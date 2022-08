Mientras se dilata la renovación entre Boca y Agustín Rossi, Flamengo confirmó un interés por el arquero: “Está muy por encima del promedio”

Se dilató la renovación del contrato de Agustín Rossi y su futuro es una incógnita (REUTERS/Agustin Marcarian)

El futuro de Agustín Rossi en Boca Juniors no es claro. Tras una reunión entre el futbolista, su representante Miguel González y el Consejo de Fútbol xeneize no se llegó a un acuerdo económico y luego hubo una fuerte acusación del presidente Jorge Amor Ameal al agente del futbolisa. De continuar de este modo todo indica que el arquero se lejará de la institución al final de su contrato, previsto para el 30 de junio del año próximo.

El cónclave duró muy poco, ya que no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura. Rossi pidió más tiempo para responder a la oferta recibida la semana pasada, pero se encontró con una negativa rotunda del club, que entiende que hizo la mejor oferta posible y pasará a ser el mejor pago del plantel, junto con Darío Benedetto y Marcos Rojo.

Pese a ello, el arquero de 26 años y una de las figuras del equipo en los últimos tiempos, aún considera insuficiente la oferta de Boca y, si no hay más aproximaciones en las cifras, podría buscar una salida al exterior. El futbolista habría pedido un tiempo más para responder y utilizó como argumento el mal momento del equipo y que no quería especular con esta situación, aunque también trascendió un tema familiar y la intención de emigrar.

Los dirigentes se mantuvieron firmes y le manifestaron que no se iban a mover de lo ofrecido el martes pasado, que lo colocaría en el arquero mejor pagado del fútbol argentino. Según le comentaron a Télam allegados a la Secretaría de Fútbol es muy factible que el Xeneize trate de incorporar otro arquero, ya que la idea es que Rossi, al no arreglar su continuidad no ocupe más el arco de Boca. Es más, se analiza la posibilidad de que el sábado juegue Javier García ante Platense.

La misma fuente comentó que de haber un club interesado en adquirir su ficha, tendría que ser en una suma cercana a su cláusula de salida, que es de 18 millones de dólares. En este contexto, surgió un rumor de que Flamengo está interesado. Y fue el propio vicepresidente del Mengão el que confirmó que pocos meses atrás hubo un intento de negociación.

“Respecto a esa noticia, eso fue al principio, antes de que intentáramos fichar a Santos (Aderbar Melo dos Santos Neto). Analizamos y miramos a Rossi, pero Boca no quería venderlo”, reveló Marcos Braz. Y agregó: “En ese momento estaba empezando la Copa Libertadores y Boca entendió que vender a este jugador sería muy malo para su afición, un muy mal mensaje para todos en Argentina, y por eso no se siguió adelante. Entendemos que Rossi es un jugador muy por encima del promedio aquí en el continente sudamericano, pero confiamos en nuestros arqueros”.

En otro orden, el plantel practicó esta mañana durante 40 minutos. Marcos Rojo y Darío Benedetto, ambos lesionados, estuvieron en kinesiología. El zaguero sufre “una lesión muscular grado II en el soleo de pierna derecha”, según informó el departamento médico del fútbol profesional del club, en tanto que Benedetto sigue sin recuperarse de un esguince en el tobillo izquierdo, el segundo en 10 días.

El conjunto que dirige Hugo Ibarra suma una baja sensible en su defensa, ya que el zaguero venía de tener buenas actuaciones en la Liga, en la que es el goleador del equipo con tres tantos. Esta es la quinta lesión muscular que tiene el zaguero desde que llegó a Boca a principios de 2021 y en principio se pierde los cotejos ante Platense, Racing Club y Rosario Central por la Liga Profesional, y el que se jugará el próximo miércoles ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Padre Martearena, de Salta.

En cuanto a Benedetto, el delantero estaría descartado para jugar ante “los calamares” y se teme que de no recuperarse pueda ser una lesión ligamentaria. La buena para Ibarra fue la vuelta a los trabajos de Nicolás Figal y Gabriel Aranda, que venían de distintas lesiones.

También dijo presente Agustín Sandez, víctima de un asalto cuando ingresaba a su casa en la zona sur del gran Buenos Aires y quien a pesar de tener algunos puntos por cortes en su cara practicó en forma normal. El juvenil defensor tiene posibilidades de jugar ante Platense como segundo marcador central en lugar de Facundo Roncaglia, a quien se lo notó falto de fútbol en la derrota ante Patronato por 3 a 0.

Este miércoles Boca hará una práctica de fútbol en la Bombonera, a puertas cerradas, y allí se delineará el posible equipo para recibir el sábado próximo a Platense, desde las 21, por la fecha 12 del torneo de la Liga Profesional.

