La emoción de Matías Pérez por el triunfo de Lanús ante Aldosivi tras las amenazas: “Un desahogo inmenso”

Fue un encuentro cargado de tensión el que Lanús le ganó 1-0 a Arsenal en La Fortaleza, luego de los pasacalles con amenazas que aparecieron horas previas al encuentro por la fecha 15 de la Liga Profesional. El Granate llevaba diez partidos sin triunfos en el campeonato donde está último en la tabla y la agónica victoria que consiguió este domingo ante el equipo de Sarandí fue un gran desahogo como contó Matías Pérez, autor del único gol del encuentro.

Finalizado el cotejo, algunos jugadores locales se quebraron y uno de ellos fue el propio Pérez que habló sobre el trabajado éxito ante el conjunto del Viaducto y luego de todo lo que pasó. “Son muy difíciles las palabras en este momento por todo lo que estábamos pasando. Me emociona mucho el trabajo. Darle una alegría también a la gente que viene a alentarnos. Hoy gracias a Dios se no dio en La Fortaleza”, contó emocionado el defensor de 23 años surgido en el club.

Sobre los carteles intimidatorios sostuvo: “Nosotros también nos vamos tristes a casa cuando las cosas no se dan. También entendemos el enojo y la grandeza y la gente exige por lo que es Lanús. Fue desahogo inmenso por todo, por la situación. Fue para todos los chicos que integran este plantel. Hoy la felicidad es muy grande”.

Aunque supo separar los tantos y reconoció al público fiel que siempre los alienta en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez: “Le gradecemos al hincha. Mirás acá y siempre están los mismos. Les agradecemos a ellos Que nos sigan bancando”.

Y ya con lágrimas en los ojos recordó: “Esto es un premio al fuerzo a mi familia. No me tocaba jugar mucho en inferiores y mi familia me bancaba y ellos hicieron un gran esfuerzo”.

Aunque Pérez no fue el único emocionado después de un partido que se jugó en un marco enrarecido ya que su compañero en la defensa, Julián Aude, también se quebró luego de abrazarse con los suyos y saludar el público. El joven lateral de 19 años se lo vio con lágrimas en los ojos.

Cabe recordar que en el viernes aparecieron unos pasacalles con amenazas en las adyacencias del estadio granate, que el miércoles cayó 2-0 ante Newell’s en Rosario. “Ganen o caminen”, acompañados de un emoji de un fuego y un auto, en clara alusión a lo que sucedió hace unos días con los futbolistas de Aldosivi, quienes sufrieron la quema de sus vehículos luego de una derrota contra Godoy Cruz en Mendoza.

“Jugadores, Lanús les queda enorme”, fue el mensaje que se colocó justamente arriba de la marquesina de entrada a la institución del Sur. El tercer cartel, con un error ortográfico, era el que decía “vallanse todos” (sic).

El Granate atraviesa un flojo momento deportivo que llegó con 10 presentaciones sin ganar en la Liga Profesional, desde el 19 de junio pasado ante Colón (1-0) de local. En ese lapso acumuló tres empates y ocho derrotas, y además fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero este domingo pudo cortar la racha.

En el medio tuvo tres entrenadores; Jorge Almirón, hasta la sexta fecha del campeonato local y fue despedido tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana (derrota 2-1 y empate 0-0 en la vuelta ante Independiente del Valle de Ecuador); luego Rodrigo Acosta (hermano de Lautaro), lo dirigió cinco partidos incluida la derrota frente a Godoy Cruz por la Copa Argentina (también quedó afuera) y Frank Kudelka logró su primera victoria en su quinto partido a cargo del equipo.

