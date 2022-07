Un ex compañero de Riquelme en Europa le recomendó un técnico de élite: “No tendría problemas para manejar a los jugadores de Boca”

Robert Pires y Juan Román Riquelme guardan una gran relación del paso de ambos por el Villarrel de España. El ex mediocampista francés, campeón del mundo en Francia 1998, brilló además en el Arsenal inglés que se coronó campeón invicto con Arsène Wenger como entrenador. En una entrevista radial, Pires fue consultado por el “mundo Boca” y no dudó en sugerirle un director técnico a su amigo Riquelme, tras la salida de Sebastián Battaglia.

Si bien reconoció que le gustaría verlo con el buzo de DT a Román, destacó que en su rol de dirigente “lo está haciendo bien”. Y amplió: “Tiene que tomar decisiones continuamente y sabemos que eso es muy complicado”. Asimismo, en diálogo con Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad), reconoció: “No puedo darle consejos a Román, porque es muy grande y muy inteligente y ya sabe lo que tiene que hacer. No sé si quiere un argentino o extranjero como entrenador, pero cambiar la filosofía un poco está bueno”. En este sentido, Pires no dudó en brindarle un nombre.

El ex futbolista francés y de buena relación con Román le sugirió al estratega con pasado en el PSG

“Si Román me llama y me pide una sugerencia para quien sea el próximo entrenador de Boca le daría el nombre de Laurent Blanc, porque habla muy bien el español, es un gran entrenador, fue campeón con el PSG. Es un técnico para la altura de Boca y no tendría problemas para manejar a los jugadores de Boca. No sé si me va a hacer caso, pero si me consulta sobre un técnico mi nombre será el de Laurent Blanc”, expresó.

Laurent Blanc es un ex futbolista y entrenador francés de 56 años. Tiene una reconocida trayectoria como jugador y entre otros clubes, pudo consagrarse campeón en el Montpellier, Auxerre, Barcelona de España y Manchester United. Además, debutó como director técnico en el Girondis de Burdeos. Luego tuvo un paso por la Selección de Francia y el PSG. Actualmente no dirige. Su último club fue este año en el Al-Rayyan.

Laurent Blanc, ex futbolista y actual entrenador francés (EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo)

En otro orden, Robert sorprendió al reconocer que el entrendor argentino que le hubiera gustado que lo dirija es Carlos Bianchi. Y contó por qué. “Yo de niño crecí en el Reims y cuando tenía 14 ó 15 años yo estaba ahí, en otro campo de entrenamiento y veía lo que era capaz Bianchi de hacer como entrenador. Con 15 años, me había dado cuenta que Bianchi era un gran entrenador ¡Vaya entrenador! ¡Es muy bueno! Sin dudas, lo elijo a Carlos Bianchi. Ganó todo como futbolista y entrenador. Haberlo tenido en nuestro club (Reims) fue fabuloso para todos y para mí, je. Tenía una manera muy especial de dirigirse a los jugadores, hablaba muy bien el francés”.

Pires también explicó por qué en el “pan y queso” elige a Maradona antes que a Messi: “Lo siento... Diego Armando Maradona y es mi capitán. Messi, me gusta, me encanta, no hay dudas, pero a Diego lo vi en la televisión, me encontré y compartí tiempo con él. Diego es mi capitán, para siempre. Diego genera muchas cosas y tiene una ventaja sobre Messi y es que ganó la Copa del Mundo con Argentina. Eso le falta a Messi y a vosotros. Para mí es complicado elegir entre ambos, pero elijo a Maradona porque hizo mucha diferencia para Argentina”.

OTRAS FRASES DE ROBERT PIRES :

“NO VA A NACER OTRO JUAN ROMÁN RIQUELME”

robert_pires07

“Jugadores como Juan Román Riquelme o Dennis Bergkamp ya no los tenemos más y eso no es bueno para el fútbol. Lo que quiero decir con esto, es que el fútbol con técnica no lo tenemos más. Hoy el futbolista está hecho de físico y potencia y eso a mi no me gusta. Para mí Riquelme fue uno de los mejores argentinos con el balón, con la vista, con el pase, con el control. Este tipo de futbolista no la vamos a ver nunca más. Lamentablemente, hoy, lo más importante es tener un jugador con fuerza y potencia y no un jugador con técnica. No debemos olvidar, que todos los jugadores de fútbol saben correr, pero lo más importante que debe tener un futbolista es manejar el balón. Eso es lo más importante”.

LAS POSIBILIDADES DE ARGENTINA EN QATAR: “PUEDE SER EL AÑO DE ARGENTINA Y DE MESSI”

“¡Cuidado con Francia, eh! pero.. ¡Cuidado con Argentina! Lo veo que puede ser el año de Argentina y de Messi. Está en una buena dinámica y eso significa mucho. Argentina tiene algo bueno para ganar la Copa del Mundo. Si mañana llamo a Scaloni y tengo que darle un consejo, es simplemente que maneje bien el equipo. Todos sabemos que Messi es muy bueno y te puede hacer diferencia, pero un jugador no te va a ganar un Mundial solo. Le diría a Scaloni que lo que le dice a Messi, también se lo diga a su equipo: a titulares y suplentes, porque todos van a ayudar a Messi. En síntesis, sería vital el mensaje que transmita Scaloni al grupo. Lo veo muy bien. La palabra de gestionar el grupo es muy importante”.

“ME GUSTARÍA ENFRENTARME CON ARGENTINA EN 8VOS, PORQUE SERÍA UN ESPECTÁCULO”

“Me gustaría enfrentarme a Argentina en el Mundial, porque si quieres ser campeón del mundo, tienes que ganarles a todos y a los grandes: Brasil, Bélgica, Inglaterra y España. Yo me pondría contento si enfrentaría a Argentina en 8vos, porque sé que vamos a disfrutar de un gran espectáculo, porque el fútbol es eso. Si nos enfrentamos argentinos y franceses, hay que aprovecharlo, porque el fútbol es eso”.

“MBAPPÉ - BENZEMA ME HACEN ACORDAR A ZIDANE- HENRY”

(Getty)

“SI NO ME INVITA ROMÁN A SU DESPEDIDA, NO HABLO MAS CON ÉL, LE HAGO LA CRUZ, JE”

“Si no estoy en la Bombonera, si no me invita Román, no hablo más con él, le hago la cruz, je. Tienes que mandarle el mensaje, si no estoy invitado a su despedida, ya no lo quiero ver y tampoco hablar más con él, je je je je”.

“GALLARDO DEBERÍA INICIAR SU CAMINO EN ESPAÑA Y EN EL VILLAREAL”

“Sería bueno que Gallardo inicie su camino en España. Ese debería ser su primer paso, porque ya habla el idioma y eso es muy importante. Yo lo veo en el Villareal, porque es un club familiar, el Presidente te deja tranquilo, te deja trabajar y siempre tiene buenas plantillas. Puede ser bueno para los dos”.

LOS EQUIPOS PREFERIDOS DE PIRES:

“Hay dos equipos que no jugué y que me marcaron. El Real Madrid de los Galácticos y al final no ganaron. El otro equipo es el Barcelona de Guardiola que ganó todo y sobre todo cuando tienes a Xavi, Iniesta, Busquets, Messi... listo se acabo...”.

SEGUIR LEYENDO: