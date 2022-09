Con 7 cambios, la formación que planifica Hugo Ibarra en Boca Juniors

El Negro Ibarra ya tiene en la cabeza una idea del once que plantará ante Colón

Por diversas circunstancias, Hugo Ibarra implementó una gran cantidad de modificaciones pensando en el próximo compromiso frente a Colón de Santa Fe. La cita será este domingo en el Cementerio de los Elefantes, donde Boca Juniors intentará recortar la diferencia con el líder Atlético Tucumán, al que viene de derrotar como local. Suspensiones, lesiones y el Superclásico del siguiente fin de semana comprometieron al cuerpo técnico para el armado del once.

Los tres futbolistas que acarrean suspensión son Luis Advíncula, Pol Fernández y Alan Varela, quienes llegaron a la quinta amonestación en el último duelo ante el Decano. En principio, el DT los reemplazará con Nicolás Figal (se moverá de la zaga al lateral derecho y abrirá una vacante para Facundo Roncaglia), Martín Payero y Esteban Rolón, respectivamente. Por otra parte, quien sería preservado por estar al límite de amarillas es Carlos Zambrano, que acumula 4 y podría perderse el choque con River del 11 de septiembre si es apercibido otra vez. Será entonces el turno de Marcos Rojo, ya repuesto de una distensión en su sóleo derecho.

En la ofensiva serían removidos los tres nombres que comenzaron contra los tucumanos: el lesionado Sebastián Villa (operado en los meniscos de su rodilla derecha) será baja y sustituido por el enrachado Luca Langoni, mientras que Óscar Romero bajará al mediocampo en lugar de Juan Ramírez y Luis Vázquez le dejará su cupo a Darío Benedetto. Norberto Briasco, recuperado totalmente de una extensa lesión, pide pista. En resumen, serían 7 las modificaciones para visitar a Colón: Roncaglia, Rojo, Payero, Rolón, Langoni, Benedetto y Briasco por Advíncula, Zambrano, Pol Fernández, Varela, Ramírez, Villa y Vázquez.

Boca trabajó esta mañana en Casa Amarilla

En conclusión, el once inicial que saltará al campo para jugar desde las 18 en el estadio Estanislao Brigadier López este domingo sería con: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. Quien se despediría en las próximas horas después de renovar su contrato y firmar a préstamo en el Giresunspor de Turquía es Jorman Campuzano, quien probablemente sea anunciado en las próximas horas. Por otra parte, se confirmó que Aaron Molinas seguirá siendo parte de los de la Ribera pese a un concreto interés del Gil Vicente de Portugal.

AARON MOLINAS CONFIRMÓ QUE SE QUEDA EN BOCA

Aaron Molinas habló después del último entrenamiento de Boca

· “Me voy a quedar en Boca. Lo hablé con mi papá, mi representante y la gente del club y quedamos todos de acuerdo en que voy a continuar. Está todo muy bien, estoy contento por cómo me manejé de mi parte y de parte del club todo este tiempo. La oferta fue real (préstamo del Gil Vicente de Portugal), pero estoy contento de estar acá, muy feliz”

· “La gente empuja mucho a quedarme, pero después fueron las decisiones charladas con el club y la gente de mi parte. Se charló con el club y voy a continuar, fue de mutuo acuerdo”

· “No quiero hablar del tema de una posible salida más adelante, si me quedo o me voy. Más adelante se verá. Hoy estoy feliz de estar, me siento muy cómodo y se tomó esta decisión. Me siento apoyado por el club, el grupo, mis compañeros y la gente que me acompaña”

· “Siempre está bueno tener ofertas, que la gente de otros clubes te mire, pero estoy con la cabeza acá”





SEGUIR LEYENDO: