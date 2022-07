El tenso diálogo entre Gallardo, Biscay y varios jugadores de River Plate con el árbitro Tobar: “No viste la mano, era gol”

El detalle del diálogo entre Marcelo Gallardo, Roberto Tobar y Matías Biscay luego del partido. El foco fue el gol anulado a Matías Suárez

Sólo 24 después de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, Vélez dio el golpe en el estadio Monumental y también dejó afuera a River Plate del máximo torneo a nivel continental para los clubes de fútbol de Sudamérica. Tras el 1-0 en Liniers, el duelo en Núñez tuvo un desenlace cargado de polémica por el gol anulado a Matías Suárez cerca del final que hubiera igualado la serie.

Una vez que concluyó el encuentro, todas las miradas de los Millonarios estuvieron puestas en el árbitro del encuentro, Roberto Tobar. Con asistencia del VAR, el chileno decidió anular el tanto del delantero por una supuesta mano del propio Suárez tras cabecear el balón. Así fue que, ya con el encuentro finalizado, tanto Marcelo Gallardo como Matías Biscay y varios futbolistas de River se acercaron a hablar con el juez.

“Por eso… ¿Por qué anulas un gol si no estás seguro?”, le preguntó el ayudante del DT a Tobar, según una lectura de labios que reprodujo TyC Sports en su segmento en vivo tras el partido. A partir de eso, las imágenes muestran una serie de comentarios de Gallardo contra la figura del árbitro del duelo entre los equipos argentinos.

“No te llaman… ¿Estás seguro que no te llaman?”, dice el Muñeco, en referencia a otra de las jugadas polémicas que se dieron en los últimos minutos del encuentro en la que Godín saltó para despejar la pelota y todo River pidió una infracción en el salto con Lucas Beltrán.

Acto seguido, en el video del diálogo y con Tobar de espaldas, se puede ver cómo Gallardo apunta de nuevo por la jugada del gol de Suárez y le dice al chileno: “No viste la mano, era gol”. Luego de eso, le repitió en dos ocasiones “¿Cuándo fue qué dudaste?” y le repregunta: “¿Vos lo viste?”.

Gallardo y Biscay se quejaron por el gol anulado contra Tobar (REUTERS/Agustin Marcarian)

De esta manera, y con varios de los referentes del Millonario que lo rodeaban, como Enzo Pérez y Milton Casco (más tarde se sumaría el arquero Franco Armani), reaparece Biscay, que mira a Tobar y le grita: “No se ve nada, no se ve”. Segundos después, Gallardo se ríe ante la explicación que da el chileno en pleno centro del campo de juego.

Luego del tenso diálogo entre jugadores y parte central del cuerpo técnico de River, el que aparece para saludar al juez es el uruguayo Godín, que intercambia unas palabras con el capitán de los locales antes que la escena se disipe.

En las últimas horas, Conmebol publicó el video con los audios de la comunicación entre el VAR y el árbitro sobre la acción del gol que le fue anulado a River y que hubiera puesto la serie 1-1 a poco más de 10 minutos para el final de la revancha de octavos de final.

“Ojo con la mano”, se escuchó en la cabina del video arbitraje inmediatamente después que la pelota ingresó en el arco custodiado por Lucas Hoyos. Ante este escenario, se le comunicó a Tobar que no reanudase el juego hasta que revisen todas las cámaras que tienen disponible para certificar si el cordobés había tocado el balón con su brazo en el gol. “Es ahí. Haz un loop. Pega en la mano”, remarcó el AVAR antes de invitar al chileno a ir a revisar la polémica de la noche en el Antonio Vespucio Liberti.

Por su parte, ya en conferencia de prensa ante los medios, Gallardo fue tajante en su postura sobre lo que sucedió en la mencionada acción. “Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o buscar por buscar, hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro. Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. La injusticia es la que en este momento nos acompaña”, declaró el entrenador millonario tras la derrota en la llave ante Vélez que provocó la eliminación de River de la Libertadores.

El entrenador de River se fue molesto tras la eliminación de su equipo de la Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

