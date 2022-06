El desgarrador testimonio de Oscar Ruggeri: “Extraño a Maradona, para mí está en una casa de un barrio cerrado”

*Oscar Ruggeri abrió su corazón en la pantalla de ESPN

Una jornada distinta se dio en el programa F90 de ESPN. En el día que la atención deportiva se centró en la Copa Argentina, con la presentación de Boca ante Ferro, Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri improvisaron una profunda entrevista a corazón abierto en la que el Cabezón habló sin filtros y ningún tabú. “¿Sos un tipo feliz?”, comenzó el Pollo con una pregunta que habitualmente se le adjudica al periodista Luis Majul. Y el ex defensor de la Selección comenzó a responder sin medir sus palabras. “La felicidad es llegar a mi casa y encontrarme a mi familia cuando abro la puerta. Estar con mis hijos y mis nietos; y tener el tiempo para estar con ellos. Eso que muchas veces te quita el fútbol”, dijo el ex central.

“¿Te acordás cuándo fue la última vez que lloraste?”, continuó el conductor. “Lloré mucho cuando murió mi papá. Lloré mucho, pero por dentro algo me pasó que me sentí muy tranquilo, porque cuando estuvo con vida hice todo lo que tenía que hacer para que él sea feliz. Me lo llevé a los mundiales, cuando tuve la posibilidad le pedí que vendiera el camión para que no trabaje más y no le falte nada. El me dio todo lo que me tenía que dar y yo quise devolverle todo lo que hiciera falta para que fuera feliz”, siguió Ruggeri.

El mano a mano se extendió con otra interrogante basada en la vez que se tentó a carcajadas cuando participa de los programas televisivos y los temores que siente en el día a día. “No sé cómo me recordarán los demás. Probablemente muchos me recuerden por lo que hice en el fútbol o alguna cosa que dije, pero lo más importante es que sé que mis amigos y mi familia saben cómo soy: muy tranquilo. A veces, los que no me conocen, creen que me estoy peleando en todas las esquinas, pero nada que ver. Tengo cero peleas porque busco la tranquilidad total”, subrayó el carismático personaje que ocupa un lugar en la pantalla chica.

“Yo soy de un pueblo en el que los chicos que están allá siguen siendo mis amigos. Desde que empezamos en primer grado, hasta cuarto año, cuando me vine a jugar a Buenos Aires, estuvimos siempre cerca. Y cada vez que voy nos juntamos a comer asados. En cambio, el fútbol me dejó pocos amigos. Para mí la amistad es algo que va más allá, y no importa si los veo todos los días. Son esas personas que sabés que van a estar si necesitás algo”, remarcó Ruggeri.

Además, el ex defensor subrayó que le duelen “las injusticias” y que extraña “cuando estaba en Corral de Bustos” que nadie sabía quién era él. “De vez en cuando me gustaría ser el chico que tenía tiempo para estar en la calle jugando o estudiando”, remarcó. Y destacó cómo vive sus días sin Diego Armando Maradona: “Me pasa algo muy extraño: cuando me levanto se me viene la imagen de él. Para mí está en una casa en un barrio cerrado. El último abrazo que le di fue cuando nos juntamos en una comida con todos los muchachos (del ‘86). Después no me acerqué. No quiero culpar a nadie, porque debería haberme acercado más en el último tiempo. A pesar de las peleas que tuvimos, terminamos muy bien”.

*Ruggeri reveló que extraña a Diego Maradona

