Desesperante momento en Lanús-Aldosivi: el defensor Ian Escobar debió ser retirado en ambulancia tras un brutal choque de cabezas

Choque de Cazal y Escobar

Un momento de verdadera conmoción se vivió en el inicio del segundo tiempo del partido entre Lanús y Aldosivi por la undécima fecha de la Liga Profesional, cuando a los 7 minutos chocaron sus cabezas el delantero local, Iván Cazal, y el defensor visitante, Ian Escobar. Ambos terminaron en el césped, pero la peor parte la sacó el jugador del Tiburón, que en el impacto recibió el cabezazo del paraguayo en el lazo izquierdo de su sien y quedó nocaut.

Escobar fue socorrido por sus compañeros y el que más golpeado por la situación se mostró fue Santiago Silva. Luego Ian fue atendido por su cuerpo médico y los propios futbolistas de Lanús fueron a correr los carteles publicitarios y correr el portón para que ingresara con urgencia la ambulancia.

El árbitro Pablo Dóvalo afirmó que “el choque fue bastante fuerte. Aparentemente convulsionó y no se fue en buenas condiciones. Los jugadores de Aldosivi están en otra y todos estamos iguales. Estamos esperando información con noticias desde el hospital. Paré instantáneamente y no me quise acercar”.

Escobar fue trasladado a un centro médico de la zona para que se le hicieran estudios. En los siguientes minutos en la transmisión de TNT Sports informaron que ”Escobar recuperó el conocimiento y está bien”. Mientras que “Cazal está en el vestuario y está mejor”, según agregaron en la cobertura televisiva. El jugador granate sufrió un corte y le pusieron un vendaje en su cabeza. Con el ingreso de otra ambulancia y con las buenas noticias que llegaron, luego de 16 minutos el partido se reanudó.

Las mejores alternativas del triunfo de Aldosivi sobre Lanús

A los jugadores visitantes les costó volver a meterse en el partido debido a la situación que vivió Escobar. Luego de a poco comenzaron a recuperar la pelota y meterse en el campo rival para poder generar situaciones de peligro.

En el recinto granate se vio partido parejo con pocas llegadas, pero para ambos lados. En Lanús tuvo la particularidad del debut como entrenador de Frank Darío Kudelka.

El resultado era un empate en cero clavado, pero en el minuto 90 se abrió el marcador con el tanto de Santiago Silva, quien luego del partido le dedicó el triunfo a Escobar. “Tuvimos un sabor amargo con nuestro compañero. Hay que priorizar lo humano y nos costó volvernos a meter en el partido. Uno no se da cuenta el priorizar el ser humano, somos personas. Cuando cayó fue duro. Se lastimó y el árbitro tuvo el recado de parar el partido. Le dedicamos este triunfo también”, dijo el Tanque.

Con este triunfo Aldosivi se alejó de la zona de descenso, pero continua con su lucha para mantener la categoría. Mientras que Lanús sumó su séptima derrota en los últimos nueve partidos y es último en la tabla de la Liga Profesional.

En la próxima fecha Lanús visitará a Sarmiento en Junín, el viernes desde las 21.30. Mientras que Aldosivi recibirá a Huracán el domingo, a partir de las 13.00.

