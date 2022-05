Fabián Doman y la nueva interna en Independiente: “Hay gente que me volvió loco para sentarse con Moyano y ahora saca un comunicado”

Fabian Doman habló tras la reunión con el oficialismo de Independiente que desató una nueva interna política en el club (Foto: Lihue Althabe)

El escenario político en Independiente es de un constante temblor. De marchas y contra marchas. La suspensión de las elecciones a mediados de diciembre inició un espiral de conflicto que tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas tras la reunión entre el oficialismo y dos frentes opositores. El conductor televisivo Fabián Doman, candidato a presidente por Unidad Independiente, firmó un principio de acuerdo entre las tres agrupaciones que iban a participar de los comicios con el objetivo de buscar una lista de unidad que modifique el panorama político en el club. Horas más tarde, un sector del espacio que representa salió a desligarse de su accionar.

“Unidad Independiente no adhiere y desconoce el documento firmado e impulsado por el oficialismo y las agrupaciones Independiente Tradicional y Gente de Independiente en el Estadio Libertadores de América. Estas iniciativas son decisiones netamente personales, no reflejan el pensamiento de este espacio y no fueron consensuadas con el resto de las agrupaciones políticas que componen el espacio Unidad Independiente”, señaló ese comunicado que llevó la firma de nombres de peso en la vida política del Rojo como Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Daniel Seoane, Carlos Montaña, Jorge Damiani y Juan Marconi, entre otros.

El desconcierto ante este chispazo político hizo saltar los tapones del panorama político del club de Avellaneda cuando parecía que se había dado el primer paso para encontrar a un nuevo presidente, teniendo en cuenta que los comicios debieron realizarse hace cinco meses. En ese contexto, Doman respondió la consulta de Infobae y explicó lo ocurrido con sus –¿ex?– compañeros de espacio político, teniendo en cuenta que Grindetti y Marconi habían sido presentados como sus candidatos a vicepresidente ante las elecciones de diciembre.

— ¿Qué pasó en las últimas horas que se expuso un conflicto entre vos y Unidad Independiente? El hincha no termina de entender...

— Y está bien que el hincha no entienda. Yo tampoco. Se venía reclamando desde hace varios meses, dentro y fuera de lo que es Unidad Independiente, que nos sentemos a hablar con todos los sectores habilitados para las elecciones para solucionar urgente esto. Marconi y Grindetti lo plantearon, Ritondo no, debo ser honesto, siempre planteó otra hipótesis. Recibí un llamado de Yoyo Maldonado, tuve una larga charla, y se coordinó una reunión que iban a estar las tres agrupaciones habilitadas para una elección: Claudio Rudecindo, el oficialismo y yo. Se dio esa reunión y vimos el intento de armar un espacio común entre las tres agrupaciones. Y hubo un gesto de Moyano y Yoyo Maldonado: si servía que ellos no estén en la lista, no iban a estar. Estoy sorprendido que no se está valorando ese gesto en las últimas 24 horas porque ellos si era necesario no participaban.

— ¿Qué fue lo que se coordinó en la reunión de las últimas horas?

— Pueden surgir diferentes variables: un espacio común entre los tres, que tengamos un acuerdo Rudecindo y yo con el oficialismo en otra lista, que no haya acuerdo entre los tres y vayamos a una elección.... Lo más urgente es dar un cambio de timón, lo más rápido es un espacio común, donde se convoca a elecciones, porque elecciones va a haber siempre. Estamos debatiendo ahora cómo se hace la oferta electoral. Se plasmó en una hora lo que firmamos los representantes del oficialismo (Moyano y Maldonado), de Agrupación Tradicional Independiente, que somos Pocho Pérez y yo como candidato, y por Gente de Independiente Rudecindo y Ducatenzeiler. Una aclaración es que Ducatenzeiler ya dijo que no era candidato a nada, iba en representación de la agrupación, lo aclaró para cortar la telenovela.

— ¿Pero por qué Unidad Independiente desconoce el papel firmado?

— Me enteré anoche que estaban haciendo un comunicado un grupo de dirigentes de Unidad Independiente. El comunicado es de una incoherencia monumental. Yo hablo en representación de Agrupación Independiente Tradicional que es la que sostiene mi candidatura, Unidad Independiente es un nombre de fantasía que nos nuclea para darle un nombre más fácil a la gente. Sólo hay tres agrupaciones en condiciones de presentarse a las elecciones, por eso no había más gente invitada.

— ¿Llamaste a tus compañeros de Unidad Independiente?

— Marconi hizo declaraciones 24 horas antes en una radio que había que conversar para armar un espacio de unidad, ¿ahora no hay que armarlo? Hablé anoche con Grindetti y le pregunté si iban a sacar ese comunicado. Siento que la interna del PRO se coló en Independiente lamentablemente. Si me he opuesto a que un sindicato maneje el club, no puedo oponerme a un partido político. Quiero una dirigencia que le interese Independiente. Yo me sentí muchas veces incómodo en Unidad Independiente porque se acusaba muchas veces que era una lista del PRO y lo soporté, porque no era así. Néstor Grindetti planteó en enero que quería un espacio de unidad y yo dudaba porque pensaba que los tiempos de la Justicia iban a ser más rápidos. Marconi planteó lo mismo. Ritondo fue el único coherente siempre. Siento que lo que molestó del comunicado firmado es que dice que estamos en contra de las Sociedades Anónimas, que siempre estuve en contra.

