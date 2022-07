Crisis sin fin en Independiente: el Rolfi Montenegro dejaría su cargo de manager

Rolfi Montenegro asumió el cargo de asesor deportivo en octubre del 2021

El presente de Independiente no parece tener en el horizonte un sol que asome. Al conflicto político que se desató en diciembre del año pasado con la postergación de las elecciones presidenciales se le sumó un capítulo de profunda irregularidad deportiva que dejó fuera del club al entrenador Eduardo Domínguez y en las últimas horas podría sumar otra salida: Daniel Montenegro renunciaría a su cargo de asesor deportivo.

El Rolfi había desembarcado en octubre del 2021 y rápidamente fue protagonista de un conflicto con la salida de Julio César Falcioni del puesto de entrenador. Criticado por el Emperador por las formas en las que encabezó su salida, Montenegro impulsó el desembarco de Domínguez como DT.

Hace dos semanas, tras la derrota contra Racing en el clásico e indignado por el movimiento del Rojo en el mercado de pases, Domínguez decidió dar un paso al costado aportando un conflicto más al escenario. El entrenador de la reserva, Claudio Graf, tomó el mando mientras Rolfi y la directiva definían al futuro DT. ¿El detalle? Graf desembarcó al club de Avellaneda como parte del equipo de trabajo de Montenegro y ahora su interinato también es una incógnita.

Durante las últimas horas, mientras se rumoreaba el apellido de Gabriel Heinze como el elegido por Montenegro para el cargo, se filtró que la dirigencia encabezada por Hugo Moyano y Yoyo Maldonado estaría interesada en el retorno del Emperador Falcioni para el puesto. Eso pareció ser la gota que rebasó el vaso.

Falcioni, tras su salida de Colón, brindó el lunes una entrevista a ESPN donde repasó este conflicto. “Sus formas hacia mí no fueron las correctas. Sí la decisión porque él quería armar su grupo de trabajo, poner su gente. Me llamaban los técnicos con los que estaba hablando a decirme: ‘¿Julio te vas?’. Él estaba en el día a día al lado nuestro y le dije que me parecía que no estaba haciendo las cosas bien. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él. No tengo ningún problema con él, pero a mí no me va a llamar”, expresó el Emperador ante los rumores de un regreso a Avellaneda.

Según se pudo conocer, durante las primeras horas del martes Montenegro arribó al entrenamiento para dar a conocer su noticia al plantel aunque hasta el momento no se hizo oficial esa determinación ni por parte de la entidad ni por el lado del ex futbolista.

El equipo ya acumula seis presentaciones consecutivas sin victorias con cinco derrotas y un empate. Sin embargo, la pata deportiva es simplemente una escena más del gran drama del club. El principal foco del problema está en las dilatadas elecciones presidenciales que decantaron en un violento enfrentamiento entre los hinchas y la Policía el pasado viernes en la puerta de la sede mientras el oficialismo realizaba una Asamblea con apenas cuatro representantes de su directiva.

La Justicia decidió avalar el pedido de la oposición liderada por Fabián Doman y exigió que la Junta Electoral de Independiente le permita participar en los comicios. Ante eso quedaban dos caminos para el oficialismo que encabeza Moyano: apelar nuevamente o poner sobre la mesa una nueva fecha para la votación.

Luego del violento conflicto entre hinchas y las fuerzas de seguridad, Moyano estaría dispuesto a agilizar de una vez el proceso electoral más allá de que vinculó el enfrentamiento del viernes a una “mafia” vinculada a la política nacional. “Esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich”, afirmó.

