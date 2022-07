A solas con Ale Galán, el jugador de pádel que lidera el ránking mundial y mantiene una relación con una estrella de Netflix

Ale Galán junto a su compañero Juan Lebron en Roland Garros

“Ni me acuerdo de cómo fue el último punto, pero lo primero que se me vino a la cabeza cuando cumplimos el objetivo fue el apoyo de toda la familia que está detrás de este enorme esfuerzo. Es inexplicable describir lo que siento. Fue algo histórico porque todos quisieran estar con este premio en Roland Garros”. Las palabras de emoción de Alejandro Galán después de conquistar el Greenweez Paris Premier Padel Major en el mítico escenario donde Rafael Nadal construyó su leyenda fueron una muestra del significado que tuvo el título para el español.

El triunfo junto a Juan Lebron por 6-3, 4-6 y 6-4 ante la dupla argentina compuesta por Federico Chingotto y Juan Tello selló la consagración en la capital francesa. El binomio ibérico que se quedó con la gloria consiguió la hazaña gracias a la fórmula que aplicó en cada compromiso. “En el momento de estar en la pista nos enfocamos en cada partido para estar al 200%. Para nosotros significó mucho ganar un torneo histórico en Roland Garros” subrayó Galán. Y agregó: “Siempre pensamos que en los partidos tenemos el 50% de probabilidades de ganar, porque son dos tíos contra dos tíos. Intentamos mentalizarnos con la idea de que cada encuentro es una final. Para ello tratamos de sacar nuestro mejor nivel para ganar la mayor confianza. Y cuando eso pasa, se nos dan los resultados”.

El español confesó que no siente ninguna presión por estar en la cima del ranking internacional. Para él es una circunstancia que debe aprovechar, por más que sea considerado máximo favorito en cada competición que se presenta. “Tengo poco tiempo para ponerme a pensar en lo que hemos logrado. Joder, nunca pensaba ser profesional y ahora estar en lo más alto del ranking es un placer. La realidad es que no me detengo a analizarlo, porque trabajo día a día para seguir creciendo. El día que llegue a ser el mejor Ale Galán podré ver lo que he conseguido, pero todavía queda mucha cima por escalar, porque el techo está muy lejos”, confesó.

Él es una de las figuras en el deporte que sigue creciendo a pasos agigantados. “El cambio que se está dando en el pádel durante el último año es muy significativo. Ocurre en todos los niveles, porque hay una unión de los jugadores que no se ha vivido nunca. Además, el apoyo de la federación y los pasos históricos que se están dando en el circuito quedarán para siempre. La misión natural que tenemos es seguir creciendo y se está notando con el enganche generalizado que ha tenido la afición. Cada vez hay más federados en todo el mundo y eso nos alegra mucho”, analizó.

Su pasión es tan notoria que incorporó una faceta dirigencial como titular de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel. Una responsabilidad que combina con el talento que desplega en las pistas. “Tenemos bastante apoyo de la gente que está trabajando en este proyecto. Ellos hacen que sea más fácil mi tarea, porque en la Junta trabajamos con las mismas ideas para implementar en el futuro de este deporte. Es una tarea que me enorgullece, porque liderar este cambio me da muchas satisfacciones. Estoy aprendiendo mucho de la gestión y disfrutando al mismo tiempo de lo que estamos logrando”, aseguró.

Ale Galán es un fiel seguidor de Rafa Nadal. Según su mirada, el singlista de Manacor “es una persona a la que hay que admirar por lo que ha conseguido para el deporte mundial”. “En el mundo del tenis es considerado una leyenda y ojalá que en el pádel podamos contar con alguien que pueda hacer lo mismo con él. Creo que Bela (Fernando Belasteguin) fue lo más parecido por la cantidad de años que ha liderado el ranking”,argumentó.

Más allá de su vida deportiva, la estrella española también acapara la atención mediática por su relación amorosa con la popular actriz Andrea Duro. La artista que participó en éxitos como Gran Hotel o Velvet, entre otros, es la pareja del deportista y lo apoya en sus proyectos personales y profesionales. “Es una persona maravillosa. En una etapa en la que le tengo que dedicar mucho tiempo al pádel, ella me acompaña perfectamente. Admiro mucho su manera de trabajar y cómo se brinda en mis momentos malos de frustración. Es la compañera perfecta y me enorgullece que esté a mi lado”, explicó.

Naturalmente, a la hora del descanso y ocio, surgen las dudas sobre la elección de la serie que eligen los enamorados para despejarse de sus compromisos. “Al final creo que hay que normalizar lo que somos. A ella en casa le da un poco de vergüenza ver sus series y quiere desconectar. Lo mismo me pasa a mí, que no me gusta llevar el trabajo a casa y no miro mis partidos en mi tiempo libre. Estamos muy felices”, concluyó.