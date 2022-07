Día clave en Independiente en plena crisis tras la renuncia de Daniel Montenegro y el DT interino

A siete meses de la suspensión de las elecciones, las agrupaciones definen la nueva fecha

El chispazo que encendió la crisis se desató el 4 de diciembre del 2021. Aquel día, la Junta Electoral de Independiente decidió impedir que se presente a los comicios la lista opositora de Unidad Independiente que encabezaba el periodista Fabián Doman. Luego de declaraciones cruzadas, presentaciones judiciales y hasta un violento enfrentamiento de los socios con la Policía, el profundo conflicto que envuelve al Rojo podría empezar a resolverse esta misma tarde.

A 235 días del inicio de la decisión que decantó en la postergación de las elecciones y hundió a la entidad en una crisis deportiva, política y económica, la Junta Electoral acatará la resolución de la Justicia y juntará a las tres agrupaciones que iban a participar de las elecciones de diciembre del 2021 para pautar una nueva fecha para la votación.

La Junta Electoral citó a los apoderados de las tres agrupaciones participantes para este miércoles a las 19 para “retomar el proceso electoral”, por lo que se supone que no se iniciará de cero el llamado a elecciones y serán parte de la votación las mismas tres listas si es que optan por continuar involucradas.

Miguel Ángel Otero, Fabián Ciol, Walter Curia, Fernando Gianastazzio y Atilio Bouza fueron los encargados de comandar la reunión electoral que terminó con la nueva citación para este miércoles con el fin de definir la fecha de elecciones. La especulación indica que serían entre agosto y septiembre próximo.

En la reunión estarán los representantes de Agrupación Independiente Tradicional, el sello legal que respalda la candidatura de Doman para el espacio Unidad Independiente que se completa con Néstor Grindetti y Juan Marconi como vicepresidentes. También dirán presente Claudio Rudecindo –candidato por la Agrupación Gente de Independiente– y los apoderados del espacio del oficialismo.

Más allá de la nueva fecha para la votación, se espera conocer también qué sucederá con cada lista. Doman, que había expuesto sus cortocircuitos con sus compañeros de lista tiempo atrás, se mostró acompañado por Grindetti y Marconi en las últimas horas, consolidando nuevamente el grupo de trabajo que se lanzó a la candidatura en diciembre pero que días más tarde recibió la negativa por parte de la Junta Electoral de Independiente.

Los otros focos que están en espera son los de conocer la decisión que tomarán Rudecindo y Hugo Moyano. El otro líder de una agrupación opositora aseguró días atrás que evaluaba bajar su candidatura en respaldo a Doman con el fin de celebrar los comicios: “Si en 30 días hay elecciones, yo bajo mi candidatura y apoyo a Doman a cambio de nada, simplemente sentido común”.

El otro gran signo de interrogación está sobre el actual presidente que lleva dos mandatos y que iba a presentarse con el fin de lograr un tercer período. El responsable del sindicato de Camioneros ya estuvo en duda el año pasado, pero tras los problemas que acumuló en los últimos siete meses su liderazgo de la lista oficialista es una incógnita. “No hay fecha aún, hay que hacer bien los números porque la Justicia otorga tiempos, no se puede hacer de un día para el otro. En un principio hubo entendimiento, sería lo mejor para el club si todos están de acuerdo (una lista de Unidad). Lo importante es que se decida la conducción y empiece a funcionar como corresponde. Pero una unidad en serio, no amontonamiento. Eso no le sirve a nadie”, declaró Moyano en Crónica. Tampoco se sabe si seguirá involucrada en el proceso electoral Manuela Sánchez, candidata a vice del oficialismo.

Cabe destacar que tras el impedimento para presentarse en los comicios de diciembre, la unidad opositora de Doman se presentó ante la Justicia para postergar la votación. Luego de siete meses, la Sala 3 de Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la sentencia del juez de primera instancia que avalaba lo dictaminado por la Junta Electoral del Rojo e incitó al oficialismo a reanudar el proceso electoral.

Hugo Moyano y su grupo de trabajo tienen abierta la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema provincial, pero el clima político no parece estar óptimo para otra postergación y se espera que este mismo miércoles ya quede aclarado el camino rumbo a las urnas.

Mientras todo esto se desencadena, el panorama deportivo es cada vez más dramático. Luego de la renuncia de Eduardo Domínguez ante la derrota en el clásico, el manager Daniel Montenegro decidió dar un paso al costado y el DT interino Claudio Graf tomó la misma decisión. El equipo, mientras las negociaciones avanzan con Julio Falcioni para su regreso, sería dirigido por Juan José Serrizuela el próximo 1 de agosto ante Colón.

El tablero ahora estará enfocado en conocer la fecha de las elecciones. Las posibilidades oscilan entre el domingo 7 de agosto (Independiente recibe a River Plate), el domingo 28 de agosto (vs. Vélez en el Libertadores de América) o en septiembre.

