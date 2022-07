El duro comunicado de la oposición de Boca Juniors: “Por momentos parece un club acéfalo”

“¿Tienen un plan?”. Con este título, la oposición de Boca Juniors emitió un duro comunicado contra la actual gestión que encabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. “Por momentos parece un club acéfalo”, describieron desde La Mitad + Vos, que nuclea a las agrupaciones opositorias Dale Boca, Boca La Causa, Súper Boca, Boca es Boca, Resurgimiento Boquense, Frente Único Orden y Progreso, Xeneize Por Siempre Boca, Arriba Boca y Alternativ Boquense.

En el escrito, que fue compartido en las redes sociales, plantean su “preocupación ante las desprolijidades dirigenciales de quienes hoy están al frente de nuestro Club”. Y afirman que “es inadmisible que, cumplido más de la mitad del mandato, Boca sea noticia cada semana -por no decir diariamente- debido a desmanejos institucionales y deportivos, por destratar a ídolos del club, por ningunear a miembros del plantel y por los sucesivos conflictos entre la actual dirigencia y el Consejo de Fútbol. Por momentos parece un club acéfalo”.

Aunque desde la Agrupación La Mitad + Vos les desean “al al nuevo técnico el mayor de los éxitos en todos los desafíos y compromisos que el equipo tiene por delante”, también advierten que “cada nuevo anuncio pone de manifiesto la improvisación con la que están conduciendo los destinos del Club Atlético Boca Juniors”. Y remarcan “la carencia de rumbio, de planificación institucional, deportiva y económica”. Por este motivo, piden “que los responsables de esta situación hagan una profunda autocrítica y, tras un baño de humildad, logren tomar dimensión de la gravedad que revisten estos acontecimientos”.

El comunicado lamenta el despido de dos directores técnicos desde que asumió el Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, quien se sumó último. Además, manifestó su preocupación por los dichos de la actual dirigencia (“está contenta y disfrutando”), este lunes en la presentación de Hugo Ibarra como entrenador hasta diciembre, en reemplazo de Sebastián Battaglia. “Los hinchas y socios tenemos más preocupaciones que alegrías. Más dudas que certezas”, enfatizaron.

A modo de cierre, plantean los objetivos de cara a la próxima Copa Libertadores y que de manera urgente se definan un entrenador que pueda “conformar un equipo competitivo”. Además, para terminar, plantea una duda: “¿Serán pacientes con Ibarra para que pueda conformar y dar identidad a este plantel? En conclusión: ¿tienen un plan?. Los socios los pusieron en un lugar. Es menester que en algún momento den la talla y estén a la altura de Boca Juniors y su gente”.

Boca Juniors oficializó hoy a Hugo Ibarra como entrenador del primer equipo hasta fin de año, después del despido de Sebastián Battaglia tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. El flamante DT mostró su entusiasmo al expresar que cuenta “con el mejor plantel del fútbol argentino”. El formoseño Ibarra, de 48 años, fue confirmado durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, en compañía del colombiano Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

”Queremos hacer la presentación del cuerpo técnico que trabajará desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Estamos muy contentos de darles la bienvenida”, dijo Ameal en el inicio de un encuentro con la prensa en el que se aclaró que sólo contestarían “preguntas de fútbol”. Junto al “Negro” Ibarra también fueron presentados como colaboradores los ex jugadores Leandro Gracián y Roberto Pompei, quien ya dirigió a Boca en forma interina en 2010, primero tras la salida de Abel Alves y después tras la renuncia de Claudio Borghi. El ingreso de Pompei como ayudante de Ibarra, tras dirigir a la reserva el viernes pasado en el triunfo ante San Lorenzo (2-1), derivó en que Mariano Herrón, quien estuvo junto a Ibarra el sábado pasado en la derrota ante San Lorenzo (2-1), pase ahora a dirigir a la Reserva junto el paraguayo Claudio Morel Rodríguez.

Ibarra contó por qué no jugó Izquierdoz ante San Lorenzo.

Ibarra, ganador de 13 títulos durante sus tres etapas como futbolista del club, entre 1998 y 2010, estuvo al frente del equipo en la derrota del sábado en el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde sentó en el banco de suplentes al capitán Carlos Izquierdoz. ”Fue una decisión técnica”, contestó hoy -lacónico- el confirmado DT xeneize sobre la medida sospechada de haber sido impuesta por el Consejo de Fútbol.

Izquierdoz, de 33 años, fue señalado como uno de los líderes de una discusión por dinero adeudado que se produjo el día previo al partido perdido por penales ante Corinthians de Brasil en la Bombonera. Ese episodio permitió la comprensión de la arenga del delantero Darío Benedetto, antes de salir a jugar con los brasileños: “Ellos (por el Consejo de Fútbol) nos trataron de perdedores, entonces demostrémosles a estos hijos de puta que nosotros queremos ganar, que nosotros somos ganadores”.

