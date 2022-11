“Quintero es un enano que le pega fuerte” y “Benedetto en España no la tocó”: dura crítica de un periodista al Superclásico que se jugó en Madrid

Jorge D'Alessandro dijo que el Superclásico dio vergüenza en la capital española

Fue una final histórica. El Superclásico que se disputó en el Santiago Bernabéu y consagró a River Plate como campeón de América fue un suceso inédito por el contexto y la importancia de los equipos. La victoria del Millonario por 3 a 1 ante Boca le permitió al conjunto de Núñez alzar por cuarta vez el trofeo más importante del continente. Sin embargo, para algunos aquel partido es considerado vergonzoso.

El controvertido periodista argentino que trabaja en El Chiringuito de España, Jorge D’Alessandro sorprendió con un llamativo análisis de la hazaña que logró el conjunto liderado por Marcelo Gallardo en 2018. “Cuando vi la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca, me pareció una película de dibujitos animados. Ver al portero correr hacia el otro arco fue insólito”, advirtió el analista.

“Si bien el primer gol estuvo bien, porque Benedetto definió picándosela al arquero, como argentino no me gustó porque no dimos una buena imagen en cuanto al nivel de juego. Fue un fútbol de segundo nivel, porque estaban (el Pity) Martínez y Palacios que parecían que iban a ir al Real Madrid y no los ficharon a ninguno. Uno terminó en Estados Unidos y el otro en Alemania. El mejor fue Nacho Fernández y (Juanfer) Quintero, pero éste último es un enano que le pega fuerte. Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó para el Mundial ¿A dónde vamos con Quintero? Y Benedetto estuvo aquí (en España) y tampoco la tocó”, sentenció el controvertido cronista en diálogo con Doble Mérito.

Aquel encuentro había terminado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios por los tantos de Darío Benedetto y Lucas Pratto. Luego, en el tiempo suplementario, La Banda consiguió el título gracias a los goles de Juan Fernando Quintero y Gonzalo “Pity” Martínez.

Ante el clásico rival y en una serie plagada de incidencias, River se quedó con un título histórico. 29 días después de la fecha en la que debió haberse iniciado la final de la Copa Libertadores (por los incidentes que se generaron en Buenos Aires) la gloria se tiñó de rojo y blanco.

El 9 de diciembre se convirtió en la fecha que los hinchas del Millonario esperan para recordarle a su clásico rival la histórica victoria, que le entregó al cuadro de Núñez su cuarta consagración en dicho certamen internacional. En el calendario de los fanáticos siempre quedará presente el día que River le ganó a Boca el título más codiciado de la región en la casa del Real Madrid.

