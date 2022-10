Fernando Gago rompió el silencio tras la definición del título que perdió Racing: “No puedo obligar a un jugador a patear el penal”

* La declaración de Gago tras la derrota de Racing

Era una de las palabras más esperadas tras lo ocurrido. Fernando Gago decidió atender a los periodistas luego de la dolorosa definición del título que tuvo a Racing como protagonista. El entrenador habló sobre la decisión de que el penal clave ante River lo ejecute Jonathan Galván y aclaró: “No puedo obligar a patear a un jugador”.

“A ver... Vamos a aclarar las cosas”, abrió su conferencia Gago con cierto fastidio. “Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres ganen o pierdan. No habían tenido descanso durante todo el año. Ganemos el partido o si perdimos, no iba a dar conferencia. Estaba pautado, tenía la decisión tomada”, aclaró sobre algunas medidas que generaron polémica tras la caída ante el Millonario.

“Con respecto al partido, hay circunstancias de juego que la determinación la toma el jugador...”, inició su explicación sobre la elección de Galvan para ejecutar la pena máxima. “El que decide patear un penal es el jugador de fútbol. Se pueden practicar 25 penales todo el día, pero dentro del campo, en las circunstancias de juego, en el tiempo que sea, el que decide es el jugador, no puedo obligar a patear al jugador”, argumentó. Y planteó: “¿Saben a quién le dije que patee? A Vecchio con Defensa y Justicia. Lo erró”.

“La toma de decisión de patear un penal o un tiro libre o una toma de decisión de un partido la define un jugador. Jony tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Y lo erró, está claro que lo erró. Es un momento difícil, es un momento que nos duele. Está claro que nos duele porque tuvimos la chance de lograr el objetivo que pretendíamos, pero no deja de ser esto un deporte y ahora tenemos un partido contra Tigre y lo tenemos que afrontar como lo que es, una nueva final”, insistió.

“Yo designo dos o tres jugadores, pero el que decide es el jugador. Yo puedo designar a diez jugadores, después el que toma la decisión es el futbolista dentro del juego”, respondió. “¿Por qué tenemos que saber el nombre?”, contraatacó cuando le consultaron si Enzo Copetti era uno de los designados.

“Vuelvo a repetir, yo pongo cinco en la lista para patear el penal y termino diciendo ‘patea el que quiere’. No es que yo pongo o no pongo”, devolvió ante la insistencia sobre el rol del delantero. “No le doy importancia a un pasacalle o a algo que se pueda formar después de la derrota. Sí te voy a decir que todos los chicos sintieron haber perdido un partido de futbol y la posibilidad de ser campeón. Y nos toca levantarnos”, salió en defensa de sus dirigidos tras los mensajes que aparecieron en las inmediaciones del Cilindro en las últimas horas. “La crítica está siempre ganes o pierdas. Si es injusto o no es injusto no vamos a cambiar por un pasacalle o un resultado. El grupo está convencido”, insistió.

Un cronista le consultó si iba a modificar la decisión de darle la libertad de elección a la hora de los penales y Gago recordó: “Me salió mal con Vecchio”. El periodista le dijo que vio a los jugadores “pelearse” por el disparo y el DT lo contradijo: “¿Se pelearon para patear? Cinco chicos que quieran patear un penal, ¿no tienen toma de decisión? Yo puedo practicar 20 horas un penal, no es lo mismo, nada que ver patear un penal en un partido que en un entrenamiento. Jugué 20 años, he visto jugadores de una jerarquía y de personalidad increíbles que no querían patear penales. ¿Y qué? Los tengo que obligar yo desde el lado del entrenador. Hay un jugador con una personalidad bárbara, le digo tenés que ir a patear y no quiere patear, ¿está bien lo que hago o está mal? Es un penal que patea el que tenga más confianza”.

Sobre su futuro aclaró que está con fuerzas para continuar en el cargo y apuntó: “No sé de dónde salió, quién lo dijo (el rumor de su salida). Es lógico, fue un momento difícil, pero hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final más. Hay que intentarlo, vamos a trabajar para eso”.

