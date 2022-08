Jorge Ameal criticó a Agustín Rossi tras el fracaso de la negociación para renovar su contrato con Boca: “No vamos a quebrar al club”

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors (REUTERS/Matias Baglietto)

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal aclaró sobre la situación del arquero de Boca Juniors Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo por la renovación de su contrato y le pidió que “reflexione, porque es imposible” lo que pretende. ”Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, porque no vamos a poner mal a la gente, pero créanme que es imposible lo que pide. No existe en la Argentina”, dijo el máximo dirigente xeneize en diálogo con Radio La Red.

El futbolista y su representante, Miguel González se reunieron hoy con los integrantes del Consejo de Fútbol del club y allí no hubo arreglo porque cada parte mantuvo su postura. ”Nosotros no nos movemos un centímetro. Todo el trabajo hecho, tanto por Román (Riquelme), como el Consejo de Fútbol y conmigo, lo respaldamos totalmente”, expresó el directivo.

”Boca hizo un esfuerzo como para decir ‘vamos a mantenr a Rossi’, pero aparecieron con otra propuesta y no estamos de acuerdo en quebrar al club. Porque si vos aceptas algo que después te cuesta pagarlo es todo un problema. No nos olvidemos que estamos en la Argentina y si un jugador gana más de la economía que nosotros tenemos, arrastra a todo lo demás y después tendremos problemas económicos. Hoy Boca esta al día, sin problemas en ese aspecto. Para nosotros, tenemos el mejor plantel del fútbol nacional”, comentó Ameal.

Fotografía de archivo tomada el pasado 16 de mayo en la que se registró a Agustín Rossi, arquero del club argentino de fútbol Boca Juniors y quien fue convocado a integrar la selección nacional de balompié de su país. EFE/Marcelo Endelli/Pool

Respecto de la versión de que por no arreglar su contrato, por el cual en ese caso podrá empezar a negociar con otro club como jugador libre desde el 1 de enero de 2023, el jugador ya no sería tenido en cuenta por el entrenador, Hugo Ibarra, el titular boquense anunció que se reunirá “con el Consejo de Fútbol para tomar una determinación”. Y sintetizó: ”Esto es reciente. Son horas para reflexionar. Por parte nuestra hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer”.

El arquero Agustín Rossi no llegó a un acuerdo económico con Boca Juniors y, si no hay una oferta para emigrar (en las últimas horas hubo una versión sobre Flamengo de Brasil, pero tendría que hacerse cargo de la cláusula de rescisión), se alejará del club al final de su contrato, previsto para el 30 de junio del año que viene. “Todos tienen derecho a ganar lo que ellos piensan que valen, pero de ahí a quebrar al club hay una distancia muy, muy grande”, insistió.

En tanto, Ameal también por primera vez habló sobre la salida de Sebastián Battaglia a principios de julio, después de la eliminación por penales ante Corinthians, y sus polémicas declaraciones pospartido cuando se quejó de que no se le habían traído refuerzos. “No puede ser que ante una adversidad se busque una excusa. Hablé esa noche con Riquelme y dijo que fue una barbaridad lo que pasó. Debemos tratar de que los problemas sean de puertas hacia dentro y no hacia fuera. Las declaraciones de Battaglia no me parecieron felices. Cuando terminás el partido no podes criticar la gestión. Debió aprender de otros técnicos que tuvimos como Carlos Bianchi o Alfio Basile”, advirtió.

Sobre el actual entrenador, Hugo Ibarra, quien estaría hasta el fin de la temporada, dijo que los que fueron campeones del mundo, sin excepción, deben tener una marca “Boca” y eso implica que dirijan ellos. “Battaglia ganó dos campeonatos e Ibarra será un excelente técnico”, vaticinó. También comentó sobre la salida del ex capitán, Carlos Izquierdoz, ahora jugador del Sporting de Gijón, de la segunda división de España, después de haber tenido un conflicto con Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol por los premios.

Carlos Izquierdoz, ex defensor de Boca Juniors (FOTOS: JAVIER GONZALEZ TOLEDO)

“A los hijos de Carlos (Izquierdoz) los hice socios de Boca, así que tengo una buena relación. Pero nosotros defendemos al club sobre todas las cosas. Todos saben cuáles fueron los motivos. Es un excelente jugador, pero lo suyo fue un tema de orden y organización”, argumentó. “Y en cuanto a Riquelme, como dirigente crece y crece. Una cosa es Román jugando al fútbol y otra como directivo, que también es brillante. Ama y quiere al club. Me llama a las 12 de la noche contándome cosas. Está todo el día en Boca sin excepción”, cerró el presidente xeneize.

Otras frases destacadas de Jorge Amor Ameal:

La renovación con Agustín Rossi : “Fue más que importante el ofrecimiento. Iba a ser el arquero mejor pago del fútbol argentino, tenemos que tener mucho cuidad con el dinero, porque es odioso y no estoy dispuesto a hablar de cifras, pero puedo asegurar que hizo un gran esfuerzo el Consejo. Son decisiones individuales, pero estamos para defender a nuestra institución”.

El conflicto con Carlos Izquierdoz : “Me parece que no era el momento, pero sucedió. Después el resultado no es el mejor ni el que esperábamos nosotros y ahí están las cosas. Queremos lo mejor, cuando el hincha ovaciona a Rossi estamos de acuerdo, porque primero somos hinchas y luego directivos”.

Sponsor en la camiseta : “Teníamos a Qatar, que decidió retirarse, y hoy estamos trabajando con no menos de cuatro posibilidades para que luzca en la camiseta de Boca. Lo vamos a arreglar a muy corto plazo. Exigimos realmente lo que vale Boca”.

Ricardo Gareca posible DT de Boca : “Cuando Gareca y Ruggeri quedan libres, nosotros ingresábamos a la comisión directiva. Con Alegre yo era directivo, no es que no conozco que pasó. Había un derecho y el derecho era de los jugadoers, por eso fueron a River y a nosotros nos dieron dos jugadores y plata. Quien trabajó sobre este tema fue el presidente de la AFA porque se había parado el fútbol. Hoy pensamos fuertemente en Hugo Ibarra, que tenga el mejor campeonato y esté mucho tiempo. Sí que le abriría las puertas a Gareca, no hay problema, no proscribimos a nadie. El tema que haya una evaluación y nuestra dirigencia elija al DT. No estoy en contra de nadie que pueda hacerle bien a Boca, si hacen daño estoy totamente en contra”.

