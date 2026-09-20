Honduras

Combustibles vuelven a subir en Honduras: la súper supera los US$5,50 por galón en Tegucigalpa

La gasolina súper llegará a US$5,53 por galón en Tegucigalpa y el diésel a US$5,64. El Gobierno elevó de 50% a 65% el apoyo temporal para regular y diésel.

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor el lunes 21 de septiembre y contemplan aumentos en prácticamente todos los derivados. (FOTO: La Prensa)
Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor el lunes 21 de septiembre y contemplan aumentos en prácticamente todos los derivados. (FOTO: La Prensa)
Guardar

Los combustibles volverán a encarecerse en Honduras a partir del lunes 21 de septiembre, con aumentos que alcanzan prácticamente todos los derivados comercializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía informó que el comportamiento responde a nuevas presiones al alza en el mercado internacional y confirmó que el Gobierno mantendrá medidas de compensación para dos de los combustibles de mayor consumo: gasolina regular y diésel.

PUBLICIDAD

La administración elevó temporalmente de 50% a 65% la proporción del incremento que absorberá mediante subsidios, una decisión que reduce el aumento que llega directamente al consumidor, pero no evita que los precios finales continúen subiendo.

La Secretaría de Energía mantiene un esquema de estabilización que busca amortiguar los movimientos internacionales de los hidrocarburos.

En la capital, la gasolina súper aumentará L4,57 (US$0,17) por galón y llegará a L148,30 (US$5,53).

La gasolina regular llegará a L132,81 (US$4,95) en la capital después de aplicarse el apoyo temporal del Gobierno. (FOTO: La Prensa)
La gasolina regular llegará a L132,81 (US$4,95) en la capital después de aplicarse el apoyo temporal del Gobierno. (FOTO: La Prensa)

La gasolina regular subirá L2,30 (US$0,09) para quedar en L132,81 (US$4,95). En este producto, el Gobierno absorberá otros L4,33 (US$0,16) del incremento mediante el subsidio temporal.

El queroseno registrará uno de los aumentos más altos de la semana: L4,69 (US$0,17), por lo que llegará a L134,55 (US$5,02) por galón.

El diésel, combustible especialmente sensible para transporte y producción, aumentará L3,09 (US$0,12) y se venderá en L151,10 (US$5,64). Sin el apoyo oficial, el impacto sería mayor: el Gobierno cubrirá L5,82 (US$0,22) adicionales por galón.

PUBLICIDAD

San Pedro Sula también registra aumentos

En San Pedro Sula, la gasolina súper llegará a L143,94 (US$5,37) tras un incremento de L4,45 (US$0,17).

La regular costará L128,60 (US$4,80), con un alza de L2,23 (US$0,08) después de aplicarse un subsidio de L4,20 (US$0,16).

El diésel se venderá en L151,10 (US$5,64) por galón en Tegucigalpa, uno de los precios más altos de la nueva estructura. (FOTO: El Heraldo)
El diésel se venderá en L151,10 (US$5,64) por galón en Tegucigalpa, uno de los precios más altos de la nueva estructura. (FOTO: El Heraldo)

El queroseno subirá L4,58 (US$0,17) y alcanzará L130,16 (US$4,85).

Mientras tanto, el diésel pasará a L146,85 (US$5,48), después de aumentar L3,02 (US$0,11). El apoyo estatal aplicado a ese combustible será de L5,66 (US$0,21) por galón. La excepción vuelve a ser el Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico. En Tegucigalpa se mantendrá en L249,62 (US$9,31) por cilindro, mientras el Gobierno absorbe L35,22 (US$1,31). En San Pedro Sula continuará en L228,47 (US$8,52), con un subsidio de L35,68 (US$1,33).

El GLP vehicular sí tendrá movimiento: aumentará L1,15 (US$0,04) en ambas ciudades. Quedará en L51,09 (US$1,91)en Tegucigalpa y L47,56 (US$1,77) en San Pedro Sula.

