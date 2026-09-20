Combustibles vuelven a subir en Honduras: la súper supera los US$5,50 por galón en Tegucigalpa

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor el lunes 21 de septiembre y contemplan aumentos en prácticamente todos los derivados. (FOTO: La Prensa)

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Los combustibles volverán a encarecerse en Honduras a partir del lunes 21 de septiembre, con aumentos que alcanzan prácticamente todos los derivados comercializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía informó que el comportamiento responde a nuevas presiones al alza en el mercado internacional y confirmó que el Gobierno mantendrá medidas de compensación para dos de los combustibles de mayor consumo: gasolina regular y diésel.

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La administración elevó temporalmente de 50% a 65% la proporción del incremento que absorberá mediante subsidios, una decisión que reduce el aumento que llega directamente al consumidor, pero no evita que los precios finales continúen subiendo.

La Secretaría de Energía mantiene un esquema de estabilización que busca amortiguar los movimientos internacionales de los hidrocarburos.

En la capital, la gasolina súper aumentará L4,57 (US$0,17) por galón y llegará a L148,30 (US$5,53).

La gasolina regular llegará a L132,81 (US$4,95) en la capital después de aplicarse el apoyo temporal del Gobierno. (FOTO: La Prensa)

La gasolina regular subirá L2,30 (US$0,09) para quedar en L132,81 (US$4,95). En este producto, el Gobierno absorberá otros L4,33 (US$0,16) del incremento mediante el subsidio temporal.

El queroseno registrará uno de los aumentos más altos de la semana: L4,69 (US$0,17), por lo que llegará a L134,55 (US$5,02) por galón.

El diésel, combustible especialmente sensible para transporte y producción, aumentará L3,09 (US$0,12) y se venderá en L151,10 (US$5,64). Sin el apoyo oficial, el impacto sería mayor: el Gobierno cubrirá L5,82 (US$0,22) adicionales por galón.

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San Pedro Sula también registra aumentos

En San Pedro Sula, la gasolina súper llegará a L143,94 (US$5,37) tras un incremento de L4,45 (US$0,17).

La regular costará L128,60 (US$4,80), con un alza de L2,23 (US$0,08) después de aplicarse un subsidio de L4,20 (US$0,16).

El diésel se venderá en L151,10 (US$5,64) por galón en Tegucigalpa, uno de los precios más altos de la nueva estructura. (FOTO: El Heraldo)

El queroseno subirá L4,58 (US$0,17) y alcanzará L130,16 (US$4,85).

Mientras tanto, el diésel pasará a L146,85 (US$5,48), después de aumentar L3,02 (US$0,11). El apoyo estatal aplicado a ese combustible será de L5,66 (US$0,21) por galón. La excepción vuelve a ser el Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico. En Tegucigalpa se mantendrá en L249,62 (US$9,31) por cilindro, mientras el Gobierno absorbe L35,22 (US$1,31). En San Pedro Sula continuará en L228,47 (US$8,52), con un subsidio de L35,68 (US$1,33).

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El GLP vehicular sí tendrá movimiento: aumentará L1,15 (US$0,04) en ambas ciudades. Quedará en L51,09 (US$1,91)en Tegucigalpa y L47,56 (US$1,77) en San Pedro Sula.

El nuevo esquema muestra una realidad doble. Para el consumidor, el aumento del subsidio reduce parcialmente el golpe inmediato. Sin esa intervención, gasolina regular y diésel tendrían incrementos significativamente mayores.

En San Pedro Sula, la gasolina súper costará L143,94 (US$5,37), mientras la regular quedará en L128,60 (US$4,80). (FOTO: La Tribuna)

Pero el dinero que el usuario deja de pagar en la estación debe ser cubierto con recursos públicos.

Eso significa que si las presiones internacionales continúan durante varias semanas, el costo fiscal del subsidio también aumentará.

El punto más delicado está en el diésel, porque su precio repercute no solo en quienes conducen vehículos particulares, sino también en transporte de carga, agricultura, industria y distribución de alimentos.

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Por eso, una cadena prolongada de aumentos puede terminar trasladándose indirectamente a otros precios.

La nueva estructura confirma que el Gobierno ha logrado amortiguar parte del incremento, pero no eliminarlo: los combustibles seguirán más caros desde este lunes y la presión internacional continúa llegando, aunque parcialmente, al bolsillo hondureño.