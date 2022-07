Hugo Moyano culpó a la “mafia” que encabeza Patricia Bullrich por los disturbios en Independiente

Hugo Moyano hablo de los disturbios en Independiente

Después de las bochornosas imágenes que tuvieron lugar ayer en las inmediaciones de la sede de Independiente mientras se llevaba a cabo la asamblea en la que se aprobó el presupuesto, Hugo Moyano rompió salió a culpar a la oposición: “Es lamentable. Eso demuestra claramente las intenciones que tiene un sector que no espera que se den las elecciones como corresponde. Muchos detenidos no tenían nada que ver con Independiente, son barras de otros sectores. En la maniobra de ayer se pone de manifiesto que quieren apoderarse del club de alguna forma para deteriorar a la comisión directiva”.

El actual presidente del Rojo, que salió de la sede custiodado por la policía, apuntó a los sectores opositores: “Afuera estaba esta mafia, esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich, que desgraciadamente es hincha de Independiente. Nosotros decimos que ella se quiere hacer dueña de Independiente por las copas, porque somos el Rey de Copas”. Y añadió: “No hay ningún tipo de dudas de que está metida la política, quedó en evidencia. Son los que están interesados en utilizar al club como plataforma para la gobernación y otras cosas más”.

En diálogo con Crónica, Moyano remarcó que las elecciones habían sido suspendidas por la Justicia y adelantó que probablemente la Junta Electoral fijará una fecha entre el lunes y martes de la semana que viene, ya que no apelarán el fallo de la Cámara: “No hay fecha aún, hay que hacer bien los números porque la Justicia otorga tiempos, no se puede hacer de un día para el otro”. Y se refirió a la posibilidad de conformar una unidad para el manejo del club: “En un principio hubo entendimiento, sería lo mejor para el club si todos están de acuerdo. Lo importante es que se decida la conducción y empiece a funcionar como corresponde. Pero una unidad en serio, no amontonamiento. Eso no le sirve a nadie”.

Cientos de hinchas se cruzaron con la Policia en el marco de la asamblea del club

Bebote Álvarez fue otro de los nombres que Moyano no dejó pasar en la entrevista: “No sé si ayer estuvo él, estaba su gente. Esos tipos son guapos, pero abajo de la cama. Anda por los medios, amenazando que va a hacer esto y lo otro. No habrá estado él, pero habrá mandado a alguno”. En la misma sintonía, expresó: “Cuando escucho decir que (Javier) Cantero fue el que enfrentó a la barra... Nosotros enfrentamos a la barra. No somos más que nadie, pero a nosotros no nos va a llevar nadie por delante”.

Por otra parte, aseguró que la asamblea “salió perfecta” y negó haberse escapado por la puerta de atrás luego del acto institucional: “Yo fui solo. Éramos 5 ó 6 de la comisión que los días anteriores decían que iban a ir los Camioneros... Como les falló esa intención, hicieron el quilombo. Agredieron a periodistas y la Policía, con los que me solidarizo. No tengo miedo de caminar por la calle. Habrá alguno que no estará de acuerdo conmigo, ¿pero de ahí a tener miedo? Cuando uno tiene la tranquilidad en la conciencia puede hacer lo que se le dé la gana. Eso le da fortaleza a uno”.

En cuanto al presente deportivo del equipo, que marcha en los últimos puestos de la tabla de la Liga Profesional y la Acumulada de 2022, analizó: “En la tabla no estamos en lo mejor, pero tampoco estamos en la B como cuando agarramos el club. ¿Dónde estaban estos tipos ahí? Evidentemente los resultados no se dan y la gente no está conforme con eso, pero de ahí a querer hacernos quedar con lo que pasó hace 10 años cuando Independiente estaba en la B... Esos fueron los momentos más difíciles, dramáticos y dolorosos que vivió Independiente”.

Móviles de TN, C5N y A24 se vieron violentados durante las protestas en Avellaneda

Además, cuestionó la renuncia de Eduardo Domínguez: “Teníamos mucha confianza en él y se fue. No sé por qué, pero por lo menos muestra falta de autoridad y coraje para seguir en el momento más difícil. Cuando la cosa viene bien es fácil revolear el poncho, el tema es cuando viene mal”. Se lamentó por la “falta de suerte” que tuvo el Rojo en el último tiempo y acusó escasez de “fortaleza” de los jugadores dentro de la cancha.

Por último, desmintió que la economía de Independiente esté dañada, pese a que no tiene ingresos por publicidad en la camiseta y afronta juicios de jugadores: “Muchas instituciones pasan por una situación muy compleja, pero nosotros estamos bastante bien ubicados. Todo esto que dicen que se debe esto y lo otro, no es así. Hemos pagado fortunas que quedaron debiendo las comisiones anteriores. Y no solamente hoy Independiente tiene la cancha sino lugares de entrenamiento de primer nivel”.