El nuevo esquema muestra una realidad doble. Para el consumidor, el aumento del subsidio reduce parcialmente el golpe inmediato. Sin esa intervención, gasolina regular y diésel tendrían incrementos significativamente mayores.

En San Pedro Sula, la gasolina súper costará L143,94 (US$5,37), mientras la regular quedará en L128,60 (US$4,80). (FOTO: La Tribuna)
En San Pedro Sula, la gasolina súper costará L143,94 (US$5,37), mientras la regular quedará en L128,60 (US$4,80). (FOTO: La Tribuna)

Pero el dinero que el usuario deja de pagar en la estación debe ser cubierto con recursos públicos.

Eso significa que si las presiones internacionales continúan durante varias semanas, el costo fiscal del subsidio también aumentará.

El punto más delicado está en el diésel, porque su precio repercute no solo en quienes conducen vehículos particulares, sino también en transporte de carga, agricultura, industria y distribución de alimentos.

Por eso, una cadena prolongada de aumentos puede terminar trasladándose indirectamente a otros precios.

La nueva estructura confirma que el Gobierno ha logrado amortiguar parte del incremento, pero no eliminarlo: los combustibles seguirán más caros desde este lunes y la presión internacional continúa llegando, aunque parcialmente, al bolsillo hondureño.

Temas Relacionados

Hondurascombustiblesincrementosnuevos precios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

La cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo salarial para 2026 y 2027 obliga a revisar el salario mínimo si la inflación interanual de diciembre supera el porcentaje pactado

Salario mínimo podría subir automáticamente en Honduras si la inflación supera el 7% al cierre de 2026

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

La emergencia climática ha obligado al Estado a combinar la entrega de alimentos, acceso al agua y apoyo a productores con nuevas alternativas para intentar reducir los efectos de la falta de precipitaciones en distintas regiones del país.

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

El conflicto ocurre apenas meses después de que la Corte Interamericana responsabilizara a Honduras por violar derechos colectivos del pueblo garífuna y ordenara garantizar la consulta previa frente a decisiones que afecten su territorio.

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

Colegio Médico de Honduras mantiene las asambleas pese a pagos anunciados por Salud: estas son las demandas que siguen pendientes

Aunque la Secretaría de Salud ha reportado avances en pagos y contratos, los médicos sostienen que aún existen reclamos sin resolver sobre despidos, salarios, interinatos, vacaciones y condiciones laborales.

Colegio Médico de Honduras mantiene las asambleas pese a pagos anunciados por Salud: estas son las demandas que siguen pendientes

El hondureño Luis Palma se convierte en el primero de su país en jugar las fases principales de tres torneos europeos

El extremo amplió su registro continental al presentarse con el club polaco en la segunda competencia de la UEFA, tras haber intervenido previamente en la Champions y en la Conference, en distintas etapas de su carrera

El hondureño Luis Palma se convierte en el primero de su país en jugar las fases principales de tres torneos europeos

TECNO

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Qué se puede bloquear y qué no con el control parental de ChatGPT

Pasos para convertir un teléfono viejo en router y dar internet a varios dispositivos

Así es la amnesia digital, el fenómeno por el que ya no recordamos ningún número de teléfono

Cofundador de Anthropic afirma que las carreras de humanidades triunfarán en la era de la IA

ENTRETENIMIENTO

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Gary Oldman reveló el gesto solidario que Alan Rickman mantenía en secreto durante el rodaje de “Harry Potter”

MUNDO

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Emmanuel Macron sostuvo que el acuerdo sobre Groenlandia “reafirma” la soberanía danesa: “Es algo positivo”

Las cinco ciudades del mundo que ofrecen las mejores condiciones urbanas para caminar, comer sano y descansar

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Cómo los científicos entrenaron inteligencia artificial para descifrar el comportamiento nocturno de las ballenas

Turquía condenó los ataques hutíes y no descartó apoyar a Arabia Saudita a través del acuerdo de Defensa de La Meca