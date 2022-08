Reunión clave por la continuidad de Agustín Rossi en Boca Juniors: todos los detalles

Agustín Rossi pretende continuar en Boca Juniors, pero no a cualquier precio (EFE/Marcelo Endelli)

Los puntos suspensivos que escribió la última reunión entre los integrantes del Consejo de Fútbol, Agustín Rossi y su representante podrían llegar a borrarse esta tarde cuando se vean las caras nuevamente en el Predio de Ezeiza. Esta tarde, las partes dialogarán nuevamente sobre la propuesta que Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna -con la venia de Juan Román Riquelme- le elevaron al arquero y figura del equipo de Hugo Ibarra para continuar más allá de junio de 2023.

Según el Patrón Bermúdez, esta oferta “gigante” llenó de optimismo a la directiva de Boca Juniors, aunque es evidente que no terminó de satisfacer las necesidades del futbolista de 26 años, considerado uno de los baluartes del plantel actual. El ex golero de Chacarita y Defensa y Justicia, entre otros, evaluó el ofrecimiento junto a su familia la última semana y hoy se pondrían sobre la mesa algunos detalles y retoques en la letra chica.

La propuesta fue hasta diciembre de 2026, uno de los puntos en los que no habría conflicto. Teniendo en cuenta que la misma fue realizada con el valor del dólar oficial, entonces restaría afinar el lápiz respecto a algunas cláusulas y números que no terminaron de conformar al jugador.

Bermúdez declaró que “esperamos que en los próximos días les podamos dar la buena nueva al hincha y al socio de Boca de que vamos a tener a Agustín por mucho tiempo más. Se hizo una propuesta muy importante y estamos muy contentos, muchachos, eso es lo más importante”. Y dejó una pista: cuando le consultaron si era lo máximo que podía ofrecer el club, respondió de forma ambigua y no lo negó. Es decir que abrió la puerta para negociar, cuando a anteriormente a muchos otros futbolistas les presentaron una única oferta con tono de “es esto o nada”.

Quien apresuró la mesa de diálogo fue Miguel González, representante del futbolista, cuando brindó detalles del contrato actual del arquero con tope de dólar a 50 pesos: “Está así hace cuatro años. No tiene sentido hablar de cifras que no están acordes a la realidad. Lamentablemente nosotros no vamos a salir a desmentir cada 5 minutos algo que está circulando”. Para el entorno de Rossi era vital sentarse a charlar cuanto antes debido a que el 1° de enero de 2023 quedará en condiciones de negociar con otras instituciones que pretendan contar con sus servicios desde mediados del año próximo.

Este tema abrió un debate interno en la institución y hasta una vieja gloria como el colombiano Óscar Córdoba, quien tiene estrecha relación con varios integrantes del Consejo, opinó sobre la continuidad de Agustín Rossi: “Es prioritario renovarlo, pero también hay que ver que los jugadores tienen una constante: van, utilizan a Boca y se van. Tampoco está uno para hipotecar la economía del club solamente por un capricho o decisión del jugador”.

Antes de la última goleada sufrida ante Patronato en Paraná, el Boca de Ibarra mostró un muy buen nivel contra Estudiantes de La Plata en la Bombonera y el hincha dio su veredicto: “Olé, lé, ola, lá, Rossi es de Boca, de Boca no se va”. Las próximas horas serán trascendentales para saber si la renovación de uno de los futbolistas más importantes del Xeneize se concreta o si se encamina su salida del club.

SEGUIR LEYENDO: