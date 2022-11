Se cayó solo y cobraron falta: el “penal fantasma” del fútbol argentino que ya recorre el mundo y la insólita explicación del árbitro

El insólito penal cobrado en el partido entre Sportivo Santa Clara y Club Atlético Esmeralda (Más Noticias/Video Deportes)

El árbitro Edison Sada cobró un penal insólito en la Liga Rafaelina (LRF) este fin de semana. La decisión benefició a Club Atlético Esmeralda que en ese momento amplió su ventaja sobre Club Sportivo Santa Clara y con el tanto decoró el 2-1 final del partido de ida en una de las semifinales de la Zona Sur, para poder conseguir el ascenso a Primera A de la competencia regional.

El video publicado por Más Noticias/Video Deportes mostró el avance de Santa Clara. Llegó un centro por la derecha, el arquero dio rebote y un futbolista tropezó y se cayó solo dentro del área. El referí sancionó falta de inmediato lo que indignó al público local ya que el juez de línea acompañó la decisión. “Se cayó solo, dale viejo ponete las pilas”, se logra escuchar en el testimonio.

El tanto lo convirtió Alexandro Boasso a los 31 minutos y decoró el resultado. Su compañero, Gerardo Geréz, también de penal, abrió el marcador a los 14 minutos, mientras que Alejandro Paiduj consiguió el descuento para el equipo local a los 39 minutos. El encuentro se jugó el sábado y las imágenes de una falta que nunca existió se subieron a las redes sociales y se viralizaron. El “penal fantasma” ya recorre el mundo.

La respuesta del árbitro Edinson Sada sobre el penal que cobró en el encuentro de la Liga Rafaelina (Más Noticias/Video Deportes)

Este martes se conoció el testimonio del árbitro Sada que habló con el citado medio y reconoció su error. Además, dio los motivos por los que sus asistentes avalaron la decisión. “Me agarra un contragolpe, una mala ubicación mía tratando de buscar el mejor ángulo, me encuentro con el cruce del número 6 y el delantero. Me tapa el número 6 y veo después la caída del jugador desde mi ángulo. En cancha me dio el 110% de que había sido penal. Y hoy me encuentro con el video y tengo que reconocer que no”, confesó el colegiado en testimonios que fueron consignados por Palo y Gol.

“Cuando hablo con el asistente, ellos vienen siguiendo el balón que sale para otro lado. El balón sale en otra dirección de donde estaba la jugada. El asistente me dice que en el segundo golpe, el jugador cae solo y yo también veo lo mismo”, esgrimió sobre los jueces de línea.

“Si en ese momento los asistentes me hubiesen dicho algo yo les hubiera remarcado convencido de lo que había visto. El área es cien por ciento del árbitro. La jugada es cien por ciento mía y culpa de esa jugada perjudiqué claramente a un equipo y eso me duele”, admitió.

Club Sportivo Santa Clara fue el equipo perjudicado (@clubsportivosantaclara)

“Otra cosa que me llamó la atención es que veo muy poca protesta en cancha, entonces me quedé con mi impresión y desde mi punto de vista y viendo que en el ambiente no había demasiado protesta me quedé convencido de lo que había pasado”, agregó.

Según informó el sitio Sur 24, el juez es cordobés, de la Porteña (sur de la provincia) y dirige en la Liga de San Martín, también de Santa Fe. Estuvo bajo la lupa por un mal desempeño en un partido del Federal B y lo sancionaron con cuatro fechas. Pero sus colegas reaccionaron y advirtieron que iban a parar. Ante esa situación le sacaron la penalidad y por eso volvió arbitrar.

Restan los encuentros de vuelta por las semifinales y con la ventaja conseguida de visitante Club Atlético Esmeralda recibirá a Club Sportivo Santa Clara. En la otra llave, el viernes Deportivo Josefina venció de local por 3-0 a La Hidráulica de Frontera.

