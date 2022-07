Luis Suárez confirmó que no firmará con River Plate: “Estaba muy entusiasmado con pelear la Copa Libertadores”

Se terminó una de las grandes novelas del mercado de pases: Luis Suárez confirmó que no firmará con River Plate tras la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo de la Copa Libertadores en un controvertido partido contra Vélez en el Estadio Monumental. El goleador uruguayo, que quedó libre del Atlético de Madrid, dio a conocer su decisión en un medio de su país.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, afirmó en una entrevista con el medio Ovación. El Pistolero era el gran sueño del Millonario para reemplazar a Julián Álvarez, quien en las próximas horas viajará rumbo a Inglaterra para sumarse a las filas del Manchester City de Pep Guardiola.

El futbolista uruguayo reconoció que cuenta sobre la mesa con tres ofertas de Europa y que las está analizando. El foco del tercer máximo goleador de la historia del Barcelona está puesto en llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, donde la Celeste participará en el Grupo H. Sus rivales serán la Portugal de Cristiano Ronaldo, Ghana y Corea del Sur.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, manifestó el atacante. Las tratativas las comenzó su compatriota Enzo Francescoli (manager del club de Núñez) y luego recibió el llamado de Marcelo Gallardo para contarle el rol que cumpliría dentro del plantel.

Durante la entrevista con el medio uruguayo, Luis Suárez aprovechó la ocasión para apuntar contra Nacional, el club de sus inicios como profesional, ya que no realizó ningún movimiento como para incorporarlo en esta ventana de transferencias. “Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa”. Y luego, añadió: “Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”.

Noticia en desarrollo...

