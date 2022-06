El Flaco Schiavi criticó al Chapa Retegui por no asumir con Tevez en Rosario Central: “La salida fue muy desprolija, creo que le erró”

Rolando Schiavi (izquierda) criticó a Carlos Retegui (derecha) por no acompañar a Carlos Tevez en Rosario Central

Este miércoles, Carlos Retegui confirmó que no estará junto a Carlos Tevez en la conducción del plantel de Rosario Central, al menos en esta primera etapa ya que no puede dejar su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El que salió al cruce con el Chapa es Rolando Schiavi, amigo del Apache y ex compañero suyo en Boca Juniors, quien criticó la decisión del ex entrenador de los seleccionados femeninos y masculinos de hockey sobre césped.

El ex defensor expresó su postura en el programa en el que es panelista, ESPN F 360, con una dura sentencia. “La salida de Retegui fue muy desprolija, yo me hubiera ido antes de la conferencia de prensa que dio Carlos. Creo que el Chapa le erró. Si sabía que tenía que hacer otra cosa, podría haberse ido antes. La charla viene desde la semana pasada. Tuvo tiempo para aclarar las cosas. Fue muy desprolijo”, subrayó el ex futbolista que junto a Tevez fue campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 2003 bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi.

Retegui explica por qué no asumió junto a Tevez en Rosario Central

Debido a su vínculo con Tevez, fue consultado quién podría llegar a tomar el lugar de Retegui y el Flaco respondió: “Entre las opciones hay asistentes y entrenadores principales. Creo que no fueron compañeros de Tevez”.

Este mediodía en la misma señal deportiva, pero en el programa F12, Retegui esgrimió: “Carlos es mi amigo del alma y lo voy a acompañar en lo que él necesite, tal vez no tanto en este día a día, en esta primera parte ya que tengo un cargo Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y hay un equipo muy grande trabajando y tengo una responsabilidad muy grande. Pero es lo que dijo Carlos ayer, ser parte del proyecto (en Central) y que lo pueda acompañar como uno debería acompañar a su amigo en estas circunstancias”.

Sobre su presencia junto a Tevez en la cancha de Vélez este lunes en la derrota (0-2) en Liniers, explicó: “El otro día lo acompañé a la cancha porque había terminado mi trabajo en la secretaría y lo acompañé todo el fin de semana en esto que surgió de la noche a la mañana, como surgen estas cosas en el fútbol. Se dio esto de Central que es uno de los equipos más grandes en el mundo, por gente, por lo que es la ciudad y por lo que representa su historia”.

Schiavi junto a su amigo Carlitos Tevez

“No voy a poder estar en el día a día porque tengo una responsabilidad muy grande”, agregó Retegui, quien reveló cuándo fue que Tevez se decidió a ser entrenador: “Cuando él dejó de jugar nos contó a los amigos que quería dirigir. En una charla de café me dijo ‘voy a ser el mejor entrenador del mundo’. Carlos es un tipo que tiene un corazón gigante y es una persona que tiene un imán con las personas”.

“Yo quiero empezar en Central, por la gente, por lo que representa el club, por el Gigante de Arroyito”, le confesó hace unos meses Tevez a Retegui. “Es un momento difícil. Mientras la secretaría me lo permita, lo voy a acompañar como pueda. Yo soy parte del proyecto y mientras él quiera, yo soy amigo y voy a estar”.

Tevez asumió este martes como estratega del Canalla y luego de un almuerzo con los dirigentes y futbolistas, encabezó las primeras prácticas en el predio de Arroyo Seco y luego en el Gigante de Arroyito. Más tarde brindó una conferencia de prensa en la que contó detalles de su proyecto. Se supo que ya le hizo sus primeros pedidos a la dirigencia. Este viernes debutará como DT en el partido ante Gimnasia, de local, a partir de las 19.00 horas.

