Estados Unidos lanzó otro ataque cinético contra una narco lancha en el Caribe: cuatro muertos

El SOUTHCOM no detalló si la operación dejó heridos o daños entre las fuerzas de Estados Unidos como en anteriores ataques.

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación vinculada al tráfico de drogas en el Caribe, una operación que causó la muerte de cuatro narcotraficantes. La acción estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, de acuerdo con un comunicado que el organismo difundió en redes sociales.

Las imágenes difundidas por SOUTHCOM muestran la embarcación antes del impacto. Luego, el material exhibe a la lancha destruida y en llamas tras el lanzamiento de un proyectil.

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El Comando Sur señaló que sus servicios de inteligencia localizaron el buque antes del ataque y afirmaron que mantenía una participación activa en el traslado ilícito de drogas por la región. El cuerpo militar no detalló si la operación dejó heridos o daños entre las fuerzas de Estados Unidos como en anteriores ataques.

El 10 de septiembre, Estados Unidos también destruyó una lancha rápida en el océano Atlántico. Esa intervención abatió otras tres personas, a quienes las autoridades estadounidenses señalaron como narcoterroristas, al igual que en operativos anteriores. Cabe recordar que el SOUTHCOM mantiene la responsabilidad de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica.

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Por su parte, Donovan sostuvo días atrás que la fuerza militar está “decidida a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en territorio estadounidense”. El comandante añadió que la Fuerza de Tarea Conjunta mantendrá operaciones “precisas y letales” contra las organizaciones criminales.

Estados Unidos lanzó un ataque cinético contra una narco lancha en el Caribe: cuatro muertos (Captura de video)

“Cuando ordené la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras”, afirmó el jefe militar.

Donovan agregó que el grupo busca “imponer una fricción sistémica total sobre los narcoterroristas: interrumpir sus operaciones, desmantelar su liderazgo y eliminar el terror de los cárteles en toda la región”.

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La campaña militar Lanza del Sur acumula más de 230 muertes en al menos 67 ataques previos en el Caribe y el Pacífico oriental. Las operaciones recibieron cuestionamientos de sectores opositores y de organizaciones de derechos humanos, que acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de cometer eliminaciones extrajudiciales.

El Ejecutivo republicano informó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles. También calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales” y defendió la legalidad de los ataques letales sin supervisión judicial, con base en una determinación clasificada del Departamento de Justicia.

Trump respaldó la estrategia al afirmar que “es una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses”.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, el 13 de septiembre de 2026 (EFE/NEIL HALL)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que la campaña busca “establecer una disuasión efectiva frente a organizaciones que han podido traficar casi sin obstáculos”. También sostuvo que Washington prioriza la coordinación con aliados regionales, aunque consideró necesaria la intervención militar directa contra los cárteles.

EEUU hundió otra estación flotante vinculada a Los Choneros

El Comando Sur interceptó y hundió este miércoles una estación flotante de reabastecimiento en el Pacífico oriental, que, según el cuerpo militar, brindaba apoyo a operaciones de narcotráfico y estaba vinculada a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

La operación contó con coordinación de Ecuador y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo dirección del Comando Sur de Estados Unidos.

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El Ejército de Estados Unidos anunció la intercepción, evacuación y hundimiento de una embarcación en el océano Pacífico oriental que nuevamente ha identificado con "una estación flotante de repostaje" a la que ha vinculado a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y con "operaciones ilícitas de narcotráfico en alta mar" (Europa Press)

Los efectivos retiraron de la embarcación a todas las personas que estaban a bordo y las entregaron a las autoridades ecuatorianas. No se registraron muertos durante el operativo.

Tras el desalojo de la estación flotante y el desembarco de la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron al hundimiento del buque, según informó el Comando Sur.