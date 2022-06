El show de Ruggeri por el exótico look de los jugadores de la selección argentina: “Bilardo no los hubiera dejado entrar a Ezeiza”

Ruggeri habla del look de los jugadores de la selección

El programa de debate del que participa Oscar Ruggeri en ESPN decantó en una charla sobre moda y los looks de los referentes de la selección argentina. La comparación entre los actuales y los del pasado, momento en el que el Cabezón formó parte, fue inevitable. Y cuando en pantalla aparecieron imágenes de las excéntricas vestimentas de los futbolistas de la Albiceleste, el ex capitán no dudó en aportar su ácida opinión.

“Si Otamendi hubiese nacido conmigo... Bueno, si De Paul, el Papu (Gómez) y Otamendi bajan así y los está esperando Bilardo, no los dejaba entrar (al predio de AFA en Ezeiza). Se van, estos chicos renunciaban todos. Si les tocaba un técnico como Bilardo, como me tocó a mí, el Bilardo del 83 ú 84, se van los pibes”, fue la primera sentencia de un Ruggeri que lentamente empezó a amigarse con los cambios de tendencias y hasta se soltó.

Enseguida reconoció que “estos son cracks, pero no podrían acomodarse a lo que hacíamos nosotros; cambiaron las épocas, ahora es distinto y está bien que así sea”. Pero más tarde volvió a arremeter contra el trío albiceleste: “¿A vos te parece ponerte esa ropa, la de De Paul? ¿Te parece que me la ponga yo? ¿Cómo voy a salir así? Me ven mis nietos y se cagan de risa, piensan que es un cumpleaños y que yo soy el payaso.

Desde la producción realizaron un montaje con una foto de Rodrigo De Paul al que le editaron la cabeza de Ruggeri. Cuando se vio en pantalla, el ex defensor se echó a reír junto al resto de los panelistas: “¿Ese quién es, De Paul? Mirá vos, con reloj y ¿estoy tatuado?”.

Hubo una última reflexión antes de probarse una muda de ropa que el conductor Sebastián Vignolo le acercó: “Los pibes estos están bien, les queda bien y está bien que así sea, pero nosotros estamos grandes. No me gustan los grandes que se quieren hacer los pibitos, los pendejitos. Me gustan los tipos grandes que se quieren poner vaquero, zapatillas y una remera. Cuando aparece un tipo de 60 ó 70 con pantalones rotos en la rodilla, con rodillita con agujeritos acá y acá... Si te podés poner algo mejor. Esos comunmente están solos o separados”.

Finalmente el ex número 6 se puso un gorro de lana, un buzo y unos pantalones y posó con una valija como si fuera un futbolista más de la actual Selección. Elogió el reloj de Otamendi y cerró: “El gorro me gusta porque no tenés que ver si se te paró un pelo o que te falta pelo. El piluso es espantoso, no me gusta. A los pibes les queda bien, a los grandes no”. Desopilante.

