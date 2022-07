Insultos y la preocupación de su hija: la reacción viral del Tano Pasman tras la eliminación de River Plate

Tano Pasman Insultó A Roberto Tobar Tras Eliminación De River Plate En Copa Libertadores 2022

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores en medio de una polémica decisión del VAR y el árbitro Robert Tobar, que anuló el gol de Matías Suárez por una mano. A partir de la decisión del juez, se generaron muchos comentarios de parte de los protagonistas una vez que se terminó el duelo ante Vélez Sarsfield en el estadio Monumental.

Más allá de las quejas de Marcelo Gallardo, su ayudante Matías Biscay y varios de los pesos pesados del plantel millonario, hubo un personaje reconocido que estuvo presente en Núñez y no pudo ocultar su enojo tras lo sucedido con la incursión del video arbitraje en la parte final del partido.

Santiago El Tano Pasman, aquel fanático que se hizo famoso por el video que circuló luego del descenso de River en 2011, reaccionó después de la derrota en la serie ante El Fortín. En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver al hincha insultar luego de que el tanto de Suárez no fue convalidado. “La con.. de tu madre. Hijo de…”, fue lo primero que alcanzó a decir.

Acto seguido, las imágenes muestran cómo Pasman intenta golpear a patadas una de las butacas de las tribunas del Monumental y también golpea con sus manos. Frente a su actitud, la que apareció en escena fue una de sus hijas, que le dijo: “Papá, te va a dar algo”.

El Tano Pasman, una vez más protagonista en una eliminación de River

Hay que recordar que El Tano tuvo problemas de salud por su fanatismo por River. En 2014, tras el choque de ida de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors que terminó empatado sin goles, sufrió una isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular. “Fue duro. Se asustaron mucho mis hijos y mi mujer. Empezó el partido y no me llegaba agua al tanque. Quería decir una cosa y decía otra, no me acordaba los nombres, me contó mi hija que le pregunté cómo se llamaba el 9 de River; era Teo Gutiérrez”, afirmó en una entrevista que le concedió a Infobae.

“Estuve internado 24 horas. Cuando el médico me dio el alta me recomendó no ver la revancha. Me senté en la cama y le dije: ‘Le decís esto a mi familia y te cago a trompadas’. Pero una noche antes del partido vinieron todos mis hijos a comer a casa. Fui al grano y les pregunté: “¿Qué pasa que están todos acá?”. Me pidieron por favor que no lo vea. Decí que ganamos con un golazo de Pisculichi”, agregó.

Sus videos con las reacciones luego de que el Millonario baje de categoría dieron la vuelta al mundo. Tanto que Pasman tuvo presencia en la TV argentina y llegó a participar de publicidades, dos películas, hizo radio, vio su cara en la tapa de un libro (“Un hincha como vos”, escrito por el periodista Alfredo Luis Di Salvo, con prólogo de Enrique Macaya Márquez) y hasta llegó a recibir un premio del diario español Mundo Deportivo en 2012.

