Riquelme habló con el presidente de Huracán por el defensor Lucas Merolla: cuáles son las condiciones para que pase a Boca Juniors

Lucas Merolla es el capitán de Huracán donde disputó 84 partidos (@Huracan)

Luego de una buena labor en la última Liga Profesional, el defensor de Huracán Lucas Merolla comenzó a estar en el radar de Boca Juniors, cuyo vicepresidente, Juan Román Riquelme, reconoció su interés. Este martes el presidente del Globo, David Garzón, aceptó que hubo charlas con el ex enganche Xeneize por el zaguero central y aclaró cuál es el panorama.

Ante la grave lesión de Marcos Rojo (rotura de ligamentos cruzados) que demandará una recuperación de entre seis a ocho meses, el Consejo de Fútbol (CDF) de Boca Juniors comenzó a moverse para poder conseguir un reemplazante para el capitán que no estaría en condiciones para la zona de grupos de la Copa Libertadores.

Por eso el nombre de Merolla picó en punta y ahora el máximo dirigente del Quemero se refirió al tema. “Nosotros necesitamos vender, ya desde el mercado de pases pasado, pero hicimos el esfuerzo de sostener el equipo. El club necesita esas ventas por un montón de deudas y gastos de funcionamiento. El Flaco tenía una oferta muy buena del Salernitana de Italia cuando asumimos, pero estábamos a un punto del descenso, le pedimos que se quedara y ahora nos debemos a escuchar ofrecimientos”, contó en diálogo con Radio La Red.

Garzón, presidente de Huracán, reconoció las charlas con Riquelme sobre Merolla (Prensa Huracán)

Garzón reconoció que habló con Riquelme sobre el tema: “Con Román siempre hablo, me felicitó por el campeonato, me habló de que le gustaba Merolla, pero no charlamos de precios ni nada. Dijo que iba a hacer una oferta. Acá estamos para escuchar lo que sea”.

Además, aclaró: “Que Boca nos dé el 50 por ciento de Cristaldo no nos serviría (N. de la R: el Xeneize es dueño de la otra mitad del pase). Huracán hoy necesita ingreso de plata, nosotros tendríamos que vender a él y a Merolla. Después, en alguna negociación el intercambio de algún jugador, que Boca tiene un montón, sí podría entrar, nos ayudaría a armar el plantel. Pero no se ha hablado nada de eso”.

La semana pasada, en diálogo por el mismo medio, Riquelme aseguró que “Merolla es un jugador alto, zurdo. No hay muchos. Cuando termine todo vamos a ver qué hacemos”. En ese momento el “Último Diez” apuntó que las prioridades eran las renovaciones de Carlos Zambrano y Frank Fabra, que si bien estarían encaminadas, aún no se confirmaron.

Riquelme manifestó su interés por Merolla y Boca Juniors requiere de un reemplazante para Rojo (@fotobairesarg)

Hasta ese momento el contacto habría sido solo entre el Consejo de Fútbol y la representación de Merolla, pero ahora Garzón dio cuenta de las conversaciones entre los dirigentes y con sus testimonios dejó en claro la apertura para una eventual negociación ante la necesidad de su entidad de generar ingresos.

No obstante, el Globo buscaría no desprenderse de varios jugadores ya que se clasificó para las primeras dos fases de la Copa Libertadores y de superar sendas instancias de repechaje accederá a la zona de grupos en la que tendrá ingresos en dólares por los partidos de local.

Merolla tiene 27 años y es un defensor de buen porte, que gana de arriba en las dos áreas, con mucha personalidad. Juega en la Primera del Globo desde 2016 y su contrato finaliza en junio de 2023. Disputó 84 partidos con el equipo de Parque Patricios, convirtió tres goles y brindó una asistencia.

