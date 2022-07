Boca Juniors cerró la contratación de un viejo anhelo de River Plate: Martín Payero

Martín Payero, con pasado en River Plate, que buscó repatriarlo, y en la selección argentina juvenil

Boca Juniors acordó la incorporación de Martín Payero, mediocampista ofensivo del Middlesbrough. El conjunto inglés, que se desempeña en la segunda división, aceptó la propuesta del Xeneize, que lo inscribirá sobre el cierre del libro de pases de este lunes.

De esta manera, el ex futbolista de Banfield de 23 años, que también estuvo en el radar de River Plate y tiene a Juan Román Riquelme como ídolo, se sumaría a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra que no fue informada.

El volante ofensivo encajaría perfecto en el sistema táctico de Hugo Ibarra, quien acaba de ser confirmado hasta diciembre como entrenador y reconoció que le gusta jugar con un dibujo 4-3-1-2. Payero competirá por el puesto de enganche con el paraguayo Oscar Romero y Aaron Molinas.

Martín Payero, volante del Middlesbrough, se sumaría a Boca Juniors por un año a préstamo, con opción de compra (REUTERS/Craig Brough)

En agosto de 2021, Banfield oficializó la transferencia de Martín Payero, después de que el jugador viajara desde Tokio, donde participó de los Juegos Olímpicos con el seleccionado argentino de fútbol hacia su nuevo destino.

“Los detalles de la operación, que están enmarcados bajo un estricto orden de confidencialidad, algo habitual en este tipo de transferencias con los clubes europeos y de Estados Unidos”, indicaron en la dirigencia del Sur. El pase se habría realizado sobre un monto que oscila los 8.000.000 de dólares.

Días atrás, Sebastián Battaglia había reconocido el inicio de las negociaciones. “A Payero lo conozco de Banfield, lo tuve cuando era joven”, dijo el ahora ex DT xeneize.

Si bien Payero expresó días atrás que su intención era quedarse en Europa, Boca aceleró y ante la falta de otras ofertas, el argentino retornará al país. En el Middlesbrough en total jugó 18 partidos (tres en la división Reserva) y anotó un gol.

Mientras tanto, Boca Juniors oficializó hoy a Hugo Ibarra como entrenador del primer equipo hasta fin de año. Después del despido de Sebastián Battaglia tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, el Negro mostró su entusiasmo al expresar que cuenta “con el mejor plantel del fútbol argentino”. El formoseño, de 48 años, fue confirmado durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, en compañía del colombiano Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

”Queremos hacer la presentación del cuerpo técnico que trabajará desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Estamos muy contentos de darles la bienvenida”, dijo Ameal en el inicio de un encuentro con la prensa en el que se aclaró que sólo contestarían “preguntas de fútbol”. Junto al Negro Ibarra también fueron presentados como colaboradores los exjugadores Leandro Gracián y Roberto Pompei, quien ya dirigió a Boca en forma interina en 2010, primero tras la salida de Abel Alves y después tras la renuncia de Claudio Borghi. En total fueron 14 partidos entre oficiales y amistosos, con 5 triunfos, 2 empates y 7 derrotas.

El ingreso de Pompei como ayudante de Ibarra, tras dirigir a la reserva el viernes pasado en el triunfo ante San Lorenzo (2-1), derivó en que Mariano Herrón, quien estuvo junto a Ibarra el sábado pasado en la derrota ante San Lorenzo (2-1), pase ahora a dirigir a la Reserva junto el paraguayo Claudio Morel Rodríguez.

Foto de archivo de los jugadores de Boca Juniors reaccionando tras quedar fuera de la Copa Libertadores ante Corinthians Jul 5, 2022 REUTERS/Agustin Marcarian

Ibarra, ganador de 13 títulos durante sus tres etapas como futbolista del club, entre 1998 y 2010, estuvo al frente del equipo en la derrota del sábado en el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, donde sentó en el banco de suplentes al capitán Carlos Izquierdoz. ”Fue una decisión técnica”, contestó hoy -lacónico- el confirmado DT xeneize sobre la medida sospechada de haber sido impuesta por el Consejo de Fútbol.

“Tenemos el mejor plantel y estamos en el club más grande del mundo, según mi parecer. Tomamos el plantel un día antes del partido del sábado, y ahora todos sabemos que hay que dar vuelta la página rápidamente y hay que reponerse lo más rápido posible, porque Boca no espera”, señaló el ex lateral derecho, uno de los mejores en la historia boquense.”Hablé con los jugadores y ellos saben que acá no hay tiempo para lamentos. Esto es día a día y el trabajo diario será el que indique nuestra forma de jugar, pero tenemos claro lo que queremos: en la reserva, jugando con uno libre (enganche) como me gusta, salimos dos veces campeones. La Primera división es muy distinta, eso también lo tenemos claro, y sobre eso vamos a trabajar”, concluyó Ibarra.

Este sábado, Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba en la Bombonera, por la octava fecha de la Liga Profesional.

