Del escándalo del ‘Club del Póker’ a la polémica mano en la Copa Libertadores: la historia de Roberto Tobar, el árbitro de River-Vélez

Roberto Tobar fue protagonista en la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores (Foto: REUTERS)

Fueron minutos de máxima tensión los que se vivieron este miércoles por la noche en el Estadio Monumental. Mientras el árbitro Roberto Tobar analizaba la jugada que terminó en gol de Matías Suárez, un tanto que hubiera permitido al elenco local llevar el partido a los penales, todos los presentes aguardaban expectantes a su fallo. Finalmente, el colegiado chileno de 44 años anuló el gol y se convirtió en protagonista de una de las grandes polémicas del año.

“Estamos chequeando la posible mano del delantero”, le avisaron a Tobar desde la cabina del VAR. A partir de ese momento, pasó a ser el gran protagonista. Aunque no es la primera vez que este juez toma un papel principal o queda envuelto en polémicas.

Roberto Tobar Vargas, profesor de educación física y padre de tres hijos, comenzó a dirigir en el plano internacional en el 2007 pero perdió terreno en aquel entonces por continuas lesiones y algunos inconvenientes personales. Se convirtió finalmente en árbitro internacional de la FIFA en 2011 y rápidamente comenzó a ser considerado como la gran promesa del arbitraje chileno. Aunque tuvo otro contratiempo: en noviembre del 2012 salió a la luz su participación en el “Club del póker”.

Roberto Tobar es árbitro internacional de FIFA desde 2011 y estuvo implicado en un escándalo en su país (Foto: REUTERS)

Ese fue el nombre con el que catalogaron a unos encuentros informales, con apuestas y alcohol, donde se resolvían las designaciones de los árbitros en Chile. Según informó el periódico La Tercera, las veladas se realizaban en el departamento del ex juez internacional Mario Sánchez, quien estaba a cargo del área de Desarrollo, sin participar en la Comisión de Árbitros. Los protagonistas tenían grandes beneficios económico, más allá de la remuneración que percibían por sus participaciones en los fines de semana.

Este grupo, donde los que perdían a las cartas tenía que ir a dirigir al interior del país para recuperar dinero con los viáticos, estuvo vigente dos años hasta que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile despidió a Sánchez y suspendió por ocho meses a los árbitros Cristián Basso, Carlos Rumiano, Marcelo Barraza y Roberto Tobar, quien fue el único que pudo recuperar su condición de árbitro internacional de FIFA para convertirse en uno de los jueces más cotizados de Sudamérica.

Poco a poco, su carrera fue en ascenso. Tras participar de diversos torneos como el Sudamericano Sub-17 (2015 y 2017), el Mundial Sub 17 (2015), y algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, le llegó su gran momento: Roberto Tobar fue el encargado de impartir justicia en la final de ida de la Copa Libertadores 2018 entre Boca y River que finalizó con empate 2-2 en La Bombonera.

El detalle del diálogo entre Marcelo Gallardo, Roberto Tobar y Matías Biscay luego del partido. El foco fue el gol anulado a Matías Suárez

Siempre se caracterizó por ser un árbitro con muchos recorrido, que tiende a sacar tarjetas con facilidad y buen criterio en lo técnico, aunque muy poco tolerante con el roce constante y las protestas. De hecho, no suele tener buena relación con los futbolistas. Durante la transmisión por Twitch durante el empate sin goles de Boca y Corinthians en San Pablo, fue el Kun Agüero quien hizo una durísima crítica contra el famoso colegiado.

“Este árbitro es un... ¡Es un forro! Ahora que lo puedo decir, yo no juego más. Este árbitro siempre que nos dirigió con Argentina fue un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado por la Selección también porque le había dicho de todo”, opinó el Kun. El juez trasandino dirigió a la Selección Argentina en cinco partidos durante su carrera. Hubo dos victorias, dos empates y una derrota.

Esa caída fue por 2-0 ante Colombia en la Copa América 2019. En ese torneo, fue quien dirigió la final que terminó con victoria de Brasil sobre Perú y, al igual que sucedió en la eliminación de River Plate ante Vélez el Monumental, también fue protagonista de un fallo polémico a costas del VAR.

SEGUIR LEYENDO: