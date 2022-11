La figura histórica que podría acompañar a Martín Demichelis en su desembarco en River Plate: “Me encantaría”

fcbayern

Aunque la temporada terminó, el día a día en River Plate sigue muy activo. Mientras el plantel ultima los detalles para los encuentros amistosos que servirán para ponerle un cierre al exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, la dirigencia hace lo propio pero para definir al sucesor del Muñeco.

Todos los caminos conducen a Martín Demichelis. Sin embargo, en las últimas horas una noticia cayó como balde de agua fría y tiene que ver con la continuidad de Javier Gandolfi como entrenador de Talleres de Cordoba.

El Cobija era uno de los nombres con pasado en el Millonario que podría ocupar el cuerpo técnico de Micho. Pero luego de un extenso interinato que asumió hace casi dos meses cuando el portugués Pedro Caixinha fue destituido, el elenco cordobés lo confirmó en el cargo para continuar como entrenador del primer equipo en 2023.

Tras el buen andar de Gandolfi al frente del equipo, con resultados que lo llevaron a la final de la Copa Argentina, que perdió el domingo ante Patronato, y el mejor andar en la Liga Profesional, hicieron que los dirigentes decidan darle confianza para comenzar a planificar de inmediato lo que se viene.

“Luego de la Final de Copa Argentina y frente al análisis de distintas posibilidades en el país y el extranjero, Javier eligió el Proyecto Talleres con el objetivo de sostener el protagonismo nacional e internacional poniéndose al servicio del club para dar todo por Talleres”, indica el comunicado de la institución.

El ex jugador de River Plate dijo que le encantaría ser el ayudante de campo de Martín Demichelis

De esta manera, y casi de manera automática, otro nombre con pasado en River Plate surgió para ocupar su lugar. Pero no se trata de uno nombre más, sino de un histórico del Millonario: Andrés D’Alessandro.

El Cabezón respondió a este rumor y lejos de desestimarlo, alimentó las esperanzas de los hinchas de verlo nuevamente en su casa. “¿Te sorprendió que se mencionara tu nombre? Me encantaría, pero esto es mucho más que eso. Ayer me llamaban amigos y decían si era verdad o no. No lo sé, no hablé con él”.

D’Alessandro se refirió destacó el grupo de trabajo que se está pensando para que acompañe a Demichelis. “Si se confirma Martín como entrenador, veo que se va a formar un grupo con jugadores que pasaron por River. Gandolfi jugó en River, Germán (Lux) es parte de la histopria del club, Pinola también. Tiene mucho que ver con el ADN del club”, reconoció. Por supuesto, el Cabezón no estaba al tanto de lo de Gandolfi, porque había sido reciente la confirmación de parte de Talleres de Córdoba.

“Nos criamos juntos en el club, creo que puede llegar a ser el entrenador y todo indica que lo va a hacer. Se lo merece porque se preparó, estudió. Es una posibilidad muy linda para un ex jugador que hoy es técnico. No es fácil, la vara está alta, pero el hincha lo va entender y le va a dar tiempo”, agregó.

Al margen de su deseo, D’Alessandro aclaró que aún no definió que va a hacer con su carrera tras su retiro del fútbol: “No tengo decidido que voy a hacer todavía. Estudio y me interiorizo. Pero para para ser mánager o técnico se necesita conocimiento y aprender, más allá del plus de haber jugado al fútbol. Me gusta mucho el tema de gestión deportiva, de gestionar grupos”.

Asimismo, la hermana de Martín Demichelis no hizo más que alimentar los rumores de un posible desembarco conjunto de Micho y D’Alessandro, por la foto que compartió en su estado de Instagram. Georgina reposteó una historia de la red social donde el ex defensor y el Cabezón están juntos en el banco de suplentes. Junto a ellos, otros ex jugadores de River Plate como Franco Costanzo y Cristian Ledesma.

En otro orden, en una entrevista con TYC Sports, el ex futbolista millonario habló del Mundial y se mostró muy entusiasmado. “No hay mejor manera que llegar que viendo el grupo unido con resultados y una manera de jugar. Un trabajo, un proceso que viene con Scaloni de menor a mayor, y que llega en un momento importantísimo para el Mundial.”

Y cerró: “Al grupo se lo ve fuerte, convencido en lo que hace, con mucha confianza en los partidos. Y eso genera una confianza y una expactativa enorme”.

