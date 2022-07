Independiente: la Justicia habilitó la lista que encabeza Fabián Domán y el oficialismo de Hugo Moyano deberá llamar a elecciones

La Justicia habilitó a la lista opositora que encabeza Fabián Doman para las elecciones en el Club Atlético Independiente

Independiente vive meses de absoluta agitación. La postergación de los comicios presidenciales que debían celebrarse a finales del 2021 generaron un limbo político que ya lleva siete meses. La gestión que encabeza Hugo Moyano sigue al frente del club, aunque sin el aval legal de los socios porque no se votó a raíz de un amparo que interpuso una lista de la oposición tras ser inhabilitada para presentarse en la votación.

En el medio de un clima enrarecido en lo deportivo, en sintonía con todas las estructuras de la entidad, la Justicia se expidió en las últimas horas con un fallo que cambia rotundamente el panorama político. La Sala 3 de Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la sentencia del juez de primera instancia que avalaba lo dictaminado por la Junta Electoral del Rojo. De este modo, quedaría habilitada la lista de Agrupación Independiente Tradicional (Unidad Independiente) para participar de las postergadas elecciones que debían celebrarse en diciembre del año pasado.

El oficialismo todavía tiene una instancia más: apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En caso de no recurrir a ese escalafón, la Junta Electoral de la entidad debería citar a las tres agrupaciones habilitadas para el acto y fijar una fecha para celebrar los dilatados comicios.

“Se hizo justicia. Ahora podemos participar con la Agrupación Independiente Tradicional de las elecciones. No habíamos presentado mal los papeles. Nos habían prohibido. Agradecimiento a todos los que nos bancaron esta larga travesía. Ahora Hugo Moyano debe convocar a ELECCIONES YA! Porque Independiente no puede esperar y necesita soluciones inmediatas. Mi agradecimiento especial para Maxi Walker y Ezequiel Sampietro los lideres de este excepcional equipo de abogados que logro que el club tenga elecciones libres y democráticas. Hoy ganaron las socias, socios y los hinchas que van a poder elegir a quien quieran para conducir Independiente. Y eso es lo que mas feliz me pone. Ganó la democracia. Se terminó la pesadilla”, firmó en sus redes sociales el periodista Fabián Doman, líder de la agrupación opositora que había sido imposibilitada de participar en las elecciones.

Mientras el nuevo escenario político-judicial se diagrama en el Rojo, también habrá que esperar para conocer cómo se reconfigurará la oposición que encabeza Doman luego de los cortocircuitos que hubo en las últimas semanas con quienes estaban acompañándolo en la boleta para los comicios de diciembre. A mediados de mayo, la Unidad Independiente sacó un comunicado firmado por Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Daniel Seoane, Carlos Montaña, Jorge Damiani y Juan Marconi –entre otros– desconociendo la reunión que el conductor televisivo había mantenido con el oficialismo de los Moyano y la otra lista opositora que encabeza Claudio Rudencindo con el fin de encontrarle una salida extrajudicial al conflicto político que detenía las elecciones. “En lo personal, espero que Juan (Marconi) siga porque es una persona que se ha roto el alma. Néstor estaba con ganas de irse hace muchos meses, no sé qué actitud tomará. Mi lista es una lista de consenso. Escucho a la otra parte también. No sé si se va a permitir hacer cambios a las listas”, se sinceró Doman que tenía a Marconi y Grindetti como vicepresidentes en la Unidad Independiente.

“Hoy nos habilitaron para participar y el llamado que le hago a Hugo Moyano y Yoyo Maldonado es que convoquen a elecciones ya. Que no apelen. Independiente necesita urgentemente terminar esta pesadillas. Ha sido el peor semestre de Independiente y no hablo de lo deportivo”, esgrimió Doman en TyC Sports.

El argumento del fallo que se dio a conocer este martes indica: “Revócase la sentencia apelada de fecha 31 de mayo de 2022. Hágase lugar a la demanda de amparo promovida. Levántese la suspensión decretada cautelarmente el 15 de diciembre de 2021. Hágase saber al Club Atlético Independiente que se reanuda su proceso electoral, debiendo permitir la participación de la lista auspiciada por la Agrupación Independiente Tradicional”. La chance de un nuevo debate judicial en una esfera superior existe, pero el conductor televisivo advirtió que eso sería extraño dado el presente de la entidad: “Podrían ir en un recurso medio complejo ante la Corte Suprema. En el contexto donde todo el mundo está pidiendo elecciones ya, sería de locos”, subrayó Doman en la entrevista televisiva.

“Hay un camino: convocar a elecciones ya. Por mí, en 30 días. Lo antes que materialmente se puedan hacer. Siempre se puede hacer una excepcionalidad. Hay una Asamblea que se reúne la semana que viene. Cuando hay voluntad política, todo se soluciona. Si el moyanismo se da cuenta que el ciclo de ellos se terminó, que convoquen a elecciones: el que gana conduce y el que no acompaña. Hay una urgencia de Independiente en un montón de aspectos”, sentenció.

Esta determinación judicial se conoció al mismo tiempo que la entidad acaba de quedarse sin entrenador: Eduardo Domínguez renunció al cargo tras la derrota en el clásico frente a Racing ante distintos conflictos con la directiva.

