La actitud de Ricardo Centurión que colmó la paciencia de Tevez y lo llevó a bajarle el pulgar como refuerzo de Rosario Central

Ricardo Centurión y Carlos Tevez

Carlos Tevez disputó su último partido como entrenador de Rosario Central en la presente temporada y si bien confirmó en la conferencia de prensa posterior al empate como local ante Colón de Santa Fe que su intención es continuar en el cargo, supeditó el mismo a la consecución de los refuerzos. “Estos próximo 15 días serán fundamentales. La comisión ya tiene los nombres que quiero que vengan. Si no armamos un equipo competitivo, entonces sí es muy difícil seguir”, advirtió el Apache.

En este sentido, se conoció la primera baja de uno de los nombres apuntados como posibles refuerzos: Ricardo Centurión. Carlitos tuvo una comunicación con su ex compañero en Boca Juniors que se encuentra entrenando sin lugar en Vélez, luego de su último paso por San Lorenzo y le manifestó su intención de sumarlo para la próxima temporada. Sin embargo, la actitud de Ricky no le cayó bien a Tevez, quien finalmente le bajó el pulgar.

Según informaron allegados, Centurión no respondió los llamados de Tevez y por ello el Apache habría desistido de contratarlo. Mientras tanto, el ex jugador de Racing deberá seguir entrenando en contraturno en el Fortín donde mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2024, pero no es tenido en cuenta.

Ricardo Centurión celebra junto a Carlos Tevez un gol en Boca Juniors ante River Plate en el estadio Monumental (REUTERS/Marcos Brindicci)

“Me había cansado de la vida. Estaba agobiado y necesitaba aislarme de todo. Por eso me fui de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo”, confesó el mes pasado Centurión sobre sus faltazos a los entrenamientos en San Lorenzo en una entrevista con Radio La Red,

“Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Nadie me pregunta que me pasa, no me miran a la cara. Se que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste”, reveló. Frente a esta situación, Carlos Tevez mostró interés pero al ver que no hubo una devolución desde el otro lado, habría echado por tierra una posible contratación.

Ricardo Centurión reconoció que se cansó de la vida y cómo atraviesa sus días sin jugar al fútbol

“Hay que armar un equipo competitivo. La gente quiere competir y yo también, pero primero hay que parar la pelota. Hay que seguir entrenando estos 15 días que viene y después, tranquilos, tomaremos decisiones. Pero el balance es bueno porque agarramos un club que no venía bien, ni el equipo venía bien”, amplió Carlos Tevez en la rueda de prensa posterior al empate con Colón.

En este sentido, Carlitos sostuvo que el “campeonato terminó muy tranquilo y eso es importante”. Aunque también se refirió al año político y avisó: “Eso hizo que desde lo futbolístico pasemos desapercibidos, aunque trabajamos e hicimos las cosas bien. Por eso la idea siempre es continuar. Simplemente hay que ver cómo se sigue. Por eso, estos 15 días insisto en que serán importantes. La dirigencia tiene el equipo que pretendo para el año que viene. Si no se logra eso, será muy difícil seguir. Los directivos ahora tienen que trabajar, porque ya esta todo sobre la mesa”.

Carlos Tevez confirmó su deseo de seguir como entrenador de Rosario Central, aunque para que ello se cumpla la dirigencia deberá cumplirle con los refuerzos que pidió (Télam)

“En lo personal quiero agradecerles a los hinchas porque al principio me miraban de reojo y hoy en día lo hacen a la cara. La gente vio que dejamos todo y que a veces las cosas pueden salir bien o no, pero siempre pondré el trabajo ante todo. No terminamos de la mejor manera, aunque ahora me miran diferente a cuando llegué”, reconoció.

Finalmente y sobre el empate 1-1 contra Colón, el entrenador “auriazul” sostuvo: “Fue un partido complicado. Se hacía difícil jugar. Este era un partido que no era importante. Creo que tuvimos jugadores que estaban pensando en otra cosa. Por eso el empate es justo”.

