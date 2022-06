A Oscar Ruggeri le mostraron en vivo el video del momento en el que su hija Candela contó que está embarazada: el detalle que disparó las burlas

La familia supo la noticia de manera sorpresiva

Ya es de público conocimiento que la familia Ruggeri se encuentra a la espera de un nuevo integrante luego de que Oscar revelara la noticia de que Candela está esperando su primer hijo. El ex futbolista que actualmente es panelista del programa F90 de ESPN deslizó la primicia en una de las emisiones y este jueves Sebastián Vignolo se encargó de conseguir el video en el que su colega se enteró durante una reunión de su círculo íntimo que su hija se encuentra embarazada.

El Cabezón juntó a sus seres queridos para cenar y se organizó una inesperada foto familiar. Oscar primero molestó a uno de los niños para después acomodarse para el momento del flash. Sin embargo no vio venir que cuando terminó la cuenta regresiva de Nicolás Maccari, Candela se encargaría de notificarle a los presentes la novedad: “¡Estoy embarazada!”. Automáticamente se acercaron a celebrar la primicia mientras que el ex zaguero de la selección argentina se quedó a un lado. “Yo me quedé con el nene”, explicó.

Oscar esperó su momento para abrazar a su hija y luego encaró para la mesa que estaba repleta de sushi. Agarró los palitos, inspeccionó las cajas y se comió una pieza mientras que los demás todavía expresaban la felicidad por la noticia. “Amigo, de verdad. Yo te quiero. ¿Viste Nancy cómo está? Mirá que elegancia. Vos fuiste con una remera de dormir. Con todo el respeto, parece que sos el que llevó el sushi”, disparó el Pollo en tono de broma para que el Cabezón se defienda.

De manera inmediata, Ruggeri argumentó su vestimenta: “Pero si estoy en mi casa por comer. ¿Qué querés? ¿Que me vista de traje? Estamos locos, de pedo que estoy así en pantalón largo. Si con esa remera no duermo. Igual no soy de producirme”. Las risas se expandieron en el piso y Vignolo largó un chiste más. “Te van a comer la espalda como Klinsmann”, concluyó.

Cabe recordar que durante el programa del viernes 17 al legendario zaguero se le escapó la noticia familiar. “Voy a ser abuelo”. Y segundos después, explicó: “De Candela”. Entonces, como no sabían nada, sus compañeros quisieron más detalles sobre la novedad y luego de un gran aplauso Ruggeri siguió: “Ya lo tiramos” y puso en duda si estaba bien o no contarlo: “No sé si...”. “¿Pero Cande ya blanqueó?”, preguntó el Chavo Fucks, y el campeón del mundo en México 1986 se sinceró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabés cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

