Tensión en la Asamblea de Independiente: comenzó la marcha de los hinchas frente a la sede en Avellaneda

Socios del Rojo se reunieron en la puerta de la sede para pedir la salida de Hugo Moyano y la actual comisión directiva

Hoy puede ser un día clave para el futuro de la vida institucional de Independiente. En la sede de la calle Mitre ya comenzó la Asamblea donde se votará el próximo presupuesto desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 y en el que se tendrá que debatir qué pasos se seguirán en relación al llamado a elecciones para que los socios elijan a la nueva conducción de la institución.

Frente a este escenario, cientos de hinchas autoconvocados del Rojo se acercaron al lugar para reclamar por la situación actual del club. En las afueras de la sede hay fuerte presencia de la policía, la entrada está vallada y se instalaron cámaras de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes.

Por orden de la dirigencia que lidera Hugo Moyano, la prensa no pudo ingresar al recinto y no se permitió la presencia de las cámaras de televisión para seguir el acto. Lo mismo ocurrió con varios asambleístas que no pudieron ingresar a la reunión en la que también dijo presente Héctor Maldonado.

Hay que recordar que la Comisión Electoral tiene una reunión convocada para el próximo 27 de julio y ahí quedaría plasmada una fecha para las elecciones, siempre y cuando José Luis Barredo, abogado del oficialismo, comunique que la actual dirigencia no va a apelar el fallo que expidió la Justicia hace 10 días. cuando la Sala 3 de Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la sentencia del juez de primera instancia que avalaba lo dictaminado por la Junta Electoral del Rojo.

De este modo, quedaría habilitada la lista de Agrupación Independiente Tradicional (Unidad Independiente) que tiene a Fabián Doman como candidato a presidente para participar de las postergadas elecciones que debían celebrarse en diciembre del año pasado.

El oficialismo todavía tiene una instancia más si quiere demorar el acto eleccionario: apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En caso de no recurrir a ese escalafón, la Junta Electoral de la entidad debería citar a las tres agrupaciones habilitadas para el acto y fijar una fecha para celebrar los dilatados comicios.

Noticia en desarrollo...