Racing tuvo en los últimos minutos del choque ante River que podía significar el título. Sin embargo, Franco Armani le tapó el disparo a Galván y luego Miguel Ángel Borja decretó la derrota de la Academia. “Llegar a la última fecha con chances fue buenísimo y estuvimos a un penal de conseguirlo. Fue buenísimo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero esto es un juego eh, ganás o perdés. Nos tocó perder en la última fecha del campeonato la posibilidad de salir campeón”, reflexionó.

El DT reconoció que vio al plantel golpeado por el “proceso lógico de perder un partido y la posibilidad de ser campeón”. Al mismo tiempo justificó los tres días libres a raíz de ese suceso: “Los veo con muchas ganas de seguir trabajando. Los veo bien. Si te digo “bien”, al principio no estaban bien, obvio, perdimos. Ya hoy hay otro entusiasmo y otras ganas de, por ponerle un nombre, revancha”.

Pintita se mostró ofuscado cuando le dijeron que Racing no había respondido en “partidos definitorios” y subrayó: “Cuando le ganamos a Tucumán, ¿qué decían? Cuando terminó el partido de Tucumán”. Y cuando le recordaron la eliminación en Copa Argentina, interrumpió al periodista y afirmó: “Sí, quedamos afuera... Un partido de fútbol”.

“Lo del hincha está perfecto y cuando su equipo pierde es normal que se enoje. ¿Pero por qué decir situaciones límites? Cuando le ganamos a Tucumán no decían que era una situación límite y ganamos... ‘No lo llevemos a decir los partidos difíciles’. Estuvimos a un penal de ganar un campeonato. En un partido difícil, ¿estuvimos en juego o no? Listo...”, agregó.

En relación al triunfo de Independiente que favoreció a Racing, explicó: “Sabíamos que debíamos jugar de una forma para lastimar a River y eso intentamos hacer. Después obviamente que hay un contexto afuera, que hay un resultado a favor, se escucha a la gente si grita o no un gol, hay un partido que estaba afuera. La idea nuestra era jugar nuestro partido sin pensar en lo que podía pasar en el otro campo. Esa era la idea y creo que lo hicimos durante un momento del partido. Nos empatan y tuvimos la capacidad de ir a buscar el resultado. Después, obviamente cuando sucede lo del penal, el equipo fue a buscar, no hubo formas, había que ganar”.

“No me modificó en nada. Tenemos un partido el miércoles con Tigre que es nuestro objetivo. A mi no me va a cambiar en nada”, sentenció. Además, le preguntaron por las situaciones de Edwin Cardona, Emiliano Vecchio y Johan Carbonero: “No respondo generalmente de cuestiones individuales de cada uno. Menos Emiliano, están todos a disposición de poder estar en el partido. Emiliano se tiene que operar, veremos cómo sigue”.

Al ser consultados sobre el Trofeo de Campeones en disputa, Fernando Gago dijo: “Para mí es importantísimo. Cada competición que juega una institución, es importantísimo ganar. Eso es más que claro. No pienso más adelante, pienso en el partido de Tigre. Pienso si nos toca la posibilidad de jugar una final. Para mí es importantísimo ganar un título y más con esta institución”.

También mostró su disconformidad con otro periodista que la planteó que fue un “fracaso deportivo” lo sucedido: “Todos los años tiene que lograr Racing los objetivos deportivos. No lo considero un fracaso. ¿Vos te basas en los resultados? ¿El éxito es resultados?”. Y agregó, ante la pregunta de cómo iba a hacer para “revertir esta situación”: “Estás dando toda tu opinión, está perfecto”.

“Los futbolistas tenían que levantar la cabeza, es un partido de fútbol. Se gana, se pierde, obviamente no era el resultado que todos buscamos pero se merecían salir con la cabeza en alta de un partido de fútbol”, volvió a dejar en claro sobre su mirada.

