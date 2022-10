La contundente respuesta de Hugo Ibarra cuando le preguntaron si Boca Juniors es más eficaz que vistoso

Hugo Ibarra sigue ganando como DT al frente de Boca y extendió su invicto a 14 partidos (Fotobaires)

Boca Juniors no luce, pero sigue ganando en la Liga Profesional y está puntero de la mano de Hugo Ibarra. El entrenador extendió a 14 partidos su invicto, superó el de Gustavo Alfaro y va por más. Sin embargo, tras la victoria 2-1 ante Aldosivi en La Bombonera, le preguntaron si su equipo se parecía al de Carlos Bianchi por ser más eficaz que vistoso.

“Disiento con vos. Con todo respeto, yo respeto mucho al rival también. Juega también. Uno tiene que encontrar la variante y se complica. Me quedo con que había que ganar y fue un triunfo importante, nuevamente en casa con nuestra gente”, contestó el Negro en conferencia de prensa.

Ante la insistencia sobre el cómo gana Boca pese a que es líder de la LPF un punto por encima de Atlético Tucumán a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo, el ex lateral remarcó a los periodistas: “El problema es de ustedes. Lo primero y principal es ganar siempre”.

Ese “aura ganadora” con la que suelen definir al conjunto xeneize es lo que se empieza a generar luego de cada partido que logra superar el club de La Ribera. Y se acentúa en La Bombonera: “La fortaleza es del grupo, la convicción que tiene. A veces nos cuesta jugar mejor en casa que de visitante. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar perder, pero el rival va a tener que hacer mucho más que nosotros”, agregó el DT.

Hugo Ibarra da indicaciones en La Bombonera. Boca sigue ganando y va por el título (Reuters)

Respecto al volumen de juego que no se vio ante Aldosivi, Ibarra respondió que tiene que ver con la propuesta del rival que en este caso pelea por la permanencia en Primera División. “Hay días en que no se puede y momentos en que hay que luchar cada pelota. Por momentos no pudimos encontrar esa fluidez. Pero estamos muy bien en la parte ofensiva y seguimos corrigiendo errores en la defensiva. Todo lo que planificamos, va saliendo”, continuó.

Sobre las fallas defensivas de Aldosivi que le facilitaron las cosas a los jugadores de Boca para convertir los goles de la victoria, el Negro sentenció: “Para que haya errores uno tiene que exigir. Si vemos el primer gol, hoy Martín (Payero), exigió (al defensor), ganó y tuvo la recompensa. El fútbol es eso”.

Boca 2 - Aldosivi 1

Por último, Ibarra hizo un comentario sobre el encuentro suspendido por los graves incidentes ante Gimnasia y Esgrima La Plata: “Nos dolió a todos por las cosas que nos pasaron adentro. Cuando llegamos al vestuario comenzamos a tomar conocimiento de lo que había pasado y lamentar una víctima. Es muy doloroso para el mundo del fútbol. Ojalá no vuelva a pasar”.