— ¿Y quién propuso ese párrafo en contra de las Sociedades Anónimas?

— Lo propuse yo ante la sorpresa de Moyano y Maldonado, que me lo agradecieron.

— Esto quiere decir que se rompió Unidad Independiente...

— Unidad Independiente es un nombre de fantasía...

— Pero Marconi y Grindetti eran tus candidatos a vicepresidente...

— Hablamos de una lista de unidad ahora, Todos estaban de acuerdo con que había que hacer un espacio de unidad. ¿Cuál es el problema con la reunión de ayer?

— ¿No crees que el hincha tiene resistencia a esta lista de unidad?

— Sí, pero paso a explicar... El fallo judicial que habilita la elección va a salir en seis meses o un año, ¿quieren que esperemos un año?

— ¿Pero no crees que el hincha puede tener reticencia a las presencias de Moyano y Ducatenzeiler en esa reunión?

— Yo no decido quiénes van a la reunión, son los dirigentes de Independiente. Alguien alguna vez los votó como presidentes. No entiendo... Yo no los voté eh. Y son dos presidentes que ganaron campeonatos. Hay que tomar un poco de conciencia dónde estamos parados. Elecciones ya no hay porque hay un trámite judicial y sin ese trámite judicial las elecciones hubiesen sido con nosotros prohibidos. Ese trámite tiene tiempos naturales de la Justicia y dura un año o seis meses más...

— Se te nota enojado con lo que está pasando, ¿por qué?

— Hice un esfuerzo muy grande para tratar de juntar a las partes y ahora, porque algunos no van a estar en algunos cargos, ¿sacan un comunicado? Me parece incoherente. Hay que gente que me volvió loco para sentarse con Hugo Moyano y sacan comunicados. Soy un caballero y hay cosas que no cuento.

El comunicado que firmaron las tres partes de Independiente

— Al hincha, al fin y al cabo, le interesa entender cuál es el panorama ahora..

— Si Dios quiere continuará el diálogo entre las tres agrupaciones autorizadas a participar. No hay ninguna otra agrupación que pueda participar. Continuaremos para ver de armar un espacio de unidad y, si no se puede, competiremos en elecciones.

— Eso de “no hay otra agrupación que pueda participar” suena a un mensaje interno...

— Es la realidad. La dirigencia media de Independiente odia el sentido común, ver la realidad. Te puedo hacer una lista con la cantidad de candidatos que se han inventado sin consultar a los candidatos si querían serlo. Viven en un mundo de fantasía. ¿Crees que no me convienen a mi las elecciones ya? Iba primero en las encuestas. ¿Qué privilegiamos? ¿Elecciones en seis meses o que el club tenga conducción? ¿Me tengo que quedar de brazos cruzados viendo como está el club?

— Da la sensación que el hincha está cansado ya del contexto político del club

— ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Supongamos que no había reunión ayer, ¿qué pasaba hoy? No pasaba nada. No tenías elecciones. No puedo entender que no se esté viendo lo que está pasando. Estoy sorprendido. Independiente tiene que sincerarse, mirarse y empezar a darse cuenta de dónde estamos ubicados. El oficialismo y la oposición. Yo soy candidato igual por AIT, los que no son candidatos a nada firmaron ese comunicado. Tanta incoherencia aburre.

— La pregunta del hincha es cuándo se soluciona esto

— Lo más urgente posible. La semana que viene, el lunes, nos sentaremos y debemos negociar ese espacio común.

— Independientemente del espacio de unidad posible, ¿elecciones hay igual para que el hincha se pueda expresar de todos modos?

— Por supuesto. Elecciones no puede no haber. Una lista de unidad no significa que no haya elecciones. Las tres partes elegimos tratar de hacer algo ya. Me decían que la condición para la unidad era que Hugo y Yoyo no estén en la lista. Ese gesto está. ¿Ir todos a la lista? No hay lugar.

— ¿Se habló en la reunión de la situación crítica?

— Exactamente. Requiere que todos los dirigentes nos pongamos a la altura de las circunstancias ayudando al club y no poniéndonos nosotros por encima. Lo hablamos por arriba ayer. Tenemos versiones coincidentes y más disidentes. Claudio y yo, que halamos mucho más de lo que se sabe, tenemos una visión distinta al oficialismo. Sigo pensando lo mismo: la primera gestión de Hugo fue muy buena, el club estaba muy mal. Esta segunda gestión no ha sido buena. Lo sabemos. ¿Te vas a poner a discutir en lo que no estás de acuerdo? Tratamos de mirar adelante y armar un espacio de unidad con la mejor lista posible. En la lista de Unidad Independiente había algunos dirigentes que no estaban a la altura.

— Decís que no hay que ponerse encima del club, ¿vos también te correrías?

— Si hay una propuesta superadora, todos nos vamos a correr. Todos. Lo que pasa es que esa propuesta superadora debe convencernos a todos. Acá lo primero es Independiente. Lo más importante es sacar a Independiente y que el próximo semestre pase de ronda en la Sudamericana, siga en la Copa Argentina, sea fuerte en el torneo local. El hincha está podrido y tiene razón. Con mi presente profesional, que en lo que hago me va bien, podría haberme corrido, pero enfrenté al moyanismo con las armas que se usan en una batalla electoral.