El miércoles pasado, al día siguiente de la eliminación, Boca despidió a Battaglia y lo reemplazó por el tridente -encabezado por Hugo Ibarra- que sacó del equipo Izquierdoz. En ese partido, el defensor Marcos Rojo, autor del 1-0 parcial en el Nuevo Gasómetro, se quitó la cinta de capitán para exhibirla y se abrazó con Izquierdoz en el festejo del gol, lo que significó un claro mensaje de apoyo al marcador central y un desafío a la determinación de desplazarlo. Sin ánimo de volver sobre el asunto, Ibarra dijo hoy que su designación como DT lo ponía “muy feliz y contento, quiero mucho a este club, todos los lo saben, y hoy me toca un desafío muy lindo como es ser el entrenador”.

”Tenemos el mejor plantel y estamos en el club más grande del mundo, según mi parecer. Tomamos el plantel un día antes del partido del sábado, y ahora todos sabemos que hay que dar vuelta la página rápidamente y hay que reponerse lo más rápido posible, porque Boca no espera”, señaló el ex lateral derecho, uno de los mejores en la historia boquense. ”Hablé con los jugadores y ellos saben que acá no hay tiempo para lamentos. Esto es día a día y el trabajo diario será el que indique nuestra forma de jugar, pero tenemos claro lo que queremos: en la reserva, jugando con uno libre (enganche) como me gusta, salimos dos veces campeones. La Primera división es muy distinta, eso también lo tenemos claro, y sobre eso vamos a trabajar”, concluyó Ibarra.

Ameal fue quien el encargo de la presentación y bienvenida al nuevo cuerpo técnico, y quien aclaró que el técnico es Ibarra y sus ayudantes Pompei y Gracián, “gente del club y de la casa, que sabemos cómo trabajan. Confiamos en ellos y sabemos que vamos a estar mejor”. Bermúdez, por su parte, dijo que “hay convicción en lo que estamos haciendo, no nos queremos equivocar y estamos felices porque el equipo queda en las mejores manos, gente del club con sentido de pertenencia”. Ante una consulta de Télam sobre la repercusión que en las redes sociales tiene la designación del nuevo cuerpo técnico, el “Patrón” respondió tajante: “No leo redes sociales”.

”Respeto mucho al hincha, al socio y a nuestras autoridades, trabajamos todos los días y sabemos que las opiniones son muchas y diversas. Cuando llegamos como jugadores en 1997, la situación era mucho más difícil que hoy, y trabajando llegamos a campeones del mundo. Ahora, en dos años y medio que llevamos trabajando, conseguimos 4 títulos, pero hay algunos a quienes se les olvida”, agregó. Finalmente, agradeció “el trabajo que hizo Sebastián Battaglia, a quienes en las redes lo criticaban duramente cuando tomamos la decisión de nombrarlo como técnico. Salió dos veces campeón en menos de un año, y lo disfrutó mucho junto con todos nosotros”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA OPOSICIÓN DE BOCA JUNIORS:

Como cada vez que se inicia un ciclo en Boca, lo primero que hacemos como xeneizes es desearle al nuevo técnico el mayor de los éxitos en todos los desafíos y compromisos que el equipo tiene por delante.

Ahora bien, las agrupaciones y socios que formamos parte de La Mitad + Vos no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante las desprolijidades dirigenciales de quienes hoy están al frente de nuestro Club.

Es inadmisible que, cumplido más de la mitad del mandato, Boca sea noticia cada semana -por no decir diariamente- debido a desmanejos institucionales y deportivos, por destratar a ídolos del club, por ningunear a miembros del plantel y por los sucesivos conflictos entre la actual dirigencia y el Consejo de Fútbol. Por momentos parece un club acéfalo.

Cada nuevo anuncio pone de manifiesto la improvisación con la que están conduciendo los destinos del Club Atlético Boca Juniors.

Ante la carencia de rumbio, de planificación institucional, deportiva y económica es imperioso que los responsables de esta situación hagan una profunda autocrítica y, tras un baño de humildad, logren tomar dimensión de la gravedad que revisten estos acontecimientos.

Desde que asumió el Consejo de Fútbol dos Directores Técnicos que ellos mismos contrataron fueron despedidos, y los últimos dos interinos.

Mientras la dirigencia “está contenta y disfrutando”, según sus propias palabras, los hinchas y socios tenemos más preocupaciones que alegrías. Más dudas que certezas.

En este contexto nos preguntamos: ¿se analizaron seriamente distintos candidatos que pudieran conformar un equipo competitivo de cara a la próxima Copa Libertadores? ¿Serán pacientes con Ibarra para que pueda conformar y dar identidad a este plantel? En conclusión: ¿tienen un plan?

Los socios los pusieron en un lugar. Es menester que en algún momento den la talla y estén a la altura de Boca Juniors y su gente.

