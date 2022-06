El exabrupto del Kun Agüero con el árbitro Roberto Tobar por el penal que le cobró a Marcos Rojo ante Corinthians

El ex delantero se refirió al chileno Tobar

A pedido de sus amigos hinchas de Boca Juniors, Sergio Agüero analizó el encuentro que el elenco argentino empató sin goles ante el Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los fanáticos xeneizes se sintieron perjudicados una vez más por la Conmebol por el penal en contra que Roberto Tobar sancionó por una infracción de Marcos Rojo.

A través de un stream, el Kun se dispuso a ver juntos con sus seguidores el duelo que se disputó en el estadio Arena Corinthians de San Pablo y se indignó por el fallo del juez. “Pero ¿qué hacés arbitro? Este árbitro es un forro”, disparó el ex futbolista.

“Ahora lo puedo decir porque no juego más: este árbitro, siempre que dirigió a Argentina fue un pedazo de salame”, continuó Agüero quien recordó un episodio que sufrió el zaguero de Boca Juniors en la selección argentina.

“A mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también porque una vez en la Selección le dijo de todo. Siempre nos tiró al bombo este hijo de puta”, contó el ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

En otro momento del partido, la transmisión mostró al Changuito Zeballos, una de las mejores apariciones de las divisiones juveniles de los últimos tiempos. Y Sergio Agüero lo llenó de elogios. “Che, me gusta el pibito este Zeballos. Juega muy bien”.

“¿Cuándo fue que lo vi un partido? Yo estaba acá en Miami... Era por la Liga, con Central Córdoba, que perdieron 1-0 en la segunda fecha. Villa estaba en el banco, y este Zeballos la rompió ese día. Perdieron igual, pero jugó bien”, recordó sobre el extremo de 20 años.

Boca Juniors tendrá revancha el próximo martes en la Bombonera, cuando reciba a Corinthians desde las 21:30. Vale recordar que el gol de visitante no tiene plus, por lo que el Xeneize deberá ganar para avanzar o con un nuevo empate, definir el pase a los cuartos de final la Copa Libertadores por penales.

