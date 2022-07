Franco Troyansky recibió tres fechas de suspensión tras su festejo contra Boca Juniors por “incitar al público y generar gresca”

Los jugadores de ambos equipos terminaron en una pelea luego de la derrota del Xeneize

El desenlace del partido entre Boca y Unión por la Fecha 5 de la Liga Profesional, en la Bombonera, fue bochornoso. Todos los locales se exasperaron con el árbitro Yael Pérez Falcón, quien en la última jugada del match sancionó una falta al borde del área que derivó en la expulsión de Carlos Izquierdoz y finalmente la pena máxima -a instancias del VAR- que definió el cotejo a favor de los visitantes. Franco Troyansky, con su polémico festejo, generó una batahola que por poco pasa a mayores. Y ahora recibió sanción.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino se expidió respecto a las rojas contra el delantero del Tatengue, quien fue informado por el juez Pérez Falcón. En el boletín 6137 se especificó en el expediente 88550 que Troyansky recibió tres fechas de suspensión por haber incitado al público provocando una gresca. Por su parte, los defensores xeneizes Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano fueron sancionados con una fecha cada uno por sus respectivas dobles amonestaciones. Quien no acarreará pena es Darío Benedetto, pese a haber sido divisado realizando polémicos ademanes contra el cuarto árbitro.

Luego de la acción, Troyansky había declarado que “fue todo muy emocional. Me venían a hablar todos, los defensores, el arquero, todos. Dejame pedirle disculpas a la gente si lo tomó a mal, no fue para nadie, solamente fue un desahogo porque hace mucho que no convertía y por volver a este club que me dio todo. Estaba muy contento y lo saqué de adentro”.

De esta forma, los defensores de Boca se ausentarán esta noche en el encuentro ante Banfield en la Bombonera (volverán en el clásico ante San Lorenzo del sábado 9 de julio en el Nuevo Gasómetro), mientras que el atacante del elenco santafesino no estará disponible para Gustavo Munúa frente a Lanús, Banfield y Huracán (recién reaparecerá el miércoles 20 de julio en la visita al Ciclón).

En cuanto a los otros suspendidos de Primera División, se informaron a Jorge Valdez Chamorro de Patronato (un partido), Matías Pérez y Brian Aguilar de Lanús (un partido cada uno), Christian Oliva de Talleres de Córdoba (un partido) y Nicolás Thaller de Atlético Tucumán (un partido). En otro orden de cosas, Los Andes fue suspendido por no presentarse a su partido contra Tigre por los 32avos de final de la Copa Argentina y será impedido de clasificarse a la próxima edición del certamen.





EL INFORME DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

BOCA JUNIORS c. UNION Ia. 24/06/2022 EXPTE. 88550:

1º) Se suspende por un partido al jugador Carlos Roberto Izquierdoz, del Club Boca Juniors. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).-

2º) Se suspende por un partido al jugador Carlos Augusto Zambrano Ochandarte, del Club Boca Juniors. Art. 207 del R.D. (doble amonestación).-

3º) Se suspende por tres partidos, al jugador Franco Troyansky, del Club Unión. Art. 205 del R.D. (incitar al público provocando gresca).-





EL DESCARGO DEL JUGADOR DE UNIÓN





