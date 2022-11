Damonte apeló a una curiosa comparación con Alfa de Gran Hermano para explicar las críticas que recibe Sarmiento de Junín

Israel Damonte comparó a Gran Hermano y a Alfa para graficar cómo se critica el juego de Sarmiento de Junín

Israel Damonte asumió este año como entrenador de Sarmiento de Junín y cumplió con el objetivo de mantener al equipo en Primera División. De hecho hasta las últimas fechas mantuvo chances de poder clasificarse a la Copa Sudamericana y terminó en el puesto 13° en la tabla general de 28 clubes. En ocasiones el ex volante se quejó de las críticas que recibió su equipo y que las mismas partían de gente que no sabía cómo jugaba.

Una de las polémicas que hubo en la temporada fue un cruce con Néstor Gorosito, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. En ese momento Pipo acusó al equipo de Junín de hacer tiempo, pero Damonte aseguró que en el fondo era una crítica hacia él por haberse formado en Estudiantes de La Plata y defendió esa escuela al sentenciar que “cuando equipos grandes ganaron la Libertadores, mi escuela, Estudiantes, ya tenía tres”.

Luego de ese partido que terminó igualado en cero ya se refirió a los comentarios en las redes sociales. “A veces en el mundo del Twitter, en el que mucha gente anda dando vueltas, se hablan de estas cosas y yo no tenía nada que ver. No manejo las camisetas y todo venía de ahí lo que se habló antes del partido”, dijo en referencia a una casaca albirroja que el club quería usar por una fecha histórica y como hubo “un llamado para que no se use”, según expresó Damonte, no pudieron lucirla justo en el choque ante el Lobo.

En los 41 partidos entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional, Sarmiento ganó 14, empató 11 y perdió 16 (@CASarmientoOf)

“Es fácil veces hablar de Sarmiento, de nosotros que hace dos años y pico que estamos en esto de ser entrenador. A veces es fácil hablar de nosotros pero me parece que a veces uno se equivoca, yo entiendo que fue por ese lado”, agregó.

La temporada terminó y si bien Sarmiento logró permanecer en la élite del fútbol argentino, también fue irregular en el global de 41 encuentros sumando Copa de la Liga y Liga Profesional. Ganó 14 partidos, empató 11 y perdió 16. Anotó 44 goles y le convirtieron 56.

Aunque más allá del balance, Damonte sigue insistiendo en que a su equipo se lo critica sin que se lo haya visto jugar y este martes planteó una teoría en la que se comparó con Gran Hermano y uno de sus personajes, Alfa. “No nos vio nadie a nosotros. El hincha de Sarmiento nos vio y después los rivales cuando te toca jugar”, comenzó en su planteo en TyC Sports.

El equipo pudo mantenerse en Primera División, pero arrancará otra vez comprometido en 2023 en la tabla de los promedios (@fotobairesarg)

“El tema es que hay un mundo Twitter, que yo también a veces consumo. Si este programa fuese de chimentos y diríamos, ‘vamos a hablar de Gran Hermano’. Yo no vi nunca este Gran Hermano, pero sí veo Twitter y voy viendo el título, grande, arriba. Y yo te la piloteo, me siento acá y te digo, ‘hay uno que usa un pañuelo, tipo Leonardo Favio, que es crack. Voy agarrando lo que dicen ustedes, mucha información”, agregó.

“Lo que vos decís es que muchos opinan sin ver”, le indicó uno de los panelistas a Damonte, quien justificó, “claro, pero lo que no me gusta es que (Alfa) no es maradoniano, porque hoy vi un cosito que decía, ‘cuando le festejaron el cumpleaños a Maradona se fue’. Muchos hacen eso y fue lo que pasó con lo de Pipo, que ya se habló”.

Terminada la temporada el plantel de Sarmiento se encuentra de vacaciones. Como el resto de los equipos en diciembre se retomarían los entrenamientos para empezar la puesta a punto de cara al ejercicio 2022 en el que el Verde de Junín tendrá el desafío de conservar la plaza en Primera División y arrancará 24 entre 28 equipos en la tabla de promedios. Cabe recordar que el año próximo descenderán dos por esa vía y un tercero que será el que menos puntos logre en la tabla anual.

