River-Vélez, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River y Vélez lucharán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores no se detienen y seguirán su curso con cuatro compromisos. Uno de los más prometedores será el que tendrá lugar en el Antonio Vespucio Liberti, escenario que pondrá cara a cara a dos instituciones que ya saben lo que es levantar este trofeo. Desde las 21.30, River Plate recibirá a Vélez Sarsfield con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y con televisación de Fox Sports. En la ida, disputada la semana pasada en Liniers, el Fortín se impuso por 1 a 0 con un gol de Lucas Janson.

El Millonario, si bien avanzó a esta instancia tras ser el segundo mejor primera en las fases de grupo, no atraviesa su mejor presente y tuvo una muy mala noche en el José Amalfitani. “Más allá de la incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez, nosotros no nos encontramos. Futbolísticamente intentamos con variantes pero no nos encontramos. Y cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Jugamos mal. Somos conscientes de eso y debemos mejorar para el partido que viene. La serie, gracias al resultado, está abierta. Tenemos que ser conscientes de que peor que esto no podemos jugar. Intentaremos cambiar la imagen la semana que viene”, esbozó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El Muñeco tomó nota de lo acontecido e intentará cambiar el rumbo con una modificación dentro del equipo titular. Se destaca la importante vuelta del uruguayo Nicolás De La Cruz, quien ya cuenta con el alta médica. De esta manera el que saldrá del 11 será el mediocampista Esequiel Barco.

En la ofensiva, por su parte, estarán Julián Álvarez, que disputará su último partido con la camiseta del club de Núñez antes de emigrar rumbo a Inglaterra para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, y Braian Romero, quien le ganó nuevamente la pulseada a Lucas Beltrán. Los del Muñeco llegan a este compromiso tras caer por 3 a 2 ante Huracán por la sexta fecha de la Liga Profesional.

La defensa, pese a las críticas que recibió por lo acontecido en Liniers, será la misma: Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco.

La visita, por su parte, viene de caer por 1 a 0 ante Atlético Tucumán en el torneo doméstico, donde el Cacique Medina apostó por una alineación totalmente alternativa. El estratega uruguayo, conforme con lo realizado en el primer partido, apostará nuevamente por los mismos nombres, por lo que en la ofensiva estará el tridente conformado por Lucas Janson, Lucas Pratto y Walter Bou.

De esta manera, el ex Atlético Madrid Diego Godín, uno de los refuerzos estelares de Vélez, aguardará por una oportunidad en el banco de suplentes.

Vale recordar que en esta edición de la Copa Libertadores dejó de implementarse el gol de visitante en caso de igualdad en las series.

El ganador de este cruce se medirá en los octavos de final ante el vencedor de la llave que protagonizarán unas horas antes Colón y Talleres (en la ida, disputada en Córdoba, igualaron 1 a 1).

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; José Paradela, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou. DT: Alexander Medina

Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports