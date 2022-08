Las 12 reglas defensivas de Abel Balbo: el DT sorprendió con su “método nuevo” tras la goleada ante Rosario Central

El método de 12 reglas defensivas de Balbo en Central Córdoba

El comienzo de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central trajo aires de esperanza que se acrecentaron después de la victoria en el clásico frente a Newell’s Old Boys. Los hinchas del Canalla llenaron el Gigante de Arroyito para una nueva presentación del equipo contra Central Córdoba sin proyectar lo que iba a suceder: 3-0 a favor del Ferroviario jugando de gran manera y doblegando en todos los frentes al local.

Uno de los responsables para que dicho resultado sea posible fue su entrenador Abel Balbo, quien asumió a mediados de julio en el equipo de Santiago del Estero. En conferencia de prensa después del enfrentamiento correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional, el técnico dio a conocer los secretos de su estilo: ”Trabajamos bastante en la fase defensiva. Estoy utilizando un método nuevo para ellos, no es fácil. Mi método tiene 12 reglas defensivas, yo llegué sólo a 4 . No pude superar de cuatro porque son muchas y son difíciles. No se puede hacer en una semana. De esas cuatro yo creo que estuvimos bastante bien pero estamos en un 50, 60 por ciento de lo que realmente quiero”.

“El Central Córdoba que vimos hoy en cancha es el que pretendo respecto a la mentalidad, a la unión, al trabajo de grupo. Todos atacan, todos defienden. Tenemos muchas cosas para mejorar, no es que porque ganamos un partido ahora solucionamos todos los problemas. El grupo de trabajos está muy comprometido con la camiseta y con mi trabajo, se brindaron desde el primer día. Están siguiendo al pie de la letra todo lo que yo les pido. Sólo se puede mejorar, tengo siete entrenamientos. Quiero un equipo más rápido, más agresivo, más vertical y con una fase defensiva todavía mejor”, subrayó.

“El aspecto que más me gustó fue con la mentalidad que entramos, les dije el primer día que teníamos que tener una mentalidad ganadora y les expliqué qué significa mentalidad ganadora. No es ir a jugar y ganar, porque todos queremos ganar. Hoy me dieron la demostración que entendieron lo que pedí”, agregó. “Les pedí dos cosas el día que agarré: trabajo de grupo, esto es un juego de equipo, el ‘yo’ no existe, existe sólo el nosotros. Respondieron perfecto. Y hay que cambiar la mentalidad, mentalidad ganadora. Respecto a la confianza, a la determinación, a superarse, muchos puntos...”, sumó a sus conceptos.

Además, detalló sobre la iniciativa que busca en sus futbolistas de cara a lo que resta del campeonato. “Falta porque falta tiempo. Yo propongo una idea, los jugadores las aceptaron. Están disponibles y comprometidos. Quiero un equipo que juegue al fútbol y no tire pelotazos largos. Quiero un equipo compacto, corto, agresivo. Que verticalice el juego. Me gustaba hacer goles cuando era jugador y quiero que mi equipo haga goles”, agregó frente a las miradas de los periodistas presentes.

Balbo goleó a los dirigidos por Carlos Tevez en el Gigante de Arroyito (Foto Baires)

Balbo se detuvo a hablar específicamente del choque con el Canalla y argumentó que en un momento específico tuvo un gran poder ofensivo: “Yo propuse jugar con cuatro delanteros ante Central. No es fácil porque ganaron todos los equipos que no tenían que ganar y estabas anteúltimo en la tabla. Esa es la mentalidad que le quiero poner, la mentalidad ganadora. Una mentalidad justa y positiva. Tenemos delanteros muy buenos y peligrosos. Los extremos son terribles, te gambetean en el uno a uno, de gran valor. Soportado como lo soportó el equipo. Con Riaño y Renzo adelante, dos jugadores extraordinarios. Y en el banco otros de altísimo nivel.

“Hoy empezamos a salir jugando de abajo, cosa que no pudimos hacer con Racing porque no lo habíamos practicado. Lógicamente no es que somos el Ajax de un día para el otro, pero está la idea, la intención y el coraje de los chicos para hacerlo”, especificó.

“Lamas no tiene nada que ver con lo que es el campo de juego. Julio, que es un extraordinario profesional en todos los aspectos, se dedica a la gestión de nuestro cuerpo técnico, a la gestión de los jugadores, pero nada de lo que es el campo de juego. Es un profesional extraordinario, muchísima experiencia, sólo puede mejorar a nuestro jóvenes, a crecer y a solucionar los problemas. En un plantel hay situaciones distintas, de chicos que vienen de realidades distintas y se necesita una persona como Julio que los sepa aconsejar”, detalló sobre el rol del ex conductor de la selección de básquet que es parte de su cuerpo técnico.

Lamas es parte del cuerpo técnico de Balbo (Foto: Central Cordoba oficial)

El Ferroviario marcha en el puesto 24 de la Liga Profesional con 11 puntos y se mantiene por encima de Patronato y Aldosivi en la tabla de los promedios. En la próxima jornada recibirá a Defensa y Justicia con la esperanza de mantener la racha ganadora que lo haga soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

