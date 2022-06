El polémico gesto de Benedetto, la explicación de Troyansky por su festejo y los informados por el árbitro en Boca-Unión

En la última jugada del partido, Unión de Santa Fe le ganó a Boca 2-1 por un penal de Franco Troyansky, que hizo que la Bombonera fuera un hervidero. Los hinchas en las tribunas se exasperaron porque desde el VAR le advirtieron al árbitro Yael Falcón Pérez que la infracción que derivó en la expulsión por doble amarilla de Carlos Izquierdoz había sido dentro del área. Pero además, desde la cabina hicieron que la ejecución del delantero tatengue se repitiera por el adelantamiento de Javier García. Todo se desmadró cuando el futbolista del elenco santafesino festejó desaforadamente su tanto y desafió a la hinchada local, provocando la reacción de los rivales.

Con los ánimos absolutamente caldeados, los futbolistas del banco de Boca se la agarraron con el cuarto ábitro Franco Acita, en el momento en que Falcón Pérez había determinado que el penal de Troyansky se repitiera y diera marcha atrás con el final del partido. Darío Benedetto fue uno de los más desacatados y realizó polémicos ademanes al juez que estaba apostado al costado del campo de juego. Se tocó el bolsillo de su jogging con la mano derecha y preguntó en reiteradas ocasiones: “¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dan?”.

Franco Troyansky, antes de subirse al micro que trasladó al plantel de Unión a Santa Fe, les pidió disculpas a los hinchas de Boca y argumentó por qué festejó de esa manera el 2-1 definitivo.

LA EXPLICACIÓN DE TROYANSKY POR SU FESTEJO

· “Nos llevamos tres puntos muy importantes. Hacía rato que no ganábamos en esta cancha con un club tan grande como es Boca. Nos vamos muy contentos para Santa Fe”

· “Encima me la ataja Javi (García), fue todo muy emocional. Me venían a hablar todos, los defensores, el arquero, todos. Dejame pedirle disculpas a la gente si lo tomó a mal, no fue para nadie, solamente fue un desahogo porque hace mucho que no convertía y por volver a este club que me dio todo. Estaba muy contento y lo saqué de adentro”

· “Soy de mostrar la camiseta, pero no es nada en contra de nadie, así que me voy con la frente en alto. Fue un desahogo enorme en lo personal porque hacía muchísimo que no convertía, que no jugaba, que no me sentía bien. Para nosotros estos tres puntos eran muy importantes y se definía en ese penal, así que fue un conjunto de cosas”

LOS INFORMADOS

Según trascendió, el árbitro del encuentro Yael Falcón Pérez no solamente pasó la roja por doble amarilla de Carlos Izquierdoz, sino que además habría incluido en su informe los gestos antideportivos que tuvieron Franco Troyansky (festejo desmedido) y Carlos Zambrano, uno de los futbolistas de Boca que fueron a increpar al delantero de Unión. Según pudo averiguar Infobae, el peruano recibió la doble amarilla. Ambos quedarían excluidos de las respectivas próximas presentaciones con sus equipos en la Liga Profesional (Boca recibirá a Banfield en la Bombonera el viernes que viene, mientras que el Tatengue hará lo propio el domingo 3 de julio frente a Lanús).

