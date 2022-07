El audio de Riquelme a Jorge Rial en medio de la agitación en Boca Juniors: “Estamos de lujo, por más que quieran vender otra cosa”

El audio que le mandó Juan Román Riquelme a Jorge Rial en el que le cuenta sus sensaciones sobre el presente de Boca Juniors y las elecciones que se avecinan

Era una de las voces más esperadas y este lunes se hizo escuchar. El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló sobre las circunstancias que marcaron los últimos días del club y afirmó que “estamos de lujo por más quieran vender otra cosa” e hizo hincapié en el clima electoral que se avecina: “Estos 18 meses van a molestar bastante”.

“Estoy entretenido y contento. Disfrutando de cada día desde que volví al club. Estos dos años y medio van siendo muy lindos, y bueno, tomando decisiones, que estamos para eso. Así que, con mucha calma, con mucha seguridad y trabajando mucho para ver si podemos seguir dándoles alegría a los hinchas”, explicó el ex volante en un audio que le mandó al periodista Jorge Rial, que lo publicó en el programa radial que conduce, Argenzuela (Radio 10).

Riquelme insinuó que las críticas que recibe junto al Consejo de Fútbol se debe a que la institución ya empieza a vivir un clima electoral por los comicios que se llevarán a cabo en diciembre de 2023, y que hasta ese entonces serán meses complicados.

“Estos dos años van bien. En dos años y medio hemos ganado cuatro títulos, nos deben tres finales. Estamos de lujo, por más que quieran vender otra cosa. Se acercan las elecciones, es normal… Se empieza a poner cada vez más divertido esto, así que hay que disfrutar mucho”, aseguró.

“Tenemos 18 meses que, bueno... Van a molestar bastante. Así que hay que tener paciencia. No pasa nada”, sentenció el “El Último Diez”.

Juan Román Riquelme aseguró que los próximos meses "van a molestar mucho"

“Las cosas van bien, tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y seguridad. Estamos para eso. Y después, bueno... Está clarísimo que han pasando cosas que le están dando de comer a los medios. Vos sabés mejor que nadie de ese tema. Pero estamos bien, se disfruta mucho”, concluyó Riquelme.

El ex futbolista no estuvo presente este mediodía en la conferencia de prensa que encabezó el presidente del club, Jorge Amor Ameal, en la que junto al Patrón Bermúdez confirmaron a Hugo Ibarra en el cargo de entrenador hasta el 31 de diciembre. El ex lateral derecho reemplazó a Sebastián Battaglia, quien fue desvinculado la semana pasada luego de la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores.

Luego de la salida del ex volante, Ibarra tomó la conducción y en su debut como DT del primer equipo perdió 2-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un clima enrarecido luego de que Marcos Rojo celebrara su tanto con dedicatoria y abrazo a Carlos Izquierdoz, el capitán del equipo que quedó afuera del encuentro ante el Ciclón. En este contexto se sumó un mensaje del hermano de Darío Benedetto contra Riquelme.

De momento el plantel que ahora quedará en mano del Negro hasta fin de año se entrenó en el predio de Ezeiza de cara a lo que viene y su agenda marca la octava fecha de la Liga Profesional en la que recibirá a Talleres de Córdoba el sábado desde las 20.30 en La Bombonera. Ante su gente se verá el termómetro real que marca el presente del equipo azul y oro.

