas”, organizado por la representación diplomática estadounidense en La Habana

Ilustración de una reja de hierro en primer plano con dos policías en la acera y un vehículo blanco estacionado al fondo.
Periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil cubana denunciaron cercos policiales, vigilancia y amenazas de detención para impedir su asistencia a “Noches americanas” en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil cubana denunciaron cercos policiales, vigilancia y amenazas de detención para impedirles asistir a “Noches americanas”, una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Las restricciones comenzaron a conocerse el jueves 17 de septiembre y continuaron el viernes 18, según las denuncias recopiladas por la organización de derechos humanos Cubalex.

Los operativos incluyeron advertencias personales de agentes represivos pertenecientes a la Seguridad del Estado, patrullas frente a viviendas y prohibiciones de salir de los domicilios. Las personas afectadas sostuvieron que las autoridades no exhibieron órdenes judiciales ni comunicaron fundamentos legales para limitar sus movimientos.

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Entre los primeros casos denunciados figura el de Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), en Pinar del Río. Según informó Cubalex, un oficial identificado como el mayor “John” se presentó en su vivienda para comunicarle que los integrantes de esa organización no podrían asistir al encuentro diplomático.

“Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche”, le habría dicho el agente a Valdés Hernández, de acuerdo con la denuncia. El CEC confirmó públicamente la visita y la advertencia.

Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, denunció que un oficial le comunicó que los integrantes de la organización no podrían asistir a “Noches americanas”. (Cortesía: Redes sociales)
Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, denunció que un oficial le comunicó que los integrantes de la organización no podrían asistir a “Noches americanas”. (Cortesía: Redes sociales)

Patrullas y amenazas de arresto frente a las viviendas

El activista Adelth Bonne Gamboa denunció que un oficial al que identificó como “Rodrigo” le impuso una prohibición de salida hasta el sábado 19 de septiembre. Según su testimonio, el agente le advirtió que podía ser detenido y procesado si incumplía la orden. El viernes, Bonne informó que una patrulla permanecía frente a su vivienda.

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Adelth Bonne Gamboa afirmó que agentes le impiden salir de su casa desde el 18 de septiembre y que fue advertido de una posible detención si asistía a un evento cultural de la Embajada de Estados Unidos. (Cortesía: Redes sociales)

También el periodista Boris González Arenas afirmó que una oficial identificada como “Raisa” le impidió salir de su domicilio. Los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro denunciaron advertencias similares: agentes de la policía política les indicaron que permanecerían bajo vigilancia durante toda la jornada para evitar su asistencia al acto.

La periodista Yoani Sánchez informó que una patrulla y agentes vestidos de civil se encontraban en los alrededores del edificio donde reside junto con su esposo, el periodista Reinaldo Escobar.

La periodista Yoani Sánchez denunció un operativo policial y cuestionó las prioridades del régimen cubano. (Cortesía: Redes sociales)

La periodista independiente Camila Acosta también denunció que agentes de la Seguridad del Estado vigilaban su vivienda y le prohibieron salir.

“Estoy sitiada en mi vivienda por la policía política. Ninguna explicación, solo el clásico: ‘no pueden salir hoy’”, escribió Acosta en redes sociales, según recogió la prensa independiente cubana.

Operativo contra la sociedad civil independiente

De acuerdo con Cubalex, la periodista Yunia Figueredo y su esposo, Frank Correa, recibieron amenazas de detención si abandonaban su domicilio. El activista Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar, informó sobre la presencia de una patrulla policial frente a su casa.

Los agentes también advirtieron a los activistas José Elías González Agüero y Alejandro García Arias que no les permitirían asistir a “Noches americanas”. La opositora Elsa Morejón y su esposo, el médico y activista Óscar Elías Biscet, permanecían vigilados por una patrulla apostada frente a su vivienda desde las 6:00, según las denuncias.

Por su parte, Laura María Labrada Pollán, presidenta del partido Cuba Independiente y Democrática (CID), señaló que fue amenazada para impedir su presencia en la actividad y que una patrulla vigilaba su domicilio.

La presidenta del partido Cuba Independiente y Democrática, Laura María Labrada Pollán, denunció que un agente le prohibió salir de su vivienda el 18 de septiembre y la amenazó con “consecuencias graves”. (Cortesía: Redes sociales)

El despliegue coincidió con la detención del periodista Henry Constantin, director del medio independiente La Hora de Cuba. Constantin permanece arrestado desde el 16 de septiembre en Villa María Luisa, un centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey. Según la información difundida por su entorno, está bajo investigación por un presunto delito de desobediencia.

Cubalex sostuvo que estas acciones forman parte de un patrón dirigido a aislar a periodistas, opositores y organizaciones independientes, así como a impedir su contacto con representantes diplomáticos.

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